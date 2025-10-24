10월 밸런스 조정!
점검: 10월 24일
하향 조정 ⬇️
해골 킹
능력 반경: 4 → 3.5타일
챔피언 카드 주기가 3장으로 변경됨에 따라, 해골 킹이 과할 정도로 많은 혜택을 받고 있었습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 능력을 조정하여 해골 킹을 상대하기 좀 더 쉽게 하였습니다.
점검: 10월 6일
월드 파이널이 다가오는 가운데, 9월 시즌에서 널리 사용된 반복적이고 억압적인 덱을 제거하고 이 지배적인 전략에 변화를 주고자 합니다. 이러한 이유로 10월의 밸런스 조정에서는 너프만 진행됩니다. 특정 카드의 힘이 비약적으로 강해지는 것을 막고, 올해의 월드 파이널을 가능한 한 경쟁적으로 유지해, 시청자에게도 즐거운 경험을 만들기 위함입니다.
하향 조정 ⬇️
버서커
공격 속도: 0.5초 → 0.6초(+20%)
버서커가 2 엘릭서만으로 높은 피해량을 보여주는 최고의 소형 탱커 옵션이 되었습니다. 버서커의 초당 피해량을 낮춰서 다른 저비용, 중간 HP 유닛과 같은 정도로 조정했습니다.
폭탄병
HP: 332 → 304(-8%)
저비용 방어 수단으로써 순환이 좋고 무거운 덱에서 사용되는 등 범용성이 너무 높습니다. 로켓병과 아처 같은 유닛과 비슷하도록 HP를 약간 낮추었습니다.
용광로
이동 속도: 느림 → 보통(-33%)
다리를 건너기도 전부터 아레나를 파이어 스피릿으로 가득 채우는 데다가 플레이어가 두세 개의 용광로를 한 번에 배치하는 일도 종종 보였습니다. 용광로의 빨라진 이동 속도는 상대하기가 조금은 수월해집니다. 다리를 건너기 전에 파이어 스피릿 투성이를 만들지 않을 테니까요.
고블린 드릴
첫 고블린 생성 속도: 0.8초 → 1초 (+25%)
고블린 드릴이 배치된 후 피해를 주기까지 걸리는 시간이 너무 빠릅니다. 특히 강력한 마법과 조합되었을 때 이는 더욱 부각됩니다. 형평성 있는 대응의 기회를 주기 위해, 첫 번째 생성 속도를 늦춰서 즉각적인 위협을 억제합니다.
고블린 오두막
HP: 1228 → 1180(-4%)
최적의 대처법이 아니라면 고블린 오두막을 돌파하기가 까다롭습니다. 이제 낮아진 마법 저항력으로, 오두막에서의 너무 격한 파티는 다음으로 미루게 됐습니다.
자이언트 고블린
HP: 3233 → 3020(-7%)
창 고블린 사정거리: 5.5타일 → 5타일(-9%)
창 고블린 첫 공격 속도: 0.4초 → 0.5초(+25%)
고블린 머신
로켓 피해량: 391 → 304(-22%)
HP: 2304 → 2150(-7%)
지난 몇 달간 자이언트 고블린과 고블린 머신 덱이 점점 주목받게 되어, 9월에는 반복적인(로켓을 중심으로) 게임 플레이의 정점을 찍었습니다. 이제 자이언트 고블린의 공격적인 잠재력을 축소하고 고블린 머신의 과도한 로켓 공격을 약화시킵니다.
가드
첫 공격 속도: 0.4초 → 0.5초(+25%)
가드는 다른 비슷한 무리 카드보다 뛰어나고 결점이 거의 없는 막강한 전력을 갖추고 있습니다. 첫 공격 속도를 낮추되 마법 저항력을 유지함으로써, 몸은 약하지만 높은 피해량의 무리 카드와 구별되게 합니다.
얼음 마법사
감속 효과: 35% → 30%(-14%)
영향 받는 다른 유닛: 낚시꾼, 거대 눈덩이, 얼음 골렘
얼음 마법사와 거대 눈덩이의 감속 효과는 대규모 공세를 저지하는 데 지나치게 효과적입니다. 과도한 방어 게임 플레이의 열을 식히고자, 감속 능력을 약화시킵니다.
미니언
피해량: 117 → 107(-9%)
미니언의 새 사정거리는 만족스럽지만, 3 엘릭서의 유닛으로는 너무 높은 초당 피해량을 보유하고 있으며 특히 다른 공중 유닛에 비해 두드러지는 특징입니다. 따라서 초당 피해량을 약간 낮춰 공중전의 균형을 맞추겠습니다.
프린스
돌격에 필요한 거리: 2타일→ 2.5타일(+25%)
영향 받는 다른 유닛: 진화된 로얄 훈련병, 램 라이더
프린스와 로얄 훈련병이 전투에서 돌격하는 빈도가 너무 높습니다. 이들의 짧은 돌진 거리는 효과적인 방어를 어렵게 하기 때문에, 0.5타일의 거리를 늘립니다.
일관성 유지를 위해 램 라이더 또한 동일한 수정이 적용됩니다. 단, 램 라이더의 성능을 계속 주시하고 필요에 따라 추후 보상 버프를 적용할 예정이니 걱정하지 마세요!
분노 마법
부스터: 35% → 30%(-14%)
영향 받는 다른 유닛: 나무꾼, 진화한 바바리안, 진화한 배틀 램
분노 마법 효과를 받은 유닛은 엘릭서를 과다 복용한 것처럼 아레나 안을 재빨리 쏘다니고, 때로는 그 움직임을 예측하기가 어렵습니다. 이제 그 효과를 누그러뜨려, 전처럼 파괴적이지 않습니다.
해골 병사
공격 속도: 1초 → 1.1초(+10%)
해골 병사는 오랫동안 가장 범용적이고 순환 좋은 카드였습니다. 최근에는 무덤, 마녀, 그리고 해골 통과 함께 주요 전략으로 지배적이기도 합니다. 유닛 간의 관계를 크게 바꾸지는 않지만 공격 속도를 낮춤으로써 대미지 딜러가 아닌 미끼 카드로의 역할을 강화합니다.
덩굴 마법
지속 시간: 2.5초 → 2초(-20%)
총 피해량: 335 → 306(-9%)
덩굴 마법의 옭아매기는 3 엘릭서 비용에 비해 너무 강력합니다. 이 카드는 낮은 HP의 원거리 유닛에 대응하고 공중 유닛을 지상으로 끌어 내리는 주목적으로 고안되었습니다. 피해량과 마비 효과를 감소시켜서 덩굴 마법이 아레나를 장악하지 않도록 만듭니다.
베이비 드래곤 진화
사이클: 1 → 2(+100%)
진화한 베이비 드래곤의 가속 메커니즘은 많은 재미와 분위기를 더하는 요소입니다. 하지만 1 사이클 진화가 전투하는 동안 의도한 것보다 더 큰 영향을 주고 플레이어가 1 엘릭서 단계에서 해당 능력을 너무 많이 남용하고 있습니다. 매력을 해치지 않는 선에서 성능을 낮추고 균형을 확보합니다.
대포 진화
포탄 피해량: 353 → 304(-14%)
진화한 대포는 대규모 공세를 앞에서 지나치게 효과적으로 가로막습니다. 포탄 피해량을 줄여서 덜 압도적으로 만듭니다.
고블린 우리 진화
보너스 HP 제거: 1187 → 1080(-9%)
발키리 진화
보너스 HP 제거: 2096 → 1907(-9%)
해당 카드의 HP 부스터는 다른 진화 카드와 일관성이 없고, 약간 강력해졌습니다. 추가 HP를 삭제함으로써 다른 진화 카드와 같은 정도의 능력으로 맞춥니다.
해골 돌격병 진화
유닛 대상 데스 피해량: 291 → 258(-11%)
공격적인 진화가 더 빠른 속도로 흥미로운 게임 플레이를 촉진하도록 의도하지만, 진화한 해골 돌격병은 종종 대규모 공세를 막는 방어적 용도로만 사용되었습니다.
마녀 진화
해골 병사당 치유량: 76 → 60(-21%)
진화한 마녀의 치유 방식은 가장 노련한 플레이어조차 대응하기가 굉장히 까다롭습니다. 따라서 그녀의 충성적인 해골 병사에게서 얻는 각 치유량을 줄입니다.
로얄 셰프
HP: 2921 → 2703(-7%)
최근 들어 로얄 셰프는 일부 강력한 덱에서 열정적으로 요리하고 있기 때문에 HP를 조정합니다.
그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀