다가오는 합체 전술 업데이트에 대한 모든 정보를 이 게시글에서 살펴보세요.

신규 시즌 구조

파티 구성 및 친구와 플레이

신규 지배자: 단검 공작부인

신규 유닛 및 특성

신규 장비 특수 효과

변경 및 개선 사항

그럼, 이제 파티를 시작해 볼까요?

신규 시즌 구조

눈 깜짝할 새 지나갔던 지난 시즌들을 기억하시나요? 이제는 걱정하지 않아도 됩니다!

앞으로는 6~7주간 진행되는 합체 전술 시즌을 더욱 여유롭게 즐겨보세요!

순위표에 도전하고, 지배자 카드를 획득하며 짜릿한 성취감을 느낄 수 있는 기회가 여러분을 기다리고 있습니다.



이번 시즌은 2월 23일(월)부터 4월 13일(월)까지 진행됩니다!

친구와 파티 구성

본격적인 파티를 즐길 시간입니다!

파티의 호스트가 되어 친구들을 초대하고, 함께 플레이해 보세요. 호스트는 파티원을 초대하는 것은 물론, 마음에 들지 않는 파티원을 내보낼 수도 있습니다.

​

2인 파티로 플레이할 경우, 플레이어와 파티원은 스타스틸 및 전투 보상을 획득할 수 있습니다. 다만, 공정성을 위해 다음 전투 상대가 누구인지 확인할 수 없습니다.

​

호스트가 소속된 리그는 파티원에게도 영향을 줍니다! 소속된 리그가 다른 친구와 함께 합체 전술을 즐길 때는 전투에서 획득하거나 잃는 스타스틸의 양이 달라질 수 있습니다.

​

만약 한 플레이어가 승리하고 다른 플레이어는 패배할 경우, 순위 차이에 따라 스타스틸 획득량이 상쇄될 수 있습니다. 일일 전투 보상의 획득 가능 여부는 혼자 플레이할 때와 마찬가지로, 전투 내 개인 순위에 따라 결정됩니다.

​

스타스틸 획득 및 손실은 각 플레이어의 개인 순위와 두 플레이어 사이의 총 스타스틸 격차에 따라 산정됩니다.자세한 사항은 다음 표를 참고해 주세요.



전투 순위 플레이어당 스타스틸 보상 1위 및 2위 둘 다 1위에 해당하는 스타스틸 획득 1위 및 3위 0(상쇄됨) 1위 및 4위 1위: 04위: 스타스틸 손실 2위 및 3위 0(상쇄됨) 2위 및 4위 2위: 04위: 스타스틸 손실 3위 및 4위 각자 순위에 따라 스타스틸 손실

3, 4인 파티 플레이는 친선전으로 간주되어 스타스틸과 전투 보상이 제공되지 않지만, 친구와 함께 신규 유닛, 특성 및 전략을 연습해 보는 좋은 방법이 될 수는 있겠네요!