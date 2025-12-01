12월 밸런스 조정
12월 1일
하향 조정 ⬇️
베이비 드래곤 진화
아군 속도 향상 %: 50 → 30(-40%)
베이비 드래곤 진화가 동료를 위해 헌신하는 모습은 보기 좋지만, 아군의 속도를 향상시키는 그 능력은 너무 강력하다는 생각이 듭니다. 베이비 드래곤이 블루 킹하고 긴 대화를 나눈 후, 속도 관련 메커니즘은 30%로 통일하겠다고 약속했으니 다행이군요.
대포 진화
로켓포 피해량: 304 → 281(-8%)
대포 진화는 지금 다른 건물 카드와 비교할 수 없을 정도로 강력한 카드입니다. 때마침 고블린이 로켓포의 화약을 조금 훔쳐 갔으니 이제 아처와 로켓병을 한 번에 처치하기는 어렵겠군요.
도끼맨 진화
근접 피해량: 294 → 268(-9%)
최근 들어 도끼맨 진화에게 일방적으로 처치된 근접 유닛들에게서 원망이 끊이지 않고 있습니다. 근접 피해량을 하향했으니, 볼멘소리가 드디어 조금 줄어들겠군요.
발키리 진화
토네이도 반경: 5.5 → 5칸(-9%)
발키리 진화는 하향 이후에도 여전히 폭풍 같은 영향력을 보여주고 있습니다. 더 이상 크라운 타워에게 조금씩 피해를 주거나 원거리 유닛을 끌어당기지 못하게 토네이도 반경을 줄이고자 합니다.
로얄 고스트 진화
영혼 병사 피해량: 130 → 102(-22%)
영혼 병사 생성 피해량: 261 → 204(-22%)
로얄 고스트의 이전 하향이 큰 효과가 없었나 보군요. 이번에는 영혼 병사의 피해량과 생성 피해량을 동시에 줄여 다른 진화 카드들과의 균형을 맞추도록 하겠습니다.
바바리안 통
피해량: 240 → 230(-4%)
바바리안 배치 시간: 0.5초 → 1초(+100%)
전성기를 맞이한 바바리안 통은 지금 이 순간에도 아레나에서 데굴데굴 굴러다니고 있습니다. 배치 시간을 늘렸으니 이제 중형 유닛은 바바리안 통을 상대로 겁먹지 않아도 될 겁니다.
일렉트로 스피릿
연쇄 공격 속도: 0.2초 → 0.25초(+25%)
일렉트로 스피릿은 1엘릭서 주제에 너무 뛰어난 범용성을 자랑합니다. 상대를 마비시키는 능력 덕분에 로얄 자이언트 덱에서는 빠질 수 없는 필수 카드로 자리 잡고 있기도 하죠. 연쇄 공격 속도를 하향했으니 여러 유닛을 상대할 때 예전만큼 강력한 모습은 보여주지 못할 겁니다.
상향 조정 ⬆️
고블린 데몰리셔
공격 속도: 1.2초 → 1.1초(-8%)
폭탄이 되어버린 고블린을 아시나요? 고블린 데몰리셔의 공격 속도를 상향하여 폭탄병 같은 원거리 유닛들과의 차별점을 두려고 합니다. 또한, 일정한 피해량 덕분에 공격할 때 더 위협적인 카드로 거듭날 수 있을 겁니다.
마법 아처
피해량: 133 → 143(+8%)
토네이도의 바람이 잠잠해진 이후로 마법 아처는 큰 슬픔에 빠졌습니다. 토네이도의 도움 없이도 다른 원거리 유닛들과 경쟁할 수 있도록 피해량을 늘렸습니다. 이 정도면 백발백중의 실력을 다시 보여줄 수 있겠죠?!
얼음 마법
피해량: 115 → 148(+29%)
얼음 마법은 단숨에 상대의 허를 찌를 수 있는 강력한 카드지만, 한 번에 여러 유닛을 상대할 때는 약한 모습을 보여줬습니다. 다른 마법 카드와 함께 사용할 때도 이 사실은 달라지지 않았죠. 이제 창 고블린 정도는 처치할 수 있을 정도로 피해량이 늘어났으니 사용하는 사람이 더 많아졌으면 좋겠네요. 추위를 조심하세요!
공허
단일 표적 피해량: 320 → 340(+6%)
공허 마법의 이전 하향은 다소... 아니, 상당히 가혹했다고 생각합니다. 이제 단일 유닛을 공격할 때의 피해량을 늘렸으니 대형 유닛들을 벌벌 떨게 만든 그때 그 모습으로 돌아갈 때입니다.
버그 수정 🐛
라바 하운드
라바 펍 HP: 217 → 215(-1%)
16레벨 라바 펍이 요즘 운동을 열심히 했는지 16레벨 타워 프린세스가 2번의 공격으로 처치하지 못하고 있었습니다. 해당 문제는 후다닥 처리했으니 안심하세요!
삼총사
공격 대상 지정 AI 개선
삼총사가 꽃단장만으로 부족했는지 사격 훈련도 받고 돌아왔습니다! 이제는 서로 다른 적을 보다 정확하게 노릴 수 있으니 해골 병사나 고블린에게 탄환을 낭비하는 일이 없을 겁니다.
그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀