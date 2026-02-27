트로피 진척도 확장

4개의 신규 아레나가 트로피 진척도에 추가됩니다. 트로피 14,000개까지 진행도가 확장되었을 뿐만 아니라, 마일스톤과 보상도 추가되었습니다.

더 많은 마일스톤, 즉 더 많은 보상

신규 아레나와 함께 더 많은 보상을 획득할 수 있으며, 트로피 진척도의 끝에는 5성 럭키 박스와 5성 진화 상자가 기다리고 있습니다!

신규 아레나 및 트로피 조건

아레나 트로피 조건 아레나 29 12,000 아레나 30 12,500 아레나 31 13,000 아레나 32 13,500

경쟁전 잠금 해제

지난 트로피 진척도 확장과 마찬가지로, 경쟁전 잠금 해제는 트로피 진척도의 진행 상황을 따릅니다.

경쟁전 잠금 해제에 필요한 트로피 수는 향후 몇 시즌에 걸쳐 조정할 예정입니다.

3월: 트로피 12,000개

4월: 트로피 12,500개

이를 통해 트로피 진척도와 경쟁전 진행이 전반적으로 일관된 모습을 유지할 수 있기를 기대합니다.

변경 및 개선 사항

저희는 항상 여러분의 의견을 귀 기울여 듣고 있었답니다! 다음 시즌 내내 적용되는 큰 변경 사항에 대해 설명드리겠습니다.

2월 23일에 적용되는 변경 사항

아레나 5에서 히어로 잠금 해제

이번 업데이트로, 처음이자 유일한 히어로 슬롯이 아레나 5에서 잠금 해제됩니다. 잠금 해제 시스템이 3월 중순(상세 내용은 아래 참고)에 변경되면, 아레나 5 도달 시 히어로 파편 200개가 제공됩니다. 따라서 첫 무료 히어로를 선택할 수 있으며, 이는 트로피 진척도 여정에 도움이 될 겁니다.

히어로는 가장 최근에 컬렉션에 추가된 기능이기에, 앞으로 갈 길이 먼 신규 플레이어를 위해 접근성을 높이고자 했습니다.

럭키 박스에서 획득하는 최대 레벨 중복 카드 수 감소

각 플레이어의 필요에 맞는 보상을 적절히 제공하도록, 럭키 박스에도 몇 가지 개선 사항이 적용됩니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다.

컬랙션 내에 최대 레벨 카드가 60종 미만 인 경우, 중복된 최대 레벨 카드를 추가로 획득하지 않습니다.

최대 레벨 카드가 60종 이상인 경우, 중복된 최대 레벨 카드를 획득할 확률이 90% 감소합니다.

최대 레벨까지 업그레이드할 수 있는 충분한 카드를 보유했지만 업그레이드하지 않은 경우, 해당 카드는 최대 레벨 카드 60종 기준에 포함됩니다. 타워 유닛도 여기에 포함됩니다.

럭키 박스로 얻는 보상이 더욱 풍성하게 느껴지도록, 필요 없는 카드의 획득률을 줄였습니다. 또한 컬렉션 내 대부분의 카드가 최대 레벨이 될 때까지 크리스털을 획득하지 않으므로 진행이 한층 순조로워질 것입니다.

3월 2일에 적용되는 변경 사항

로얄 패스에서 획득 가능한 히어로 파편 증가

히어로 상자에서 얻는 무작위 히어로 파편 수에 대한 커뮤니티의 우려가 있었습니다. 시즌마다 일정 수의 히어로 파편을 획득할 수 있도록, 보상 형태를 상자가 아닌 파편으로 변경했습니다.

3월 시즌부터 모든 시즌 히어로 파편은 무료 패스에서 획득할 수 있습니다. 이제부터 시즌별 패스에서 히어로 파편 75개를 확정적으로 획득할 수 있습니다.

가끔씩 이벤트를 통해 더 많은 히어로 파편이 제공될 수도 있습니다.

로얄 패스에 더 많은 옵션 추가

새 시즌부터는 패스가 두 개의 버전으로 나뉘지 않습니다. 앞으로 모든 플레이어가 여러 조정을 통해 유연성과 보상 내용이 개선된 동일한 패스를 이용하게 됩니다.

가장 큰 변화는 특정 티어에서 보상을 선택할 수 있다는 점입니다.

첫 번째 티어에서는 4개의 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다.

그 외의 선택 가능한 티어에서는 2개의 보상 옵션이 제시됩니다.

예를 들어 당장 골드가 필요하지 않은 경우, 골드 보관함 대신 무작위 카드와 같은 다른 보상을 선택할 수 있습니다. 이를 통해 게임 진행에 필요한 요소를 직접 선택할 수 있어 보다 원활한 게임 진행에 도움이 될 것입니다.

하지만 이게 다가 아닙니다! 또 다른 업데이트를 통해 3월 중순에 더 많은 변화가 찾아옵니다!

3월 중순에 적용되는 변경 사항

히어로 선택

3월 중순 업데이트가 출시되면, 히어로는 더 이상 무작위로 소환되지 않습니다. 대신, 플레이어가 원하는 히어로를 직접 선택할 수 있습니다!

이 신규 시스템과 함께 히어로 파편의 이름은 히어로 코인으로 바뀝니다.

히어로 코인

원하는 히어로를 잠금 해제하는 데 사용하세요! 히어로 코인 200개를 모으면 마법 아이템 탭으로 이동하여 히어로 항목을 선택하세요. 여기에서 히어로 코인을 사용해 원하는 히어로를 골라 잠금 해제할 수 있습니다.

앞으로 히어로 코인의 보유 한도는 200개로 제한되므로, 충분히 모았다면 바로바로 다음 히어로를 획득하는 데 사용하세요! 히어로 코인의 초과분은 1:1 비율의 보석으로 변환됩니다.

히어로 무료 잠금 해제!

위 변경 사항이 적용되면, 하나의 히어로를 무료로 잠금 해제할 수 있습니다! 가장 적합한 히어로를 선택할 수 있도록 모든 플레이어에게 히어로 코인 200개를 드립니다.

저장소가 거의 가득 차 있더라도 안심하세요. 초과분의 히어로 코인은 다음 히어로를 획득하는 데 도움이 됩니다.

히어로를 이미 잠금 해제한 경우에는 3월 중순 업데이트가 출시되고 나서 3개월 내에 히어로 코인을 수령하면 됩니다. 신규 플레이어의 경우, 아레나 5에 도달하자마자 히어로 코인 200개를 받습니다.

히어로의 첫 등장이 매끄럽지 않았다는 점을 잘 알고 있습니다. 그래서 여러분이 가장 좋아하거나 관심이 가는 히어로를 플레이할 수 있는 기회를 드리고자 합니다!

덱 슬롯 축소

많은 피드백, 데이터 수집, 기능 테스트를 걸쳐 특수 덱 슬롯을 4개에서 3개로 줄였습니다. 트로피 진척도, 경쟁전 그리고 도전 덱에 다음과 같이 적용됩니다.

진화 슬롯 1개

히어로 슬롯 1개

와일드 슬롯 1개

와일드 슬롯이란? 와일드 슬롯을 사용해 진화, 히어로 또는 챔피언 중 원하는 카드를 활성화하세요!

저희의 목표는 현재의 4개 슬롯 설정이 발생시키는 문제를 줄이면서도 유연한 덱 구성을 유지하는 것입니다.

기타 변경 및 개선 사항

시즌 럭키 박스는 당분간 휴가를 떠나지만, 그전에 최후의 기념일을 보낼 예정입니다. 꾸미기 아이템으로만 가득 찬 기념일 테마의 럭키 박스 형태로 말이죠! 2025년 1월부터 지금까지 출시된 이모티콘, 배너 및 스킨을 만나볼 수 있습니다!

전투 간 이벤트 페이지로의 이동 없이 마일스톤 이벤트를 진행할 수 있습니다.

각 카드의 정보 페이지에 버튼이 추가되어 각각의 11레벨 스탯을 확인할 수 있습니다.

뉴스의 위치가 설정 옆에 있는 세 줄짜리 메뉴 영역 안으로 이동합니다.

이제 일부 시즌 게임 모드 매칭에 트로피 진척도 덱이 필요하지 않습니다.

상대의 프린세스 타워가 파괴되어도 유닛이 라인을 바꾸지 않습니다.

해골 군대 진화의 해골 병사 레벨 표시기가 제거되었습니다.

크리스털 상점에서 크리스털 잔액을 확인할 수 있습니다.

버그 수정

히어로 기사의 도발 능력이 만료되어도 더 이상 스파키의 충전이 초기화되지 않습니다.

히어로 기사의 도발이 자이언트 고블린의 창 고블린과 램 라이더에게 영향을 줍니다.

토네이도는 이제 피닉스 알과 명상하는 수도자를 끌어당길 수 있습니다.

메가 드래프트에서 3 엘릭서 및 6 엘릭서 형태의 스피릿 엠프레스를 모두 이용할 수 있습니다.

반사경 정보 페이지에서 낮은 레벨의 전설 및 챔피언 카드가 올바르게 표시됩니다.

덱에 챔피언 또는 히어로 2장이 포함된 경우, 해골 킹을 왼쪽 슬롯에 배치해도 정상적으로 영혼을 수집합니다.

마지막으로, 저희 소셜 미디어에 계속해서 피드백을 공유해 주세요! 저희는 언제나 여러분의 의견과 제안에 대해 듣고 싶습니다. 클래시 로얄에서 진행되는 내용에 대한 여러분의 생각을 Discord, Reddit 또는 저희의 다른 소셜 미디어에서 들려주세요!

그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.

클래시 로얄 팀