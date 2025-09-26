합체 전술 업데이트: 2025년 10월
새로운 합체 전술 시즌을 기대하세요! 왕국 전역에서 도착한 지배자, 나를 돋보이게 하는 스킨, 유닛 풀에 합류하는 더 많은 인기 캐릭터와 함께 어서 빨리 다이아몬드 리그에 도달하고 싶을 겁니다!
시즌 초기화
초기화할 준비가 되었나요? 이제 합체 전술은 시즌 게임 모드로서, 매월 업데이트할 때마다 스타스틸(합체 전술 트로피)과 진척도가 초기화됩니다. 새로운 합체 전술 시즌은 새로운 클래시 로얄 시즌이 시작되기 일주일 전에 시작되며, 새로운 보상과 함께 지배자, 특수 모드, 스킨 등의 새로운 콘텐츠가 제공됩니다!
또한, 초기화 전에 자신이 도달한 가장 높은 리그를 과시할 수 있는 합체 전술 배지도 획득할 수 있습니다. 노력의 결실을 다른 플레이어에게 자랑하세요!
다음 시즌은 9월 29일에 시작되니 기대하세요!
새로운 지배자 및 스킨
10월과 11월에 새로운 지배자와 스킨이 아레나에 도착할 예정입니다. 하지만 걱정하지 마세요! 이전 시즌에 잠금 해제된 모든 지배자와 스킨은 컬렉션에 영원히 남아있을 테니까요.
고블린 퀸(10월)
초록빛 미소: 적 유닛을 하나 처치하면 40% 확률로 고블린을 생성합니다.
고블린 퀸이 돌아왔어요! 작년 여행이 너무나 즐거웠던 그녀는 에메랄드 바다를 건너 다른 지배자들과 합체 전술 아레나에 합류했습니다!
엘릭서 룽(11월)
화수분: 턴당 엘릭서 +1, 팀 규모 +1을 획득합니다.
골드 엘릭서의 마스터에게 만세! 엘릭서 룽이 마침내 영원한 잠에서 깨어나 아레나에 들어서 전투를 할 준비를 마쳤습니다! 하지만 11월까지 기다려주세요. 기지개를 켜려면 시간이 필요하거든요.
신규 스킨
이 용감한 신규 지배자 외에도, 스타스틸 진척도에서 지배자 카드를 획득해 지배자의 레벨을 올리면 새로운 지배자 스킨과 지배자 축포(공격 VFX)을 획득할 수 있습니다. 또한, 상점에서 구입하실 수도 있습니다. 이번 달의 추천 스킨은 아스트랄 엠프레스와 이블 퀸으로, 지배자 축포가 함께 제공되어 더욱 달콤한 거래가 될 것입니다!
이번 시즌에는 스타스틸 진척도에서 로얄 킹과 고블린 퀸 지배자 카드를 수집할 수 있습니다. 지난 시즌에 스타스틸 진척도에서 스피릿 엠프레스를 획득하지 못했다면, 아스트랄 엠프레스 스킨을 구입하여 잠금 해제할 수 있습니다. 엘릭서 룽의 특별 스킨인 아쿠아 룽 역시 11월에 출시됩니다.
신규 유닛 및 특성
합체 전술 아레나에 7개의 새로운 유닛과 새로운 특성 3가지가 등장했습니다! 먼저 신병들을 만나봅시다!
신규 유닛
2 엘릭서 유닛
해골 드래곤
언데드 & 원거리형
몇 차례 공격 후 새로운 해골 드래곤으로 분열합니다.
마법사
파이어 & 위저드
범위 내 적에게 파이어 볼을 발사합니다.
3 엘릭서 유닛
일렉트로 자이언트
일렉트릭 & 어벤저
1초마다 자신 주변에 전기장을 소환하여 주변 적에게 피해를 입히고 기절시킵니다.
머스킷병
노블레스 & 블래스터
튼튼한 총잡이로, 일정 횟수 공격 후 적 3명을 밀어냅니다.
4 엘릭서 유닛
베이비 드래곤
파이어 & 블래스터
넓은 범위에 피해를 주는 거대한 파이어 볼을 내뿜습니다.
일렉트로 마법사
일렉트리 & 위저드
손으로 번개 마법을 쏘아 몇 초마다 여러 적을 기절시킵니다.
마녀
언데드 & 어벤저
몇 초마다 자신의 최대 HP 및 피해량의 50%를 가진 해골을 소환합니다.
새로운 특성
투척수가 블래스터로 개편되고, 새로운 특성 3가지가 추가되었습니다. 이제 모든 특성이 유닛 2개, 4개 또는 6개(일부 특수 모드를 포함하여)가 있는 경우에 활성화됩니다. 한번 살펴보세요!
블래스터
블래스터 유닛의 사정거리가 +1 증가하고, 거리에 따라 추가 피해를 입힙니다.
유닛 2개: 칸당 피해량 +10%
유닛 4개: 칸당 피해량 +20%
일렉트릭
10초 후, 모든 적에게 번개가 한 번 떨어지고 기절한 유닛에게는 번개가 3번 내려칩니다.
유닛 2개: 각 공격의 최대 HP의 15%만큼 추가 피해를 입힙니다.
파이어
적 처치 시마다 누적되는 피해량 보너스를 얻습니다.
유닛 2개: 40%
위저드
전투 시작 시: 가장 강한 적 유닛이 일정 시간 동안 무해한 토끼로 변합니다.
유닛 2개: 8초
유닛 & 특성 변경 사항:
잘 가요, 폭탄병! 폭탄병이 개인적인 사정으로 잠시 자리를 비우지만, 언젠가 다시 돌아올 수도 있습니다!
어쌔신, 어벤저, 원거리병 특성은 이제 전투에서 유닛 2개 또는 4개로 활성화됩니다.
도끼맨: 투척수 → 블래스터
창 고블린: 투척수 → 블래스터
도둑: 어벤저 → 어쌔신
발키기: 어벤저 → 저거너트
P.E.K.K.A: 저거너트 → 어벤저
능력 바
걱정하지 마세요, 능력 바가 도착했습니다! 능력 바가 쌓이면 특수 능력이 발동합니다. 다음 유닛은 HP 바 아래에 능력 바가 표시됩니다.
도둑
고블린 머신
메가 나이트
로얄 고스트
머스킷병
일렉트로 자이언트
일렉트로 마법사
해골 드래곤
마녀
새로운 특수 모드
이제 새로운 리그에 도달할 때마다 새로운 특수 모드가 기존의 3개 대신 2개씩 추가되며, 매 시즌 새로운 특수 모드가 추가됩니다!
10월 특수 모드
브론즈 II
넉넉한 자본금: 모든 지배자가 +5 엘릭서를 가지고 시작합니다.
레거시: 지배자가 쓰러지면 +5 엘릭서를 획득합니다.
브론즈 III
(신규!) 엘릭서 페스티벌: 라운드당 +2 엘릭서를 획득합니다.
챔피언 스타: 무작위 5 엘릭서 유닛으로 시작합니다.
실버 I
(신규!) 지구력 훈련: 모든 유닛이 +40% HP를 획득합니다.
넌 내 거야: 처치한 첫 번째 적 유닛의 1성 복사본을 얻습니다.
실버 II
전투의 열기: 유닛이 적을 처치하면 6초 동안 공격 속도가 +100% 증가합니다.
엘릭서 정제소: 라운드마다 2엘릭서를 생성하는 엘릭서 정제소 획득. 생성된 엘릭서는 판매할 때까지 저장됩니다.
실버 III
(신규!) 최후의 저항: 마지막으로 살아남은 유닛의 피해량이 +200% 증가합니다.
에코 벤치: 매 라운드마다 가장 오른쪽 벤치 슬롯에 있는 유닛의 1성 복사본을 얻습니다.
골드 I
(신규!) 혼돈의 혼돈: 유닛이 합체되면 무작위로 +1엘릭서 유닛으로 변합니다(라운드당 1회).
(신규!) 마스터 아레나: 같은 타일에 라운드마다 계속 머무른 유닛은 +100% HP와 +50% 피해량을 얻습니다.
골드 II
프로모션: 매 라운드마다 가장 오른쪽 벤치 슬롯에 있는 유닛이 엘릭서 비용이 +1 더 높은 무작위 유닛으로 변합니다.
특성 더미: 2개의 무작위 특성을 가진 더미로 시작합니다.
골드 III
(신규!) 얼티밋 오리진: 언데드와 노블레스 특성을 가진 더미로 시작합니다.
승격: 3라운드가 끝나면, 가장 오른쪽 벤치 슬롯에 있는 유닛이 강력한 3성 유닛으로 변합니다.
다이아몬드
(신규!) 코칭: 벤치에 있는 유닛이 다음 라운드에서 피해량 +100%, HP +50% 증가를 얻습니다.
(신규!) 몬스터 드링크: 전투 시작 시: HP가 가장 낮은 유닛의 몸집이 커져 +200% HP와 +100% 피해량을 얻습니다.
11월에 찾아오는 새로운 특수 모드!
가속 타일: 보드에 특별한 타일이 나타나며, 해당 타일 위의 유닛은 +100%의 공격 속도 보너스를 얻습니다.
원 펀치: 각 라운드에서 모든 유닛의 첫 공격이 +300%의 피해를 줍니다.
미스터리 상점: 상점의 가장 오른쪽 유닛의 가격이 항상 3엘릭서가 됩니다. 단, 구매 전까지는 어떤 유닛인지 알 수 없습니다.
데빌 스냅: 가장 오른쪽 벤치 슬롯에 있는 유닛이 자동으로 판매되어 2배 엘릭서를 얻고 게임에서 제거됩니다. (게임당 1회)
변경 및 개선 사항
관전 시, 적 유닛이 실제 전투와 동일한 상태로 화면 상단에 유지되도록 변경되어, 이제 정확한 적 유닛 위치를 확인할 수 있습니다.
이제 상점에 있는 유닛은 무작위 순서로 배치됩니다. 즉, 더 이상 가장 낮은 엘릭서부터 가장 높은 엘릭서 순서로 나열되지 않습니다.
전투 시작 시 팀 규모가 최대 유닛 수에 미달되어도 벤치 유닛이 자동 배치되지 않습니다.
이제 상대가 보유한 벤치 유닛 수를 확인할 수 있습니다. 그러니 빈 벤치는 정말 비어 있다는 뜻입니다! 하지만 상대의 벤치 유닛은 여전히 숨겨져 있으므로 계속 긴장해야 합니다!
배치 단계의 마지막 5초 동안의 카운트다운 타이머와 프렌지 타임을 알리는 시각적 힌트 등 전투 단계로 전환되는 순간을 더욱 세밀하게 다듬었습니다.
전투 화면 상단의 플레이어 패널, 유닛 판매, 엘릭서 힌트, 전투 종료 결과 등 UX/UI를 개선했습니다.
전투 종료 UI를 켜거나 끌 수 있고, 많은 아이콘을 클릭하여 상세 정보를 볼 수 있습니다.
일부 UI에 지배자 애니메이션이 추가되었습니다.
이제 특수 모드의 엘릭서 정제소를 세부 정보 페이지에서 "판매" 버튼을 탭하여 판매할 수 있습니다.
앞으로 더 새롭고 흥미로운 콘텐츠가 추가될 예정이니 공식 채널을 계속 지켜봐 주세요! 저희는 항상 여러분의 피드백을 기다고 있으므로, 모든 변경 사항과 새로운 콘텐츠, 다음에 보고 싶은 콘텐츠에 대해 의견을 보내주세요!
그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀