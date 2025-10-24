프린스와 로얄 훈련병이 전투에서 돌격하는 빈도가 너무 높습니다. 이들의 짧은 돌진 거리는 효과적인 방어를 어렵게 하기 때문에, 0.5타일의 거리를 늘립니다.

일관성 유지를 위해 램 라이더 또한 동일한 수정이 적용됩니다. 단, 램 라이더의 성능을 계속 주시하고 필요에 따라 추후 보상 버프를 적용할 예정이니 걱정하지 마세요!