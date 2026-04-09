히어로 기사의 능력이 활성화된 이후에 배치되는 유닛에게도 도발 효과가 적용되는 경우가 있었습니다. 이로 인해 답답하고 예상치 못한 방어 상황이 발생했습니다. 능력이 발동되면, 이미 배치되어 있던 유닛에게만 도발이 적용되도록 제한합니다.