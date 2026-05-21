2026년 6월 업데이트
이번 시즌에는 으스스한 신규 콘텐츠가 찾아옵니다. 신규 진화, 신규 히어로, 신규 게임 모드, 전반적으로 플레이가 더 쉬워지도록 변화된 진행 방식, 개편된 시즌 트로피 진척도와 그 외에도 다양한 내용이 준비되어 있습니다! 이번 업데이트의 모든 것을 알려드립니다.
신규 진화: 프린세스
신규 히어로: 해골 무덤
신규 게임 모드: 프린세스 갬빗
신규 이벤트: 승리 행진
진행 관련 변경 사항: 컬렉션 레벨, 마스터리 외
부활 및 개편: 시즌 트로피 진척도
변경 및 개선 사항
살펴봐야 할 정보가 뼈아플 정도로 많으니, 어서 시작하죠!
신규 진화 및 히어로
프린세스 진화
북쪽 끝 얼어붙은 툰드라만큼 고귀한 왕족의 진화를 각성시키기 좋은 곳은 없죠.
진화된 프린세스가 쏘는 첫 발, 그 뒤 쏘는 세 발째마다 얼음 화살이 날아가 근처 적의 속도를 늦춥니다. 패배할 경우 화살이 마구 쏟아지며, 프린세스가 사라진 자리에 적 유닛의 속도를 늦추는 얼음 구역이 생겨납니다.
진화 조각이나 로얄 패스 업그레이드로 프린세스 진화를 잠금 해제할 수 있습니다.
히어로 해골 무덤
능력: 위풍당당 부활
어느 정도로 치명적인 팜므 파탈이어야 시체들이 다시 일어나 싸우도록 유혹할 수 있는 걸까요?
히어로 해골 무덤의 능력 버튼을 탭하면 흙 속에서 무덤 퀸이 깨어나 무시무시한 모습으로 건물을 노립니다. 잊지 마세요. 무덤 퀸을 소환하면 묘비가 부서지니, 이 6엘릭서 능력을 활성화하려면 건물을 잃을 각오를 해야 합니다.
다음 시즌에 열리는 언데드 바자에서 히어로 해골 무덤과 다른 아이템을 무료로 잠금 해제할 수 있습니다.
프린세스 갬빗
덱도 없습니다. 킹도 없죠. 카드 다루기와 킹 타워 활성화를 마스터했다고 생각하는 바로 이때, 새로운 변화가 찾아옵니다!
프린세스 갬빗은 즉각적인 대응 능력을 시험하는 진정한 무대입니다! 플레이하게 되면 40장의 카드가 무작위로 나타나죠. 동일한 카드가 두 번 나타날 확률은 극히 낮으니, 각 카드를 최대한 활용하세요. 매치메이킹은 트로피 진척도와 비슷하며 모든 카드와 레벨, 형태는 각 플레이어의 컬렉션에 따라 달라집니다.
각 매치 시작 시, 어떤 카드가 진화 및 히어로 형태로 등장할지 볼 수 있습니다. 진화를 모두 거칠 필요 없이 시작부터 바로 사용 가능합니다!
이 신규 모드는 프린세스 타워 두 개만으로 진행되는 서든 데스 방식이기 때문에 먼저 타워 하나를 파괴하는 사람이 승리합니다!
승리 행진 이벤트
정복하세요! 정상에 오르세요! 보상을 받으세요!
새로워진 승리 행진 이벤트를 통해 전투 승리 시 더 많은 보상을 받을 수 있습니다!
어느 모드에서든 평상시처럼 전투하면, 승리할 때마다 트랙이 한 단계씩 진행됩니다. 다만 전투에서 패배할 경우 생명이 한 개씩 줄어드니, 최대한 연승을 유지하고 이벤트를 통해 많은 보상을 획득하세요!
이 이벤트 동안 3개의 생명을 받게 됩니다. 걱정 마세요. 잃은 생명도 다시 복구할 방법이 있으니까요! 생명을 소진하면 2가지 중 하나를 선택할 수 있습니다. 마지막 체크포인트에서 처음부터 다시 시작하거나, 보석을 사용해 현 단계에서 계속 진행하는 거죠. 어느 방법을 선택하든 생명은 전부 회복됩니다. 로얄 패스를 업그레이드해도 추가로 생명 1개를 받을 수 있습니다.
승리 두세 번마다 체크포인트가 달성되므로 트랙을 진행하며 받는 보상이 더 좋아지고, 전 단계로 다시 떨어지지 않는 데도 도움이 되며, 생명이 충전되어 새롭게 시작할 수 있습니다.
기간 한정으로 진행되는 이벤트라 시즌 중 여러 차례 나타날 수 있습니다. 전투 화면을 항상 눈여겨보세요!
게임 진행 관련 변경 사항
지난 주 올라온 type: entry-hyperlink id: 7d8ubMiaEAtgxEmWSOHhIu에서 읽어보신 분들도 계실 겁니다. 하지만 아직 못 보신 분들을 위해 간단히 요약해 드릴게요.
최근 진행 속도가 더뎌졌거나, 진전이 없다는 느낌을 받으셨나요? 이제 그런 일은 없습니다! 왕의 여정과 XP 대신 컬렉션 레벨을 도입했으니까요! 컬렉션 레벨은 단순하고 직관적으로 전체 진행도를 추적할 수 있는 시스템입니다.
컬렉션 레벨은 어떤 방식으로 진행되나요? 보유한 모든 카드의 레벨을 합산하고, 보유한 각 진화 및 히어로 형태에 5점을 더해 컬렉션 레벨을 계산하면 됩니다! 카드를 업그레이드할 때마다 희귀도와 관계없이 컬렉션 레벨이 +1 오릅니다.
컬렉션 레벨 보상은 어떤 방식으로 지급되나요? 이제 올라갈 레벨이 더 늘어나, 카드 잠금 해제 및 업그레이드 시 더 자주 보상을 받습니다. 컬렉션 레벨 20이 되면 첫 보상을 받을 수 있습니다. 그다음부터는 10레벨씩 오를 때마다 보상을 받습니다. 또한 1500레벨을 달성하면 보상을 받는 주기가 5레벨씩으로 짧아집니다.
컬렉션을 최대로 채울수록 더 자주 보상을 받게 됩니다!
킹 타워 레벨은 어떤 영향을 받나요? 이번 변경으로 킹 타워 레벨은 동일하게 유지되거나 더 높아집니다! 이번 변경 사항이 킹 타워 레벨에 미치는 영향은 위에 링크한 글에서 자세히 확인하실 수 있습니다.
마스터리도 변경되나요? 맞습니다! 마스터리 과제가 더 쉬워집니다. 이제 과제를 완료하면 골드만 받게 되며, 더 많이 받습니다. 업데이트가 출시된 시점에 과제를 진행하다 새 요건을 충족할 경우에는 즉시 보상을 받게 됩니다.
보석과 와일드카드 등의 보상이 마스터리에서 사라질까 봐 걱정하셨다면 안심하세요! 이 보상들은 컬렉션 레벨 마일스톤으로 옮겨진 데다 전체적으로 양도 늘어, 카드를 레벨 업할 때마다 더 자주 받게 될 테니까요.
새로워진 시스템 기념 보상
새로운 시스템 적용을 기념하는 의미로, 업데이트 적용 시의 컬렉션 레벨에 맞춰 모든 플레이어에게 기념 보상을 드립니다.
|컬렉션 레벨
|보석
|5성 매직 럭키 박스
|배너
|타워 스킨
|20~200
|500
|1
|201~400
|750
|1
|401~600
|1,000
|1
|601~800
|1,500
|1
|801~1000
|2,000
|1
|1
|1001~1200
|2,500
|1
|2
|1201~1400
|3,000
|1
|3
|1401~1600
|3,500
|2
|4
|1601~1800
|4,000
|2
|5
|1801~2000
|4,500
|3
|6
|2001+
|5,000
|3
|6
|1
업데이트 후 처음 로그인할 때 컬렉션 레벨이 산정되어 현재의 카드 컬렉션에 반영됩니다.
컬렉션 레벨 확정 시 내 티어가 어디일지 알아보려면, 모든 카드의 레벨을 합산하고 각 진화 및 히어로당 5를 더하세요.
이번 섹션에서 언급한 진행 관련 변경 사항에 대해 더 궁금한 점이 있으신가요? 저희가 모두 준비해 두었습니다! type: entry-hyperlink id: 7d8ubMiaEAtgxEmWSOHhIu에서 게임 진행, 컬렉션 레벨, 마스터리 변경에 관한 모든 상세한 내용을 확인하실 수 있습니다.
신규 시즌 아레나
시즌 트로피 진척도가 그냥 돌아오는 게 아닙니다. 둘로 나뉘었어요!
트로피 진척도를 완료하면 시즌 아레나 I을 시작하게 됩니다. 시즌 아레나 I은 전처럼 단순한 방식으로, 트로피를 획득해 시즌 진척도를 진행하고 선택한 덱으로 플레이하며 보상을 잠금 해제하면 됩니다.
여러분의 스킬과 지식을 시험하는 장은 바로 이곳입니다... 시즌 아레나 II로 올라가면 진정한 도전이 시작되죠! 이 아레나에서는 시즌 아레나 I에서 가장 많이 사용해 승리한 카드 8장이 사용 금지됩니다. 그러니 새로운 카드와 승리 조건, 전략을 사용해 정상에 오르고 진정한 아레나 마스터가 되어 보세요.
두 번째 덱이 기준에 부합하도록, 시즌 아레나 II에서는 레벨이 더 낮은 모든 카드가 최소 15레벨로 조정됩니다. 그러니 훨씬 레벨이 높은 카드를 보유한 상대에게 압박감을 느끼지 않고 더 많은 카드를 실험해볼 수 있습니다.
시즌 트로피 진척도를 끝까지 마칠 경우 계속 이어서 플레이할 수 있지만, 이 지점 이상으로는 보상이 없으며 트로피 수도 그대로 유지됩니다. 트로피 수나 경쟁전 순위에 영향을 받지 않고, 익숙한 방식에서 벗어나 새로운 덱을 실험해 볼 수 있는 완벽한 장소입니다. 트로피 진행 방식은 트로피 진척도와 동일합니다.
전체 트랙을 완료하고 시즌 배지를 획득하세요!
기타 변경 및 개선 사항
캐치업 보상*
하루, 한 주, 무려 한 달 동안 플레이하지 못하셨나요? 게임을 켰지만, 처참하게 패배하는 바람에 화가 나서 그대로 종료하셨나요? 일일 전투 보상을 놓칠 경우, 놓친 보상 일부가 그대로 저장되어 진행도를 따라잡을 수 있도록 도와드립니다! 평소처럼 플레이하면 다음 승리 시 약간의 추가 보상을 받으실 수 있어요. 하지만 일일 전투 보상을 최대한 많이 받을 방법을 찾고 계신다면, 역시 매일 플레이하는 것이 가장 좋은 방법입니다!
*이 시스템은 여러 배치로 배포되어 바로 알아차리기 어려울 수 있습니다. 최대한 빨리 완전히 적용하기 위해 노력 중입니다.
로얄 패스 개선 사항
보석으로 티어 건너뛰기
어서 빨리 달콤한 보상을 손에 넣고 싶으신가요? 이제 로얄 패스에서 보석으로 티어를 건너뛸 수 있습니다! 달성하고자 하는 티어까지 가는 데 필요한 크라운 수에 따라 티어 건너뛰기 비용이 달라집니다. 1크라운은 보석 10개에 해당합니다.
연속 기록 보상*
이제 로얄 패스를 연속으로 업그레이드할 때마다 매직 럭키 박스와 보석을 받게 됩니다. 게다가 티어 부스트도 주어져 넉넉한 보상을 바로 받을 수 있죠!
로얄 패스를 시즌 중에 업그레이드하면 티어 부스트가 계속 적용되지만, 패스 완료 후 업그레이드할 경우 사라질 수 있습니다. 연속 기록 보상은 연속 패스 구매에 대해서만 산정됩니다. 즉, 로얄 패스를 한 시즌 동안 업그레이드하지 않으면 연속 기록이 초기화됩니다.
*현재 로얄 패스 연속 기록 보상은 테스트 상태이므로 게임 내에서 보이지 않을 수 있으며, 보일 경우 친구의 연속 기록 보상과 내용이 다를 수 있습니다.
미니 패스*
로얄 패스는 망설여지지만, 보상을 더 받고 싶으신가요? 미니 패스에 도전해 보세요!
미니 패스에는 무료 및 업그레이드 보상 트랙이 있습니다. 로얄 패스와 똑같죠... 더 작을 뿐입니다. 크라운을 획득해 미니 패스를 진행하고 보상을 더 많이 받으세요. 간단하죠! 미니 패스는 약 5~7일 동안 진행되는 기간 한정 보상 트랙이므로, 끝나기 전에 보상을 꼭 받으세요. 받지 않으면 사라집니다!
*현재 미니 패스 기능은 테스트 상태이므로 게임 내에서 보이지 않을 수 있으며, 보일 경우 친구의 미니 패스와 내용이 다를 수 있습니다.
기타 변경 사항
글로벌 토너먼트 순위표 관전 기능이 돌아왔습니다!
이제 가장 좋아하는 배너를 즐겨찾기할 수 있어요! 이모티콘과 마찬가지로 즐겨찾기 배너가 맨 위에 표시됩니다.
기타 부수적인 버그 수정 및 개선
하지만 이게 다가 아닙니다! 7월에는 C.H.A.O.S 시즌 2가 돌아오고, 새로운 카드도 도입되니 꾸준히 플레이하며 새 소식에 귀기울여 주세요!
향후 업데이트 방향을 설정하는 데 크게 반영되니, 여러분의 피드백과 제안을 계속 들려주시기 바랍니다. 저희 소셜 미디어를 확인해 게임 관련 최신 소식을 듣는 것도 잊지 마세요.
그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀