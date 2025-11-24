합체 전술 업데이트: 2025년 12월
12월과 함께 새로운 합체 전술이 찾아왔습니다! 11월 24일 업데이트가 도착했습니다. 여섯 개 유닛이 잠시 쉬어가는 동안, 배틀 머신과 건물 특수 효과, 터프한 세 유닛으로 올겨울 적들을 파괴하고 지배하세요. 신규 특성과 스킨, 다양한 기능도 만나보세요!
올 겨울을 지배해 봅시다!
새로운 지배자
배틀 머신
능력:건물 마스터 – 1/3/5/8 라운드에 건물(1/2/3/4성) 1개가 무작위로 전투에 등장하고, 팀 규모가 -1 감소합니다
마스터 장인이 가장 자랑스러워하는 발명품이 바다를 건너 클래시 로얄의 합체 전술 아레나에 도착했습니다!
스킨
스타스틸 진척도에서 배틀 머신 카드를 수집하면, 레벨업 보상 트랙에서 획득 가능한 무료 스킨 2개와 지배자 축포 1개를 잠금 해제할 수 있습니다.
얼룩말 무늬 머신
계획 머신
화끈한 폭발탄(축포)
단조 머신을 합체 전술 상점에서 구매하실 수 있습니다. 스타스틸 진척도에서 아직 배틀 머신을 잠금 해제하지 않으셨다면, 이 스킨을 구매할 시 잠금 해제됩니다!
로얄 킹 또한 겨울 시즌을 맞이할 준비를 하고 있네요! 보석으로 산타 킹을 구매하실 수 있습니다!
NEW TROOPS
As some may say, new is always better! Welcome these new troops to the Merge Tactics Arena!
2-ELIXIR TROOPS
미니 P.E.K.K.A
P.E.K.K.A & 브루탈리스트
작지만 매섭게 공격합니다. 팬케이크를 보면 마음이 약해져요.
로얄 자이언트
자이언트 & 원거리형
느리지만 탱키한 원거리형 유닛으로, 자기 대포보다 무거운 왕관을 쓰고 있습니다.
5 엘릭서 유닛
수도자
에이스 & 슈퍼스타
받은 공격을 반사하는 실드를 생성하여 일정 타격 수마다 몇 초간 자신의 HP를 회복합니다.
유닛 변경 사항
옛것을 버리고 새롭게 출발합니다! 치열하게 싸웠던 다음 유닛은 잠시 쉬고 다시 돌아올 예정입니다.
아처
폭탄병
기사
베이비 드래곤
일렉트로 마법사
자이언트 해골
유닛 특성 변경 사항
아처 퀸: 어벤저 → 원거리형
일렉트로 자이언트
일렉트릭 → 자이언트
어벤저 → 슈퍼스타
고블린 머신: 저거너트 → 브루탈리스트
머스킷병: 블래스터 → 슈퍼스타
P.E.K.K.A
에이스 → P.E.K.K.A
어벤저 → 브롤러
프린세스: 원거리형 → 블래스터
해골 킹: 저거너트 → 브루탈리스트
발키리: 저거너트 → 브루탈리스트
마녀: 어벤저 → 슈퍼스타
마법사
파이어 → 클랜
위저드 → 블래스터
아래에서 새로운 특성을 자세히 확인하세요!
새로운 특성
완전히 새로운 스킬을 익힐 시간입니다!
자이언트
(로얄 자이언트, 일렉트로 자이언트)
당연히 자이언트는 어마어마한 크기 덕분에 피해량도 적게 받죠!
유닛 2개: -40%
P.E.K.K.A
(미니 P.E.K.K.A, P.E.K.K.A)
유닛들이 추가 피해를 입히며, 적의 유닛을 쓰러뜨리면 자동으로 치유됩니다!
유닛 2개: 피해량 +30%, 최대 HP의 30% 치유
브루탈리스트
(미니 P.E.K.K.A, 발키리, 고블린 머신, 해골 킹)
브루탈리스트가 공격 속도 보너스를 얻고, 공격이 적중할 때마다 적에게 표식을 남깁니다. 표식 4개를 남기면 공격 대상의 HP가 감소합니다.
유닛 2개: +30%, 최대 HP의 -20%
유닛 4개: +60%, 최대 HP의 -40%
슈퍼스타
(머스킷병, 일렉트로 자이언트, 마녀, 수도자)
전투 시작: 슈퍼스타의 능력 바가 부분적으로 채워진 채 시작합니다. 능력 발동 후 50%의 확률로 재발동됩니다.
유닛 2개: 1/3
유닛 4개: 2/3
다음 특성은 당분간 쉬어가게 됩니다.
어벤저
일렉트릭
파이어
저거너트
위저드
새로운 특수 효과
합체 전술이 새로운 특수 효과를 공개합니다... 바로 건물이죠! 건물 특수 효과가 벤치에 건물을 추가합니다. 전장에 배치해 보세요. 그러나 다른 합체 전술 유닛들과 달리 건물은 전투 1라운드에 투입되고 나면 더 이상 움직일 수 없습니다!
건물은 지정된 사정거리와 피해량, HP 등 다른 유닛과 동일하게 기능하지만, 트로피 진척도와는 다음 부분에서 다릅니다.
컬렉션의 카드 레벨에 영향을 받지 않습니다.
시간이 지나도 HP가 감소하지 않으며, 공격을 받을 때만 감소합니다!
라운드가 끝난 뒤 팀 규모나 지배자 HP 차감에 집계되지 않습니다.
12월 시즌 특수 효과
건물: 엘릭서 정제소(브론즈 II)
제일 인기 많은 엘릭서 정제소가 이제 골드 엘릭서를 생성합니다! 전장으로 옮겨 마음껏 활용해 보세요! 더 이상 판매하지 않아도 됩니다.
건물: 뇌전탑(실버 I)
적이 사정거리 안에 들어오면 나타나 주변에 있는 적에게 피해를 줍니다.
건물: 대형 석궁(실버 III)
충전되는 데 시간이 걸리지만, 완료되면 HP가 가장 낮은 적에게 빠르게 발사합니다.
건물: 박격포(골드 II)
가장 멀리 있는 적만 공격하는 장거리 건물입니다.
건물: 인페르노 타워(다이아몬드)
같은 목표물을 공격하면 피해량이 점점 증가합니다.
1월에는 더 많은 새 특수 효과가 스타스틸 진척도에 찾아올 예정입니다!
다른 변경 및 개선 사항
여러분의 의견을 들었고, 저희도 동의합니다! 기다리시던 새 변경 사항을 합체 전술에 도입했습니다!
이모티콘: 1위를 축하하거나, 치열했던 전투의 2위를 축하하고 싶으셨나요? 이제 합체 전술에서 이모티콘을 사용해 표현할 수 있습니다!
전투 스탯: 이모티콘 버튼 아래 있는 왼쪽 하단의 아이콘을 탭하면,각 라운드마다 나와 상대의 실시간 전투 스탯을 확인할 수 있습니다. 가한 피해량, 받은 피해량, 유효 치유량 등의 스탯을 열심히 연구해 보세요.
줌인/줌아웃: 이제 합체 전술에서 화면을 조정해 전장 또는 유닛의 스탯을 더 자세히 확인할 수 있습니다!
이제 지배자 또는 희귀도로 컬렉션 내의 지배자 스킨을 정렬할 수 있습니다.
저희는 항상 새로운 콘텐츠와 기능에 대한 여러분의 의견을 듣고자 합니다. 클래시 로얄에서 진행되는 내용에 대한 여러분의 생각을Discord 또는 Reddit에서 들려주세요!
계속해서 아레나를 지배하고 합체하세요!
클래시 로얄 팀