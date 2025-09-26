초기화할 준비가 되었나요? 이제 합체 전술은 시즌 게임 모드로서, 매월 업데이트할 때마다 스타스틸(합체 전술 트로피)과 진척도가 초기화됩니다. 새로운 합체 전술 시즌은 새로운 클래시 로얄 시즌이 시작되기 일주일 전에 시작되며, 새로운 보상과 함께 지배자, 특수 모드, 스킨 등의 새로운 콘텐츠가 제공됩니다!

또한, 초기화 전에 자신이 도달한 가장 높은 리그를 과시할 수 있는 합체 전술 배지도 획득할 수 있습니다. 노력의 결실을 다른 플레이어에게 자랑하세요!

다음 시즌은 9월 29일에 시작되니 기대하세요!