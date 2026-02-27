2026년 3월 업데이트
자, 모두 모이세요. 클래시 로얄 10주년이 찾아왔습니다! 지난 10년 동안 여러분은 유닛과 함께 이기고, 지고 또 진화하며 트로피 진척도를 오르고 최고의 상대와 맞서 싸워 왔습니다. 그 여정을 기념하고자, 신규 이벤트와 의미 있는 게임 플레이 변화를 포함하는 이번 업데이트를 준비했습니다.
저희는 히어로, 보상 및 진행과 관련된 피드백과 제안 사항에 귀 기울여 왔고 그 모든 의견에 정말로 감사드립니다! 예정된 변경 사항 게시글에서 다룬 일부 내용이 오늘을 기점으로 적용되며, 3월부터 더 많은 변경 사항이 찾아올 예정입니다. 진화 카드와 신규 카드 관련 변경 사항은 시간이 더 소요되지만, 이 또한 업데이트될 겁니다! 모든 자세한 내용은 변경 및 개선 사항 섹션에서 확인할 수 있습니다.
요약: 아레나에서 보낸 무수한 시간을 기리며, 클래시 로얄에 도입되는 모든 신규 기능과 개선 사항을 바로 여기에서 소개합니다.
신규 히어로: 히어로 바바리안 통 및 히어로 마법 아처
앨범 이벤트
킹의 생일 커뮤니티 이벤트
돌아온 글로벌 토너먼트
소셜 탭
퀵플레이: 친선전 즉시 시작
새 친구 추가
4개의 신규 트로피 진척도 아레나
변경 및 개선 사항
2월 23일
아레나 5에서 히어로 잠금 해제
럭키 박스에서 획득하는 최대 레벨 중복 카드 수 감소
3월 2일
로얄 패스에서 획득 가능한 히어로 파편 증가
로얄 패스에 더 많은 옵션 추가
3월 중순
무작위성이나 반복 없이, 히어로 선택!
히어로 코인(구 히어로 파편)
무료 히어로 잠금 해제
덱 슬롯 리워크: 진화 1개, 히어로 1개, 와일드 1개
기타 변경 사항
버그 수정
합체 전술 관련 내용 합체 전술에 대한 모든 최신 내용은 type: entry-hyperlink id: 1ZfQWjAVYVH0od3lyz5DzJ게시글에서 확인해 보세요!
기념일 축하를 시작합시다!
신규 히어로
히어로 바바리안 통
능력: 데굴데굴 리롤
돌진하고... 또 한 번 밀어붙입니다. 히어로 바바리안 통의 능력을 활성화해 (또!) 다시 굴려서 적 유닛을 공격합니다.
히어로 마법 아처
능력: 트리플 위협
능력 버튼을 탭하면 히어로 마법 아처가 뒤로 돌진하며 미끼를 남기고, 다음 공격에서 3연발 화살을 쏩니다. 이거야말로 숲속 도둑단의 계급 체계에서 위로 오를 수 있는 멋진 방법이죠!
히어로 마법 아처는 진행 예정인 앨범 이벤트의 완료 보상으로 무료 획득이 가능합니다. 앨범 이벤트에 대한 설명은 다음 섹션에서 다루겠습니다.
앨범 이벤트
그림 같이 아름다운 신규 앨범 이벤트를 소개합니다!
역사적 이미지의 탐나는 조각 '스니펫'을 모으고, 지난 10년간의 클래시 로얄에서 펼쳐진 명장면을 완성하세요. 최종 보상인 히어로 마법 아처를 포함하여 다른 멋진 보상들도 획득하세요.
앨범 이벤트란?
클래시 로얄의 역사를 장식하는 이미지를 수집하고 완성하는 기간 한정 시즌 이벤트입니다.
앨범은 여러 장면으로 나누어져 있고, 각 장면은 지난 10년 중 잊을 수 없는 순간에서 영감을 받은 하나의 그림입니다.
처음에는 미완성된 그림들로 시작하게 됩니다. 그게 바로 스니펫이 필요한 이유죠!
스니펫이 무엇인가요?
스니펫은 장면을 이루는 개별적인 조각으로, 각 장면은 9개의 스니펫으로 구성됩니다. 모든 장면의 스니펫을 모으면 장면이 완성되고, 완성하는 작품마다 보상을 받습니다!
스니펫에는 두 종류가 있습니다.
랜덤 스니펫: 랜덤 스니펫 1개를 얻을 수 있으며 중복이 있을 수 있습니다.
스페셜 스니펫: 아직 얻지 못한 새 스니펫 1개를 확정적으로 획득합니다(앨범이 미완성인 경우).
스니펫의 희귀도는 네 가지입니다.
일반
희귀
영웅
전설
이벤트의 목표는 모든 장면을 완성하도록 모든 스니펫을 수집하는 것이죠.
어떻게 스니펫을 얻나요?
스니펫 획득 방법은 다음과 같습니다**.**
일일 전투 보상(하루에 최대 4번)
이벤트
클랜 항해
상점
특가 상품
중복 스니펫을 받으면 어떻게 되나요?
랜덤 스니펫 드롭을 통해 이미 보유한 스니펫을 받을 경우, 이는 중복이 됩니다.
하지만 중복 또한 진행에 도움이 되니 걱정 마세요!
모든 중복은 스페셜 스니펫의 진행 게이지에 기여되며, 기여도는 중복 스니펫의 희귀도에 따라 다릅니다.
|스니펫
|중복
|일반
|2
|희귀
|3
|영웅
|4
|전설
|5
진행 게이지를 다 채우면, 자동으로 하나의 스페셜 스니펫을 받습니다! 진행 게이지의 초과분은 다음 진행으로 이어지기 때문에 낭비되는 건 없죠!
앨범을 어떻게 완성하나요?
9개의 장면을 모두 채우면 전체 앨범을 완성하게 됩니다. 앨범을 완성한 경우, 다음과 같은 최종 보상을 받을 수 있습니다.
히어로 마법 아처
히어로 마법 아처 이모티콘
기념일 타워 스킨
이벤트 진행 방식을 정리해보면 다음과 같습니다.
1. 스니펫 모으기
2. 장면 완성하기
3. 앨범 완성하기
4. 최종 보상 획득하기!
앨범은 어디에서 찾을 수 있나요?
홈 화면의 버튼을 통해 앨범 이벤트를 이용할 수 있습니다.
앨범을 일찍 완성하면 어떻게 되나요?
앨범을 완성해도 여전히 스니펫을 얻을 수 있습니다. 하지만 이벤트에 기여되는 대신, 개봉한 스니펫 상자의 유혀에 따라 보너스 보상으로 변환됩니다.
완성 후에도 보상의 강은 계속해서 흐르는 법이죠!
10주년 파티
생일에 선물이 빠져선 안 되겠죠?!
로얄 킹이 명합니다! 투표로 선정된 20개의 역대 탑 유닛이 킹의 웅장한 생일 파티에 공식적으로 초대되었습니다. 각 유닛은 자신만의 개성이 담긴 선물과 함께 참석할 예정입니다.
원래의 킹이라면 그 모든 선물을 독차지하겠지만... 나눔의 미덕을 실천하기 위해 플레이어분들과 나누어 갖기로 했답니다!
3월 2일부터 11일까지 매일매일, 다음에 열어 볼 선물을 투표로 정할 수 있습니다. 이 인기 유닛들이 준비한 10개의 선물이 무엇인지 10일 동안 알아볼 수 있는 총 10번의 기회가 주어집니다. 투표한 날에 해당하는 선물만 받을 수 있다는 점을 꼭 기억하세요!
초대장은 보내졌고, 선물은 준비 완료입니다. 그렇다면 이제 남은 질문은 단 하나... 어떤 선물을 먼저 열어보실 건가요?
돌아온 글로벌 토너먼트
글로벌 토너먼트가 새로워진 모습으로 돌아왔습니다!
많은 분들이 글로벌 토너먼트를 기다려 온 것을 알고 있습니다. 따라서 이번에 돌아오는 글로벌 토너먼트가 최근 게임에 적용된 변경 사항과 조화를 이룰 수 있도록 심혈을 기울여 준비했습니다. 모두가 사랑하는 경쟁적인 면은 유지하되, 이번 기회를 통해 살짝 변화를 주었습니다.
이제 게임 모드 전환을 통해 바로 글로벌 토너먼트를 이용할 수 있습니다.
새로운 글로벌 토너먼트
글로벌 토너먼트는 도전과 유사한 방식으로 구성되었습니다. 개선된 구조와 비주얼로 더욱 일관되고 직관적인 경험을 제공합니다.
글로벌 토너먼트는 높은 위험 부담이 따르는 기간 한정 이벤트로, 시즌마다 최소 한 번씩 개최됩니다. 단, 항상 동일한 형식을 따르지는 않습니다. 다양한 게임 모드와 보상뿐만 아니라, 규칙 또한 다양하게 적용됩니다.
3월 27일, 특별한 기념일 토너먼트와 함께 글로벌 토너먼트가 돌아옵니다!
글로벌 토너먼트의 진행 방식
기본 요소에는 변함이 없습니다.
5번 패배할 때까지 전투하고, 5번 패배에는 토너먼트가 종료됩니다.
보상 트랙을 완료할 때까지, 승리할 때마다 보상이 제공됩니다.
전체 보상 트랙을 완료했더라도 5번 미만 패배했다면 계속해서 플레이할 수 있습니다. 이 시점에서는 순위표의 순위에 더 신경쓰게 됩니다. 더 많이 승리할수록 더 높은 자리에 오르게 되죠!
보상이 끝났다고 해서 경쟁이 멈추는 것은 아니니까요!
무엇이 변경되었나요?
기본은 그대로이지만, 몇 가지 변화가 있습니다.
이제 글로벌 토너먼트도 다른 게임 모드와 마찬가지로 킹 레벨로 잠금 해제되지 않습니다. 이제 아레나 3에서 잠금 해제되어 플레이어가 더 빨리 플레이해 볼 수 있고, 게임 전반에 걸쳐 더욱 일관된 잠금 해제 체계를 제공합니다.
글로벌 토너먼트에서는 덱 구성 시 보유하고 있는 카드를 사용해야 합니다. 카드 레벨은 계속 11레벨로 고정됩니다.
보상 시스템 또한 업데이트되었습니다. 보석으로 잠금 해제되었던 보너스 보상은 제거되었습니다. 이제 토너먼트 내 모든 보상은 승리로만 얻을 수 있습니다.
순위표도 아래와 같이 개선되었습니다.
내 순위가 상위 10,000명 내에 들지 못하면 백분위로 표시됩니다.
상위 10,000명에 들어야 정확한 순위가 표시됩니다.
상위 1,000명에 진입한다면... 축하드립니다! 최고 중의 최고, 명예의 전당에서 한자리를 차지하게 됩니다.
토너먼트를 즐기는 많은 분들이 다양한 전략을 실험하는 경향이 있다는 걸 알고 있습니다. 그러나 제한이 전혀 없는 덱 때문에 반복적인 토너먼트 참가를 위해 부계정이 다수 생성되었고, 이에 따라 순위표의 경쟁력 가치가 떨어졌습니다. 저희는 모두를 위해 공정한 경쟁 환경을 유지하고자 합니다.
지속적으로 피드백을 모니터링하여 즐겁고 의미 있는 글로벌 토너먼트를 만들겠습니다.
배지는 어떻게 되나요?
배지 또한 약간 변화된 모습으로 돌아옵니다.
보상 트랙을 완료하면 이제 전설 배지를 받습니다.
상위 1,000위 안으로 마무리해 권위로운 챔피언 배지를 획득하세요.
이게 전부가 아닙니다! 글로벌 토너먼트에서 여러 번 이기면 배지의 레벨이 오르고, 높은 레벨은 곧 일관된 실력을 증명하게 됩니다.
소셜 탭
새롭게 개선된 소셜 탭은 클랜원과의 채팅, 친선전 시작부터 새 친구 추가까지 모든 유용한 기능을 제공합니다!
퀵플레이
바로 옆에 있는 사람과의 즉시 매치 시작이 전보다 훨씬 쉬워졌습니다! 다른 플레이어의 퀵플레이 QR 코드를 스캔해 해당 플레이어와의 친선전을 시작하세요. 1v1, 트리플 엘릭서, 서든 데스 및 다양한 다른 게임 모드도 플레이할 수 있습니다.
덱을 준비하고 퀵플레이를 탭하거나 퀵플레이 코드를 스캔하여, 누가 더 실력자인지 확인해 보세요! 퀵플레이 매치에서는 카드가 11레벨로 제한됩니다.
친구 추가
게임 내에서 바로 친구를 추가를 하려면, 링크 공유나 QR 코드 스캔이 필요합니다. 이렇게 게임 내 친구 추가를 통해 팀 구성이나 친선전에서 서로 겨루기가 더욱 쉬워집니다.
어느 상대에게 여러 번 패배했나요? 그런데 그 상대가 눈치도 없이 계속해서 전투 초대를 보내나요? 걱정 마세요, 이전과 마찬가지로 친구 목록에서 친구 삭제가 가능합니다.
단, 유의할 점이 있습니다! 링크와 코드는 처음 팝업창을 연 후 12시간 동안만 유효합니다.
트로피 진척도 확장
4개의 신규 아레나가 트로피 진척도에 추가됩니다. 트로피 14,000개까지 진행도가 확장되었을 뿐만 아니라, 마일스톤과 보상도 추가되었습니다.
더 많은 마일스톤, 즉 더 많은 보상
신규 아레나와 함께 더 많은 보상을 획득할 수 있으며, 트로피 진척도의 끝에는 5성 럭키 박스와 5성 진화 상자가 기다리고 있습니다!
신규 아레나 및 트로피 조건
|아레나
|트로피 조건
|아레나 29
|12,000
|아레나 30
|12,500
|아레나 31
|13,000
|아레나 32
|13,500
경쟁전 잠금 해제
지난 트로피 진척도 확장과 마찬가지로, 경쟁전 잠금 해제는 트로피 진척도의 진행 상황을 따릅니다.
경쟁전 잠금 해제에 필요한 트로피 수는 향후 몇 시즌에 걸쳐 조정할 예정입니다.
3월: 트로피 12,000개
4월: 트로피 12,500개
이를 통해 트로피 진척도와 경쟁전 진행이 전반적으로 일관된 모습을 유지할 수 있기를 기대합니다.
변경 및 개선 사항
저희는 항상 여러분의 의견을 귀 기울여 듣고 있었답니다! 다음 시즌 내내 적용되는 큰 변경 사항에 대해 설명드리겠습니다.
2월 23일에 적용되는 변경 사항
아레나 5에서 히어로 잠금 해제
이번 업데이트로, 처음이자 유일한 히어로 슬롯이 아레나 5에서 잠금 해제됩니다. 잠금 해제 시스템이 3월 중순(상세 내용은 아래 참고)에 변경되면, 아레나 5 도달 시 히어로 파편 200개가 제공됩니다. 따라서 첫 무료 히어로를 선택할 수 있으며, 이는 트로피 진척도 여정에 도움이 될 겁니다.
히어로는 가장 최근에 컬렉션에 추가된 기능이기에, 앞으로 갈 길이 먼 신규 플레이어를 위해 접근성을 높이고자 했습니다.
럭키 박스에서 획득하는 최대 레벨 중복 카드 수 감소
각 플레이어의 필요에 맞는 보상을 적절히 제공하도록, 럭키 박스에도 몇 가지 개선 사항이 적용됩니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다.
컬랙션 내에 최대 레벨 카드가 60종 미만인 경우, 중복된 최대 레벨 카드를 추가로 획득하지 않습니다.
최대 레벨 카드가 60종 이상인 경우, 중복된 최대 레벨 카드를 획득할 확률이 90% 감소합니다.
최대 레벨까지 업그레이드할 수 있는 충분한 카드를 보유했지만 업그레이드하지 않은 경우, 해당 카드는 최대 레벨 카드 60종 기준에 포함됩니다. 타워 유닛도 여기에 포함됩니다.
럭키 박스로 얻는 보상이 더욱 풍성하게 느껴지도록, 필요 없는 카드의 획득률을 줄였습니다. 또한 컬렉션 내 대부분의 카드가 최대 레벨이 될 때까지 크리스털을 획득하지 않으므로 진행이 한층 순조로워질 것입니다.
3월 2일에 적용되는 변경 사항
로얄 패스에서 획득 가능한 히어로 파편 증가
히어로 상자에서 얻는 무작위 히어로 파편 수에 대한 커뮤니티의 우려가 있었습니다. 시즌마다 일정 수의 히어로 파편을 획득할 수 있도록, 보상 형태를 상자가 아닌 파편으로 변경했습니다.
3월 시즌부터 모든 시즌 히어로 파편은 무료 패스에서 획득할 수 있습니다. 이제부터 시즌별 패스에서 히어로 파편 75개를 확정적으로 획득할 수 있습니다.
가끔씩 이벤트를 통해 더 많은 히어로 파편이 제공될 수도 있습니다.
로얄 패스에 더 많은 옵션 추가
새 시즌부터는 패스가 두 개의 버전으로 나뉘지 않습니다. 앞으로 모든 플레이어가 여러 조정을 통해 유연성과 보상 내용이 개선된 동일한 패스를 이용하게 됩니다.
가장 큰 변화는 특정 티어에서 보상을 선택할 수 있다는 점입니다.
첫 번째 티어에서는 4개의 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다.
그 외의 선택 가능한 티어에서는 2개의 보상 옵션이 제시됩니다.
예를 들어 당장 골드가 필요하지 않은 경우, 골드 보관함 대신 무작위 카드와 같은 다른 보상을 선택할 수 있습니다. 이를 통해 게임 진행에 필요한 요소를 직접 선택할 수 있어 보다 원활한 게임 진행에 도움이 될 것입니다.
하지만 이게 다가 아닙니다! 또 다른 업데이트를 통해 3월 중순에 더 많은 변화가 찾아옵니다!
3월 중순에 적용되는 변경 사항
히어로 선택
3월 중순 업데이트가 출시되면, 히어로는 더 이상 무작위로 소환되지 않습니다. 대신, 플레이어가 원하는 히어로를 직접 선택할 수 있습니다!
이 신규 시스템과 함께 히어로 파편의 이름은 히어로 코인으로 바뀝니다.
히어로 코인
원하는 히어로를 잠금 해제하는 데 사용하세요! 히어로 코인 200개를 모으면 마법 아이템 탭으로 이동하여 히어로 항목을 선택하세요. 여기에서 히어로 코인을 사용해 원하는 히어로를 골라 잠금 해제할 수 있습니다.
앞으로 히어로 코인의 보유 한도는 200개로 제한되므로, 충분히 모았다면 바로바로 다음 히어로를 획득하는 데 사용하세요! 히어로 코인의 초과분은 1:1 비율의 보석으로 변환됩니다.
히어로 무료 잠금 해제!
위 변경 사항이 적용되면, 하나의 히어로를 무료로 잠금 해제할 수 있습니다! 가장 적합한 히어로를 선택할 수 있도록 모든 플레이어에게 히어로 코인 200개를 드립니다.
저장소가 거의 가득 차 있더라도 안심하세요. 초과분의 히어로 코인은 다음 히어로를 획득하는 데 도움이 됩니다.
히어로를 이미 잠금 해제한 경우에는 3월 중순 업데이트가 출시되고 나서 3개월 내에 히어로 코인을 수령하면 됩니다. 신규 플레이어의 경우, 아레나 5에 도달하자마자 히어로 코인 200개를 받습니다.
히어로의 첫 등장이 매끄럽지 않았다는 점을 잘 알고 있습니다. 그래서 여러분이 가장 좋아하거나 관심이 가는 히어로를 플레이할 수 있는 기회를 드리고자 합니다!
덱 슬롯 축소
많은 피드백, 데이터 수집, 기능 테스트를 걸쳐 특수 덱 슬롯을 4개에서 3개로 줄였습니다. 트로피 진척도, 경쟁전 그리고 도전 덱에 다음과 같이 적용됩니다.
진화 슬롯 1개
히어로 슬롯 1개
와일드 슬롯 1개
와일드 슬롯이란? 와일드 슬롯을 사용해 진화, 히어로 또는 챔피언 중 원하는 카드를 활성화하세요!
저희의 목표는 현재의 4개 슬롯 설정이 발생시키는 문제를 줄이면서도 유연한 덱 구성을 유지하는 것입니다.
기타 변경 및 개선 사항
시즌 럭키 박스는 당분간 휴가를 떠나지만, 그전에 최후의 기념일을 보낼 예정입니다. 꾸미기 아이템으로만 가득 찬 기념일 테마의 럭키 박스 형태로 말이죠! 2025년 1월부터 지금까지 출시된 이모티콘, 배너 및 스킨을 만나볼 수 있습니다!
전투 간 이벤트 페이지로의 이동 없이 마일스톤 이벤트를 진행할 수 있습니다.
각 카드의 정보 페이지에 버튼이 추가되어 각각의 11레벨 스탯을 확인할 수 있습니다.
뉴스의 위치가 설정 옆에 있는 세 줄짜리 메뉴 영역 안으로 이동합니다.
이제 일부 시즌 게임 모드 매칭에 트로피 진척도 덱이 필요하지 않습니다.
상대의 프린세스 타워가 파괴되어도 유닛이 라인을 바꾸지 않습니다.
해골 군대 진화의 해골 병사 레벨 표시기가 제거되었습니다.
크리스털 상점에서 크리스털 잔액을 확인할 수 있습니다.
버그 수정
히어로 기사의 도발 능력이 만료되어도 더 이상 스파키의 충전이 초기화되지 않습니다.
히어로 기사의 도발이 자이언트 고블린의 창 고블린과 램 라이더에게 영향을 줍니다.
토네이도는 이제 피닉스 알과 명상하는 수도자를 끌어당길 수 있습니다.
메가 드래프트에서 3 엘릭서 및 6 엘릭서 형태의 스피릿 엠프레스를 모두 이용할 수 있습니다.
반사경 정보 페이지에서 낮은 레벨의 전설 및 챔피언 카드가 올바르게 표시됩니다.
덱에 챔피언 또는 히어로 2장이 포함된 경우, 해골 킹을 왼쪽 슬롯에 배치해도 정상적으로 영혼을 수집합니다.
마지막으로, 저희 소셜 미디어에 계속해서 피드백을 공유해 주세요! 저희는 언제나 여러분의 의견과 제안에 대해 듣고 싶습니다. 클래시 로얄에서 진행되는 내용에 대한 여러분의 생각을 Discord, Reddit 또는 저희의 다른 소셜 미디어에서 들려주세요!
그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀