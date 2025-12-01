얼음 마법은 단숨에 상대의 허를 찌를 수 있는 강력한 카드지만, 한 번에 여러 유닛을 상대할 때는 약한 모습을 보여줬습니다. 다른 마법 카드와 함께 사용할 때도 이 사실은 달라지지 않았죠. 이제 창 고블린 정도는 처치할 수 있을 정도로 피해량이 늘어났으니 사용하는 사람이 더 많아졌으면 좋겠네요. 추위를 조심하세요!