합체 전술 업데이트: 시즌 7
다가오는 합체 전술 업데이트에 대한 모든 정보를 이 게시글에서 살펴보세요.
신규 시즌 구조
파티 구성 및 친구와 플레이
신규 지배자: 단검 공작부인
신규 유닛 및 특성
신규 장비 특수 효과
변경 및 개선 사항
그럼, 이제 파티를 시작해 볼까요?
신규 시즌 구조
눈 깜짝할 새 지나갔던 지난 시즌들을 기억하시나요? 이제는 걱정하지 않아도 됩니다!
앞으로는 6~7주간 진행되는 합체 전술 시즌을 더욱 여유롭게 즐겨보세요!
순위표에 도전하고, 지배자 카드를 획득하며 짜릿한 성취감을 느낄 수 있는 기회가 여러분을 기다리고 있습니다.
이번 시즌은 2월 23일(월)부터 4월 13일(월)까지 진행됩니다!
친구와 파티 구성
본격적인 파티를 즐길 시간입니다!
파티의 호스트가 되어 친구들을 초대하고, 함께 플레이해 보세요. 호스트는 파티원을 초대하는 것은 물론, 마음에 들지 않는 파티원을 내보낼 수도 있습니다.
2인 파티로 플레이할 경우, 플레이어와 파티원은 스타스틸 및 전투 보상을 획득할 수 있습니다. 다만, 공정성을 위해 다음 전투 상대가 누구인지 확인할 수 없습니다.
호스트가 소속된 리그는 파티원에게도 영향을 줍니다! 소속된 리그가 다른 친구와 함께 합체 전술을 즐길 때는 전투에서 획득하거나 잃는 스타스틸의 양이 달라질 수 있습니다.
만약 한 플레이어가 승리하고 다른 플레이어는 패배할 경우, 순위 차이에 따라 스타스틸 획득량이 상쇄될 수 있습니다. 일일 전투 보상의 획득 가능 여부는 혼자 플레이할 때와 마찬가지로, 전투 내 개인 순위에 따라 결정됩니다.
스타스틸 획득 및 손실은 각 플레이어의 개인 순위와 두 플레이어 사이의 총 스타스틸 격차에 따라 산정됩니다.자세한 사항은 다음 표를 참고해 주세요.
|전투 순위
|플레이어당 스타스틸 보상
|1위 및 2위
|둘 다 1위에 해당하는 스타스틸 획득
|1위 및 3위
|0(상쇄됨)
|1위 및 4위
|1위: 04위: 스타스틸 손실
|2위 및 3위
|0(상쇄됨)
|2위 및 4위
|2위: 04위: 스타스틸 손실
|3위 및 4위
|각자 순위에 따라 스타스틸 손실
3, 4인 파티 플레이는 친선전으로 간주되어 스타스틸과 전투 보상이 제공되지 않지만, 친구와 함께 신규 유닛, 특성 및 전략을 연습해 보는 좋은 방법이 될 수는 있겠네요!
신규 지배자
단검 공작부인
스타스틸 요건: 1600
능력: 단검 기부 - 모든 유닛이 장착할 수 있는 단검을 남깁니다.
승리의 귀부인과 함께 적을 처치하세요!
다행히도 너그러운 공작부인께서 모든 유닛이 장착할 수 있는 단검을 내어 주신답니다! 벤치 아래에 표시되는 단검을 유닛에게 장비하고 보너스 사정거리와 공격 속도를 부여하세요.
다른 장비와 사용법에 대한 자세한 내용은 아래의 3월 특수 효과 섹션에서 더 자세히 다루겠습니다.
지배자 보상 트랙
스타스틸 진척도에서 단검 공작부인 카드를 모으고, 레벨업 보상 트랙에서 두 개의 무료 스킨과 한 개의 지배자 축포를 잠금 해제하세요.
위장한 공작부인
대담한 단검
하트 공작부인
더 많은 스킨
크리스털 공작부인 및 반짝이는 승리 지배자 축포는 합체 전술 지배자 스킨 상점에서 구매할 수 있습니다.
이 눈부신 콤보로 그 어느 때보다도 아름다운 승리를 만들어 보세요! 또한 이 스킨을 구매하면 단검 공작부인이 잠금 해제되어, 즉시 전투에서 사용할 수 있습니다!
고블린 퀸이 차디 찬 모습으로 돌아왔습니다! 눈을 마주치면 돌로 만들어 버리는 신규 메두사 퀸 스킨과 스르륵 포위 지배자 축포는 합체 전술 지배자 스킨 상점에서 구매할 수 있습니다.
스피릿 엠프레스도 스타스틸 진척도에 머물며 더 많은 지배자 카드를 수집하도록 도움을 줄 겁니다!
유닛
트로피 진척도에서 사랑받던 유닛들이 합체 전술에도 합류합니다. 반갑게 맞이해 주세요!
신규 3 엘릭서 유닛
자이언트
타이탄 & 슈퍼스타
일정 시간마다 가장 가까운 적을 던져 대상의 최대 HP에 따라 피해를 줍니다.
고블린 데몰리셔
고블린 & 전사
HP가 50% 이하가 되면 가장 낮은 HP를 지닌 적에게 돌진해 폭발하며 광역 피해를 입힙니다.
시즌 7 유닛 및 특성
이번 시즌에는 22종의 유닛이 있습니다. 누가 커트라인을 통과했는지 알아봅시다!
아래에서 신규 특성을 확인해 보세요!
특성
신규 특성
완전히 새로운 스킬을 익힐 시간입니다!
드래곤
해골 드래곤, 베이비 드래곤
근접 유닛으로부터 받는 피해량이 감소하고, 근접 유닛에게 보너스 피해를 줍니다.
유닛 2개: 받는 피해량 -50%, 피해량 +50%
방해꾼
마법사, 마녀
공격이 적에 적중할 때마다 40%의 확률로 3초간 적의 공격과 이동 속도를 느리게 합니다.
유닛 2개: 공격 및 이동 속도 -30%
명사수
아처, 다트 고블린, 머스킷병, 로얄 자이언트
사정거리가 +1 늘어나며, 4타일 이상 멀리 떨어진 목표에게 보너스 피해를 가합니다.
유닛 2개: 피해량 +30%
유닛 4개: 피해량 +60%
탱커
기사, 발키리, 자이언트 해골, 수도자
HP가 50% 이하로 떨어지면 매우 빠르게 회복합니다.
유닛 2개: 최대 HP의 +40%
유닛 4개: 최대 HP의 +80%
전사
바바리안, 고블린 데몰리셔, 프린스, 해골 킹
전투 시작 8초 뒤 피해량 보너스와 공격 속도를 얻습니다.
유닛 2개: 피해량 +30%, 공격 속도 +30%
유닛 4개: 피해량 +60%, 공격 속도 +60%
특성 교체
아쉽지만 다음 특성들은 당분간 합체 전술에서 볼 수 없습니다.
블래스터
브롤러
브루탈리스트
P.E.K.K.A
원거리형
특성 변경 사항
몇 가지 정확히 짚고 넘어가야 할 사항이 있습니다!
자이언트는 이제 타이탄으로 이름이 변경되었습니다.
파이어가 약간의 변화와 함께 돌아왔습니다.
파이어 및 타이탄은 해당하는 유닛에게 특별한 능력을 부여합니다!
파이어
마법사, 베이비 드래곤
파이어의 특수 효과가 발동됩니다.
유닛 2개:
마법사가 공격할 때마다 보너스 피해를 입히며, 이는 최대 6회까지 중첩됩니다.
베이비 드래곤과 주변 유닛이 이동 및 공격 속도 보너스를 얻습니다.
타이탄
자이언트, 로얄 자이언트
타이탄의 특수 효과가 발동됩니다.
유닛 2개:
자이언트와 주변 유닛이 받는 피해량이 감소합니다.
로얄 자이언트와 주변 유닛이 보너스 피해를 줍니다.
3월 특수 효과
신규 장비 특수 효과
유닛 자체로도 멋지지만, 조금만 더 힘을 실어 주면 어떻게 될까요?
전장의 판도를 뒤집을 수 있는 장비 특수 효과가 스타스틸 진척도에 도입됩니다! 전투가 시작되면 벤치 아래에 생성되는 장비를 유닛에게 장착하고 새로운 힘을 부여해 보세요!
장비도 유닛과 마찬가지로 내구도가 존재하며 일정 횟수 이상 사용하면 더는 쓸 수 없습니다. 장비에 따라 유닛이 공격 또는 방어 시 사용할 수 있는 횟수가 정해져 있습니다.
장비를 직접 장착하지 않는 경우, 가장 높은 합체 레벨의 유닛에게 자동으로 장비가 장착됩니다. 또한, 합체 레벨이 같은 유닛이 있다면 피해량이 더 높은 유닛에게 자동으로 장비가 장착됩니다. 준비 단계에서 장비를 다시 지정할 수 있습니다. 장비 제거는 간단합니다. 유닛을 선택하고, '제거' 버튼을 누르면 됩니다.
잊지 마세요! 단검 공작부인의 단검 또한 장비의 한 종류입니다. 유닛은 한 번에 하나의 장비만 장착할 수 있습니다.
장비: 발키리의 도끼(브론즈 III)
이를 장착한 유닛은 도끼가 부서지기 전까지(5회 공격) 광역 공격 피해를 줍니다.
장비: 낚시꾼의 갈고리(실버 II)
이를 장착한 유닛은 갈고리가 부서지기 전까지(1회 공격) 4타일 범위 내에서 가장 멀리 있는 적을 끌어당깁니다.
장비: 프린스의 창(골드 II)
이를 장착한 유닛은 창이 부서지기 전까지(3회 공격) 적을 2타일 뒤로 밀어냅니다.
장비: 메이든의 방패(골드 III)
이를 장착한 유닛은 방패가 부서지기 전까지(5회 방어) 모든 공격 피해를 받지 않습니다.
다음 시즌에는 더 많은 신규 특수 효과가 스타스틸 진척도에 찾아올 예정이니 기대해 주세요!
다른 변경 및 개선 사항
많은 분들이 기대하셨던 개선 사항을 합체 전술에 적용했습니다!
각 유닛의 컬렉션 레벨이 전투 내 HP 바에 표시됩니다.
전투 단계에서 벤치에 있는 유닛의 합체 레벨이 표시됩니다.
메아리 현자가 레벨업 하는데 필요한 적을 쓰러뜨려야 하는 횟수가 표시됩니다.
지배자 카드의 초과분은 크리스털로 변환됩니다. 지배자 카드 1장당 크리스털 480개로 말이죠!
카드 부스터가 합체 전술 유닛에 적용됩니다.
크라운 러시가 합체 전술 전투에 적용됩니다.
저희는 항상 새로운 콘텐츠와 기능에 대한 여러분의 의견을 듣고자 합니다. 클래시 로얄에서 진행되는 내용에 대한 여러분의 생각을 Discord 또는 Reddit에서 들려주세요!
계속해서 아레나를 지배하고 합체하세요!
클래시 로얄 팀