원거리형 특성은 중첩하는 데 시간이 오래 걸리고, 충분히 쌓았다고 해도 HP가 많은 탱커를 상대하기에는 여전히 역부족이네요. 최대 중첩 수를 늘려서 전체적인 피해량이 증가했으니 이제 기다리는 보람이 분명히 있을 겁니다.