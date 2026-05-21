2026년 6월 업데이트
이번 시즌에는 오싹한 신규 콘텐츠가 플레이어 여러분을 기다립니다!
신규 진화, 신규 히어로, 신규 게임 모드, 편의성 개선 사항, 개편된 시즌 트로피 진척도 등 다양한 내용이 준비되어 있죠! 다가오는 업데이트에 대해 여러분이 알아야 할 모든 정보를 안내해 드립니다.
신규 진화: 프린세스
신규 히어로: 해골 무덤
신규 게임 모드: 프린세스 갬빗
신규 이벤트: 승리 행진
진행 관련 변경 사항: 컬렉션 레벨, 마스터리 외
부활 및 개편: 시즌 트로피 진척도
변경 및 개선 사항
이처럼 알아봐야 할 정보가 ‘뼈아플’ 정도로 많으니, 바로 시작해 보도록 하죠!
신규 진화 및 히어로
프린세스 진화
북쪽 끝 얼어붙은 툰드라만큼 고귀한 왕족의 진화를 각성시키기 좋은 곳은 없죠.
프린세스 진화는 첫 번째 공격, 그 뒤 세 번째 공격마다 얼음 화살을 발사해 적을 감속시킵니다.
또한, 프린세스가 처치될 경우 그 자리에 화살이 마구 쏟아지며 얼음 지대를 생성하죠.
프린세스 진화는 진화 조각을 사용하거나 로얄 패스 업그레이드를 통해 잠금 해제할 수 있습니다.
히어로 해골 무덤
능력: 위풍당당 부활
죽은 자들을 다시 전장으로 불러내려면 얼마나 치명적인 매력을 소유해야 할까요?
히어로 해골 무덤의 능력을 사용하면 흙 속에서 무덤 퀸이 깨어나 무시무시한 모습으로 적 타워를 노리기 시작합니다. 하지만 강령 의식에 공짜란 없는 법이죠! 무덤 퀸을 소환하려면 6 엘릭서가 필요하고 무엇보다 해골 무덤 또한 희생되어야 하니 능력을 사용하기 전에 각오를 단단히 가지세요!
다음 시즌에 열리는 ‘언데드 바자’에서 히어로 해골 무덤 및 기타 아이템을 무료로 잠금 해제할 수 있습니다.
프린세스 갬빗
덱은 없습니다. 킹도 없죠.
카드를 굴리는 방법과 킹 타워 활성화 요령을 마스터했다고 자부하셨다면, 이제는 완전히 새로운 규칙에 적응할 때가 찾아왔습니다!
바로 프린세스 갬빗입니다! 여러분의 임기응변을 시험하는 진정한 무대죠!
아레나에 입장하면 40장의 카드가 무작위로 여러분의 패에 나타나며, 동일한 카드가 두 번 나타날 확률은 극히 낮으니 모든 카드를 최대한 활용하세요. 매치메이킹은 트로피 진척도와 비슷하며 모든 카드 레벨, 형태는 플레이어의 컬렉션에 따라 달라집니다.
매치가 시작되면 어떤 카드가 진화 혹은 히어로 형태로 등장할지 볼 수 있습니다. 진화 카드는 순환 주기를 거칠 필요 없이 시작부터 바로 진화가 가능하니 즉시 전장에 투입하세요!
마지막으로 기억하세요! 이 신규 모드는 프린세스 타워 두 개만으로 진행되는 서든 데스 방식이기 때문에 먼저 타워 하나를 파괴하는 사람이 승리합니다!
승리 행진 이벤트
정복하고, 정상에 오르고, 보상을 쟁취하세요!
신규 ‘승리 행진’ 이벤트를 통해 전투 승리 시 더 많은 보상을 받을 수 있습니다!
다른 모드에서처럼 전투를 마치고 나면 승리할 때마다 트랙이 한 단계씩 진행됩니다. 다만 전투에서 패배할 경우 생명이 한 개씩 줄어드니 최대한 연승을 유지하고 푸짐한 이벤트 보상을 획득하세요!
이번 이벤트에서는 기본적으로 3개의 생명을 받게 됩니다.
목숨을 잃었다고 너무 걱정하지는 마세요. 잃은 생명도 다시 복구할 방법이 있으니까요!
생명을 모두 잃으면 2가지의 선택지가 주어집니다. 마지막 체크포인트에서 처음부터 다시 시작하거나, 보석을 사용해 현 단계에서 계속 진행하는 거죠. 어느 방법을 선택하든 생명은 전부 회복됩니다. 또한, 로얄 패스를 업그레이드해도 추가로 생명 1개를 받을 수 있습니다.
일정 횟수의 승리를 기록할 때마다 체크포인트에 도달하고, 체크포인트를 통과할 수록 획득하는 보상이 더욱 좋아집니다. 체크포인트는 플레이어가 이전 단계로 다시 떨어지지 않게 세이브 포인트 역할을 해주며, 도달하는 즉시 생명을 모두 충전시켜 주기도 합니다!
승리 행진 이벤트는 기간 한정 이벤트이므로 시즌 중 여러 차례 나타날 수 있으니 전투 화면을 항상 눈여겨 보세요!
게임 진행 관련 변경 사항
지난 주에 올라온 진척도 변경 사항 게시글에서 이 내용을 읽어본 분도 있을겁니다.
하지만 아직 확인하지 못 한 분들을 위해 간단히 요약해 드릴게요.
최근에 계정을 성장시키는 속도가 더뎌졌거나, 진전이 없다는 느낌을 받으셨나요?
이제 그런 일은 없습니다! 왕의 여정과 XP 대신 컬렉션 레벨을 도입했으니까요!
컬렉션 레벨은 훨씬 단순하고 직관적으로 계정 진척도를 파악할 수 있는 신규 시스템입니다.
컬렉션 레벨은 어떤 방식으로 진행되나요?
보유한 모든 카드의 레벨을 합산하고, 진화 및 히어로마다 5점을 추가해 컬렉션 레벨을 계산하면 됩니다! 카드를 업그레이드할 때마다 희귀도와 관계없이 컬렉션 레벨이 +1 오르죠.
컬렉션 레벨 보상은 어떤 방식으로 지급되나요?
달성해야할 구간이 더욱 세분화된 만큼, 카드 잠금 해제 및 업그레이드를 통해 이전보다 더 자주 보상을 획득할 수 있습니다. 첫 번째 보상은 컬렉션 레벨 20에서 획득할 수 있으며, 이후로는 10레벨마다 보상이 지급됩니다. 또한 1,500 레벨 달성 이후에는 보상 획득 주기가 5레벨로 더 짧아집니다. 계정을 성장시킬 수록 보상 기회도 더욱 많아지는 시스템이죠!
킹 타워 레벨은 어떤 영향을 받나요?
이번 업데이트 적용 이후에도 킹 타워 레벨은 동일하게 유지되거나 더 높아집니다! 이번 변경 사항이 킹 타워 레벨에 미치는 영향은 위 게시글에서 더 자세히 확인하실 수 있습니다.
마스터리도 변경되나요?
맞습니다! 마스터리 미션이 더욱 쉬워집니다.
이제 미션을 완료하면 골드만 받게 되지만 그 양은 대폭 증가하죠!
이미 미션을 진행 중이었고, 업데이트 이후의 완료 조건을 충족할 경우에는 즉시 보상을 받게 됩니다.
보석과 와일드카드 등의 보상이 마스터리에서 사라질까 봐 걱정했다면 안심하세요!
해당 보상은 컬렉션 레벨 마일스톤으로 이전했으며, 전체적으로 획득 수치도 증가했으니 카드를 업그레이드할 때마다 더욱 자주 보상을 받을 수 있습니다.
신규 시스템 기념 보상
신규 시스템 적용을 기념하는 의미로, 업데이트 적용 시의 컬렉션 레벨에 맞춰 모든 플레이어에게 기념 보상을 드립니다.
|컬렉션 레벨
|보석
|5성 매직 럭키 박스
|배너
|타워 스킨
|20~200
|500
|1
|201~400
|750
|1
|401~600
|1,000
|1
|601~800
|1,500
|1
|801~1000
|2,000
|1
|1
|1001~1200
|2,500
|1
|2
|1201~1400
|3,000
|1
|3
|1401~1600
|3,500
|2
|4
|1601~1800
|4,000
|2
|5
|1801~2000
|4,500
|3
|6
|2001+
|5,000
|3
|6
|1
업데이트 후 처음 접속하면 현재 보유하고 있는 카드 컬렉션이 그대로 반영된 컬렉션 레벨을 즉시 확인할 수 있습니다. 자신의 컬렉션 레벨을 미리 확인하려면 보유한 모든 카드의 레벨을 합산하고 각 진화 및 히어로당 5를 추가해 보세요.
이번 항목에서 언급한 계정 진척도 변경 사항에 대해 더 궁금한 점이 있나요? 너무 걱정하지 마세요!
신규 컬렉션 레벨 및 마스터리 개편 사항 게시글에서 계정 진척도, 컬렉션 레벨, 마스터리 변경에 관한 상세한 내용을 확인할 수 있습니다.
신규 시즌 아레나
시즌 트로피 진척도가 화려하게 복귀합니다! 두 개의 구간으로 나뉘어서 말이죠!
트로피 진척도를 모두 완료하면 시즌 아레나 I에 진입하게 됩니다. 시즌 아레나 I은 전처럼 아주 단순한 규칙을 따릅니다. 트로피를 획득해 시즌 진척도를 진행하고 선택한 덱으로 플레이하며 보상을 잠금 해제하면 됩니다.
하지만 여기서부터 여러분의 실력과 지식이 시험받게 되죠…시즌 아레나 II로 올라가면 진정한 도전이 시작됩니다! 여기서부터는 시즌 아레나 I에서 가장 많이 사용해 승리한 카드 8장이 사용 금지 처리됩니다. 그러니 정상에 오르기 위해 새로운 카드와 승리 조건, 전략을 과감하게 시도하며 진정한 아레나의 마스터로 거듭나세요!
갑작스러운 덱 변경으로 인한 부담을 덜기 위해, 시즌 아레나 II에서는 여러분이 보유한 모든 카드가 최소 15 레벨로 조정됩니다. 상대방의 레벨에 압도당할 걱정 없이 자유롭게 새로운 카드와 전략을 실험해 보세요!
시즌 트로피 진척도를 끝까지 완료한 경우에도 계속 게임을 즐길 수 있습니다.
다만 이 지점 이상으로는 추가 보상이 없으며 트로피 점수도 변동 없이 유지됩니다.
즉, 트로피 점수나 경쟁전 순위에 영향을 받지 않고 평소의 익숙했던 덱에서 벗어나 새로운 전략을 실험해 볼 수 있는 훈련장이 열리는 셈이죠! (트로피 진행 방식은 트로피 진척도와 동일합니다.)
모든 트랙을 끝까지 완주하면 영광스러운 시즌 배지를 획득할 수 있습니다! 용감하게 도전하세요!
기타 변경 및 개선 사항
복귀 플레이어 보상*
하루, 한 주, 아니 한 달 동안 게임에 접속할 기회가 없었나요? 전투에서 가슴 시린 패배를 당하는 바람에 화가 나서 그대로 종료하셨나요?
이유 불문으로 일일 전투 보상을 놓쳤더라도 너무 걱정하지 마세요!
이제 수령하지 못한 보상의 일부가 사라지지 않고 여러분을 기다립니다.
플레이어 입장에서 크게 달라지는 점은 없습니다. 오랜만에 게임에 접속해 첫 전투에서 승리하면 놓친 보상의 일부를 추가로 획득할 수 있죠. 물론, 최대 보상을 획득하려면 평소에 꾸준히 접속해 매일매일 일일 보상을 획득하는 편이 가장 효율이 좋다는 사실은 기억해 주세요!
*해당 시스템은 순차적으로 적용될 예정이므로 업데이트 직후에 기능이 보이지 않을 수도 있습니다. 모든 플레이어 여러분에게 빠르게 혜택을 적용할 수 있도록 발 빠르게 준비하겠습니다.
로얄 패스 개선 사항
보석으로 티어 건너뛰기
달콤한 보상을 하루 빨리 손에 넣고 싶으신가요? 이제 로얄 패스에서 보석을 사용해 티어를 즉시 건너뛸 수 있습니다! 티어 건너뛰기에 필요한 보석 비용은 도달하는 데에 필요한 크라운 수에 따라 달라집니다. (크라운 1개 = 보석 10개)
연속 구 보상*
이제 로얄 패스를 연속으로 업그레이드할 때마다 매직 럭키 박스와 보석을 획득할 수 있습니다. 여기에 티어 부스트도 추가로 주어져 푸짐한 보상을 바로 누릴 수 있죠!
로얄 패스를 시즌 중에 업그레이드하면 티어 부스트가 정상적으로 적용되지만, 패스 완료 이후 시점에 업그레이드할 경우 연속 구매 보상이 사라질 수 있습니다.
해당 혜택은 연속으로 패스를 업그레이드한 플레이어에 한해서만 적용됩니다.
즉, 단 한 시즌이라도 로얄 패스를 업그레이드하지 않으면 기록이 초기화 된다는 점 참고해 주세요.
*현재 로얄 패스 연속 구매 보상은 시범 적용 상태이므로 게임 내에서 기능이 보이지 않을 수 있으며, 보이는 경우에도 다른 플레이어의 연속 구매 보상과 적용 방식이 다를 수 있습니다.
미니 패스*
로얄 패스는 조금 부담스럽지만, 여전히 더 많은 보상을 받고 싶으신가요?
그렇다면 미니 패스를 만나 보세요!
미니 패스는 기존 로얄 패스와 마찬가지로 무료 및 업그레이드 보상 트랙이 동시에 존재합니다.
대신 전체적인 규모는 살짝 작아졌을 뿐이죠!
패스 진행 방식도 단순합니다. 게임을 플레이하며 크라운을 모아 진척도를 올리고 보상을 획득하면 끝입니다.
미니 패스는 약 5~7일 동안 진행되는 기간 한정 이벤트입니다. 이벤트 기간이 끝나면 보상이 사라질 수 있으니, 기간 내에 보상을 남김 없이 챙겨 보세요!
*현재 미니 패스 기능은 시점 적용 상태이므로 게임 내에서 기능이 보이지 않을 수 있으며, 보이는 경우에도 다른 플레이어의 미니 패스 보상 내용과 적용 방식이 다를 수 있습니다.
기타 변경 사항
글로벌 토너먼트 순위표 관전 기능이 돌아왔습니다!
이제 가장 좋아하는 배너를 즐겨찾기할 수 있습니다! 이모티콘과 마찬가지로 즐겨찾기 배너가 맨 위에 표시됩니다.
기타 오류 수정 및 편의성 개
이게 끝이 아닙니다! 7월에는 C.H.A.O.S 시즌 2가 돌아오고, 새로운 카드도 추가되니 꾸준히 클래시 로얄을 플레이하며 새 소식에 귀기울여 주세요!
마지막으로, 여러분의 소중한 의견은 새로운 콘텐츠와 기능에 대한 방향성을 결정 짓는 데에 큰 도움이 되니 많은 관심 부탁드립니다! 클래시 로얄에서 진행되는 내용에 대한 새로운 소식은 공식 네이버 카페 또는 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있습니다!
그럼, 아레나에서 만나요!
클래시 로얄 팀