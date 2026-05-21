히어로 해골 무덤의 능력 버튼을 탭하면 흙 속에서 무덤 퀸이 깨어나 무시무시한 모습으로 건물을 노립니다. 잊지 마세요. 무덤 퀸을 소환하면 묘비가 부서지니, 이 6엘릭서 능력을 활성화하려면 건물을 잃을 각오를 해야 합니다.

다음 시즌에 열리는 언데드 바자에서 히어로 해골 무덤과 다른 아이템을 무료로 잠금 해제할 수 있습니다.

프린세스 갬빗

덱도 없습니다. 킹도 없죠. 카드 다루기와 킹 타워 활성화를 마스터했다고 생각하는 바로 이때, 새로운 변화가 찾아옵니다!

프린세스 갬빗은 즉각적인 대응 능력을 시험하는 진정한 무대입니다! 플레이하게 되면 40장의 카드가 무작위로 나타나죠. 동일한 카드가 두 번 나타날 확률은 극히 낮으니, 각 카드를 최대한 활용하세요. 매치메이킹은 트로피 진척도와 비슷하며 모든 카드와 레벨, 형태는 각 플레이어의 컬렉션에 따라 달라집니다.

각 매치 시작 시, 어떤 카드가 진화 및 히어로 형태로 등장할지 볼 수 있습니다. 진화를 모두 거칠 필요 없이 시작부터 바로 사용 가능합니다!

이 신규 모드는 프린세스 타워 두 개만으로 진행되는 서든 데스 방식이기 때문에 먼저 타워 하나를 파괴하는 사람이 승리합니다!