대부분의 메타 덱에서 램 라이더가 다른 램 및 라이더 카드들로 대체됐었죠. 이제 크라운 타워를 더 잘 공격할 수 있게 됐습니다.

명심하세요! 모든 카드는 11레벨로 조정됩니다. 카드의 기본 형태에 변화가 적용될 시, 해당 카드의 진화 및 히어로 형태에도 대체로 영향을 줍니다.

그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.

클래시 로얄 팀