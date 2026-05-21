시즌 트로피 진척도를 끝까지 완료한 경우에도 계속 게임을 즐길 수 있습니다.

다만 이 지점 이상으로는 추가 보상이 없으며 트로피 점수도 변동 없이 유지됩니다.



즉, 트로피 점수나 경쟁전 순위에 영향을 받지 않고 평소의 익숙했던 덱에서 벗어나 새로운 전략을 실험해 볼 수 있는 훈련장이 열리는 셈이죠! (트로피 진행 방식은 트로피 진척도와 동일합니다.)

모든 트랙을 끝까지 완주하면 영광스러운 시즌 배지를 획득할 수 있습니다! 용감하게 도전하세요!

기타 변경 및 개선 사항

복귀 플레이어 보상*

하루, 한 주, 아니 한 달 동안 게임에 접속할 기회가 없었나요? 전투에서 가슴 시린 패배를 당하는 바람에 화가 나서 그대로 종료하셨나요?

이유 불문으로 일일 전투 보상을 놓쳤더라도 너무 걱정하지 마세요!

이제 수령하지 못한 보상의 일부가 사라지지 않고 여러분을 기다립니다.



플레이어 입장에서 크게 달라지는 점은 없습니다. 오랜만에 게임에 접속해 첫 전투에서 승리하면 놓친 보상의 일부를 추가로 획득할 수 있죠. 물론, 최대 보상을 획득하려면 평소에 꾸준히 접속해 매일매일 일일 보상을 획득하는 편이 가장 효율이 좋다는 사실은 기억해 주세요!



*해당 시스템은 순차적으로 적용될 예정이므로 업데이트 직후에 기능이 보이지 않을 수도 있습니다. 모든 플레이어 여러분에게 빠르게 혜택을 적용할 수 있도록 발 빠르게 준비하겠습니다.

로얄 패스 개선 사항

보석으로 티어 건너뛰기

달콤한 보상을 하루 빨리 손에 넣고 싶으신가요? 이제 로얄 패스에서 보석을 사용해 티어를 즉시 건너뛸 수 있습니다! 티어 건너뛰기에 필요한 보석 비용은 도달하는 데에 필요한 크라운 수에 따라 달라집니다. (크라운 1개 = 보석 10개)

연속 구 보상*

이제 로얄 패스를 연속으로 업그레이드할 때마다 매직 럭키 박스와 보석을 획득할 수 있습니다. 여기에 티어 부스트도 추가로 주어져 푸짐한 보상을 바로 누릴 수 있죠!

로얄 패스를 시즌 중에 업그레이드하면 티어 부스트가 정상적으로 적용되지만, 패스 완료 이후 시점에 업그레이드할 경우 연속 구매 보상이 사라질 수 있습니다.

해당 혜택은 연속으로 패스를 업그레이드한 플레이어에 한해서만 적용됩니다.

즉, 단 한 시즌이라도 로얄 패스를 업그레이드하지 않으면 기록이 초기화 된다는 점 참고해 주세요.



*현재 로얄 패스 연속 구매 보상은 시범 적용 상태이므로 게임 내에서 기능이 보이지 않을 수 있으며, 보이는 경우에도 다른 플레이어의 연속 구매 보상과 적용 방식이 다를 수 있습니다.



미니 패스*

로얄 패스는 조금 부담스럽지만, 여전히 더 많은 보상을 받고 싶으신가요?

그렇다면 미니 패스를 만나 보세요!



미니 패스는 기존 로얄 패스와 마찬가지로 무료 및 업그레이드 보상 트랙이 동시에 존재합니다.

대신 전체적인 규모는 살짝 작아졌을 뿐이죠!

패스 진행 방식도 단순합니다. 게임을 플레이하며 크라운을 모아 진척도를 올리고 보상을 획득하면 끝입니다.



미니 패스는 약 5~7일 동안 진행되는 기간 한정 이벤트입니다. 이벤트 기간이 끝나면 보상이 사라질 수 있으니, 기간 내에 보상을 남김 없이 챙겨 보세요!

*현재 미니 패스 기능은 시점 적용 상태이므로 게임 내에서 기능이 보이지 않을 수 있으며, 보이는 경우에도 다른 플레이어의 미니 패스 보상 내용과 적용 방식이 다를 수 있습니다.

기타 변경 사항

글로벌 토너먼트 순위표 관전 기능이 돌아왔습니다!

이제 가장 좋아하는 배너를 즐겨찾기할 수 있습니다! 이모티콘과 마찬가지로 즐겨찾기 배너가 맨 위에 표시됩니다.

기타 오류 수정 및 편의성 개

이게 끝이 아닙니다! 7월에는 C.H.A.O.S 시즌 2가 돌아오고, 새로운 카드도 추가되니 꾸준히 클래시 로얄을 플레이하며 새 소식에 귀기울여 주세요!

마지막으로, 여러분의 소중한 의견은 새로운 콘텐츠와 기능에 대한 방향성을 결정 짓는 데에 큰 도움이 되니 많은 관심 부탁드립니다! 클래시 로얄에서 진행되는 내용에 대한 새로운 소식은 공식 네이버 카페 또는 유튜브 채널 을 통해 확인할 수 있습니다!

그럼, 아레나에서 만나요!

클래시 로얄 팀