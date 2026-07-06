7월 밸런스 조정
밸런스 업데이트 - 7월 6일
하향 조정 ⬇️
히어로 해골 비행선
해골 비행 병사 피해량: 256 → 204(-20%)
해골 비행 병사 공격 속도: 0.9초 → 1.1초(-22%)
수년 동안 군사 훈련을 거친 끝에, 히어로 해골 비행선에 탄 해골 비행 병사들의 실력이 너무 높이 상승했습니다. 적진 뒤에 있을 때 더 이상 지금처럼 치명적이지 않을 겁니다.
히어로 고블린
배치 시간: 1초 → 1.3초(+30%)
히어로 고블린은 다른 무리 카드를 압도해 왔고, 메타에서 가장 강력한 일부 덱에 항상 포함되는 카드였습니다. 이제 깃발 부대에 더 쉽게 대응할 수 있습니다.
히어로 기사
실드 HP: 768 → 512(-33%)
아름다운 콧수염은 사람들을 매료하지만, 눈부시게 반짝이는 방패까지 그렇게 튼튼할 필요는 없죠.
히어로 마법 아처
더미 HP: 627 → 271(-57%)
순간 이동 범위: 5타일 → 3.5타일(-30%)
트리플 샷 사정거리: 15.5타일 → 13.5타일(-13%)
히어로 매직 아처는 어려운 상황에서 빠져나가는 스킬이 너무 뛰어났습니다. 이제 순간 이동 거리가 감소해 잡기가 좀 더 쉬워졌습니다.
도끼맨 진화
근접 피해량: 268 → 240(-10%)
근접 피해 범위: 3.5타일 → 2.5타일(-29%)
진화한 도끼맨을 상황에 따라 더욱 잘 활용할 수 있도록 근접 피해량과 사정거리를 줄였습니다. 이제 드래곤보다 사정거리가 길지 않아요!
광부
크라운 타워 피해량: 48 → 39(-16%)
크라운 타워 피해량에 대한 마법에 최근 전면적인 너프가 이뤄진 후, 광부가 다시 경쟁전을 장악했습니다. 유닛들과의 상호작용은 변하지 않았지만, 크라운 타워를 조금씩 파괴하는 효율은 떨어질 겁니다.
상향 조정 ⬆️
히어로 해골 무덤
능력 비용: 6 엘릭서 → 5 엘릭서
지속 생성되는 해골 병사: 2 → 0
HP: 3379 → 4044(+20%)
무덤 퀸은 6 엘릭서 능력의 무거운 특성 때문에 완전히 실력을 발휘하지 못하고 있었습니다. 무덤 퀸이 확실하게 독자적인 승리 조건이 될 수 있도록 능력치 배분을 재조정했습니다.
베이비 드래곤
피해량: 161 → 168(+5%)
베이비 드래곤의 진화는 일부 무거운 덱에서 안정적인 성능을 보였지만, 기본 형태는 기대에 미치지 못했습니다. 이번 버프 뒤, 진화한 베이비 드래곤을 계속 주시할 예정입니다.
일렉트로 자이언트
HP: 3855 → 3952(+3%)
일렉트로 자이언트의 최근 리워크는 만족스러웠지만, 지속적으로 공격적인 위험 요소가 되기에는 HP가 부족했습니다.
P.E.K.K.A
피해량: 816 → 842(+3%)
P.E.K.K.A는 한동안 다른 탱커 옵션에 밀려 주목받지 못했습니다. 피해량이 강화되면 한 번의 공격으로도 HP가 중간 정도인 특정 유닛들을 처치할 수 있게 될 겁니다.
램 라이더
HP: 1697 → 1766(+4%)
대부분의 메타 덱에서 램 라이더가 다른 램 및 라이더 카드들로 대체됐었죠. 이제 크라운 타워를 더 잘 공격할 수 있게 됐습니다.
명심하세요! 모든 카드는 11레벨로 조정됩니다. 카드의 기본 형태에 변화가 적용될 시, 해당 카드의 진화 및 히어로 형태에도 대체로 영향을 줍니다.
그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀