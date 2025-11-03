고블린 드릴 진화는 다른 진화 카드에 비해 성능이 떨어지고, 심지어 일반 고블린 드릴한테 밀릴 때도 있었습니다. 다시 힘을 실어주기 위해 이전에 적용한 하향을 취소하고 첫 번째 잠복 시 생성하는 고블린 수를 다시 늘리기로 했습니다. 추가로 잠복 시 생성하는 고블린이 타워 쪽으로 밀려나는 문제도 같이 수정했습니다.

버그 수정 🐛