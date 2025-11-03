11월 밸런스 조정
11월 3일
하향 조정 ⬇️
생성 속도: 1.9초 → 2.1초(+11%)
그동안 다양한 덱에서 압도적인 활약을 보여주던 고블린 오두막도 이제 잠시 쉬어갈 때가 된 것 같네요. 창 고블린 생성 속도를 늦춰 수비할 때의 안정성이 떨어졌으니깐 다른 건물이 활약하는 모습도 기대할 수 있겠죠.
엘릭서 정제소
생산 속도: 12 → 13(+8%)
수명: 1분 26초 → 1분 33초(+8%)
엘릭서 정제소는 사용률이 서서히 올라가고 있고, 마침 삼총사 재조정도 예정이기에 하향이 필요하다고 판단했습니다. 드디어 삼총사가 엘릭서 정제소 없이도 활약할 수 있는 날이 와서 기쁩니다.
해골 돌격병
피해량: 391 → 350(-10%)
해골 돌격병 진화
피해량(러너): 197 → 184(-6%)
해골 돌격병은 2엘릭서 카드치고는 지나치게 높은 활용도를 보여주고 있습니다. 특히 진화 형태는 단순히 타워를 부수는 수준을 넘어섰죠. 방어에 실패했을 때의 부담을 줄이고 다른 저비용 유닛과의 균형을 맞추기 위해 전체적인 피해량을 줄이겠습니다.
로얄 고스트 진화
영혼 병사 광역 피해량: 261 → 133(-49%)
로얄 고스트 진화는 영혼 병사들과 함께 아레나를 떠돌며 유닛들에게 공포를 심어주고 있습니다. 영혼 병사의 피해량을 반토막 냈으니 이제 더 이상 유닛들이 벌벌 떨지 않아도 되겠군요.
상향 조정 ⬆️
악동
소년 피해량: 204 → 217(+6%)
악동 소년은 악동 소녀에게 의존하는 경향이 있어 5엘릭서라는 높은 비용에도 불구하고 마법 카드에 취약합니다. 소년이 동료 없이도 전투를 주도할 수 있도록 피해량을 상향하겠습니다.
피닉스
부활한 피닉스 HP: 842 → 1052(+25%)
부활한 피닉스 피해량: 174 → 217(+25%)
피닉스의 유일무이한 부활 능력을 살려 다른 공중 유닛들과의 차별점을 주려고 합니다. 이제 피닉스는 부활하면서 HP와 피해량이 감소하지 않습니다.
스피릿 엠프레스(지상)
HP: 1134 → 1244(+10%)
스피릿 엠프레스의 전체적인 밸런스는 만족스럽지만, 지상 형태는 여전히 아쉬운 부분이 있었죠. HP를 늘렸으니 이제 역습에서 더 믿음직스러운 모습을 보여줄 겁니다.
리틀 프린스
가디언 피해량: 202 → 217(+8%)
리틀 프린스는 챔피언 카드 순환 주기가 재조정된 이후로 처절하게 외면받고 있습니다. 가디언의 피해량이 늘어났으니 다시 주목받는 날이 곧 올 겁니다.
고블린 드릴 진화
잠복 시 생성: 1 → 2(+100%)
고블린 드릴 진화는 다른 진화 카드에 비해 성능이 떨어지고, 심지어 일반 고블린 드릴한테 밀릴 때도 있었습니다. 다시 힘을 실어주기 위해 이전에 적용한 하향을 취소하고 첫 번째 잠복 시 생성하는 고블린 수를 다시 늘리기로 했습니다. 추가로 잠복 시 생성하는 고블린이 타워 쪽으로 밀려나는 문제도 같이 수정했습니다.
버그 수정 🐛
골드 나이트
돌진 지연 단축:0.2초 → 0.05초(-75%)
골드 나이트가 멀어지는 유닛을 끝없이 쫓아가는 문제를 수정했습니다. 이전에는 돌진을 시작한 뒤 약 200ms 동안 멈췄다가 다시 돌진했는데, 그 사이 대상 유닛이 돌진 범위에서 벗어나면 계속 쫓아가는 문제가 있었죠. 해당 지연 시간이 50ms로 감소했으니 이제 더 안정적으로 돌진하게 될 겁니다.
그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀