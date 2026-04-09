4월 밸런스 조정
밸런스 업데이트 - 4월 6일
하향 조정 ⬇️
히어로 고블린
생성 위치가 1타일 뒤로 이동
크라운 타워에 깃발 부대가 나타날 때, 고블린의 위치가 지나치게 가까웠습니다. 타워로부터 떨어진 곳으로 생성 위치를 조정하여 대응할 수 있는 시간을 더 확보할 수 있게 했습니다.
히어로 얼음 골렘
넉백 제거
히어로 얼음 골렘의 눈보라 능력은 감속 및 동결 효과로 이미 효용성이 좋기 때문에 넉백을 제거했습니다.
히어로 기사
도발 적용 가능 시간: 0.7초 → 0.1초
히어로 기사의 능력이 활성화된 이후에 배치되는 유닛에게도 도발 효과가 적용되는 경우가 있었습니다. 이로 인해 답답하고 예상치 못한 방어 상황이 발생했습니다. 능력이 발동되면, 이미 배치되어 있던 유닛에게만 도발이 적용되도록 제한합니다.
히어로 마법 아처
능력 비용: 1 엘릭서 → 2 엘릭서
히어로 마법 아처의 능력은 위험 대비 보상이 지나치게 높습니다. 그를 안전한 위치로 되돌려 보내기 전에 더 신중하게 판단하도록 엘릭서 비용을 증가시켰습니다.
히어로 메가 미니언
배치 시 능력 사용 지연: 0초 → 1.5초
히어로 메가 미니언은 아레나에 배치되자마자 목표물을 즉시 겨냥하기 때문에, 방어자에겐 대처할 기회조차 없었습니다. 이제 목표를 겨냥하기까지 약간의 지연이 생겨 적절한 대응이 가능할 겁니다.
로얄 고스트 진화
영혼 병사 생성 피해량: 204 → 81(-60%)
영혼 병사 피해량: 102 → 81(-20%)
진화한 로얄 고스트는 영혼 병사의 지원이 너무 강력했습니다. 그의 영혼 병사는 활용도가 굉장히 높아 어느 덱에도 잘 어울렸죠. 이제 아레나를 장악하지 않는 선에서 공포를 선사할 수 있도록 병사들의 피해량을 줄였습니다.
해골 통 진화
데스 피해량: 220 → 192(-13%)
진화된 해골 통은 적절한 대응 카드가 없는 상대에게 굉장히 무자비하기 때문에, 두 해골 통이 주는 데스 피해량을 줄였습니다.
해골 돌격병 진화
유닛 대상 광역 피해량: 258 → 192(-26%)
해골 돌격병은 2 엘릭서치고는 상당히 유용한 유닛입니다. 진화 형태는 그 유용함을 뛰어넘어 어떠한 압박 공격이라도 저지할 수 있는 놀라운 잠재력을 갖고 있죠. 이제 광역 피해량을 줄여, 위기 상황에서 손쉬운 수비 수단으로 활용하기 어렵도록 조정했습니다.
대포
피해량: 212 → 202(-5%)
대포는 아레나에서 핵심 카드를 끌어당기고, 처리까지 깔끔히 해내며 이미 충분한 성능을 제공하고 있습니다. 피해량을 낮추어 3 엘릭서 비용 대비 뛰어난 범용성을 억제합니다.
낚시꾼
감속 지속 시간 제거
낚시꾼은 수년 동안 로얄 자이언트를 압도적인 핵심 카드로 만들어 왔습니다. 감속 효과를 제거해 낚시꾼 카드를 단순화합니다.
고블린 오두막
생성 속도: 2.1초 → 2.2초(+5%)
고블린 오두막은 아레나 장악에 너무 탁월했습니다. 방어자가 과도한 자원을 투자할 필요가 없도록 생성 속도를 늦췄습니다.
수상한 수풀
매복 사정거리: 근거리 → 장거리
수상한 수풀은 가끔씩 크라운 타워에 밀려 매복 고블린 생성이 지연되거나, 방어 유닛이 매복 고블린을 타워로 밀어 넣는 경우도 종종 있었습니다. 이는 일관되지 않게 발생해 불만족스러운 플레이 경험을 만들었습니다. 이제 보다 예측 가능한 생성 방식이 되도록 조정합니다.
상향 조정 ⬆️
창 고블린
생성 반경 증가
최근에 있었던 너프 후, 창 고블린은 메타에서 밀려났습니다. 이제 서로 더 멀리 떨어져 생성되므로 광역 피해의 영향을 덜 받습니다.
재조정 🔄
로켓병
발사체 속도 증가
로켓병은 발사체 속도가 너무 느려 목표물을 제때 타격하지 못하는 경우가 잦았습니다. 따라서 속도를 높여 빗나가는 경우를 줄이고자 합니다.
해골 드래곤
광역 피해 반경: 0.8타일 → 1.5타일(+88%) ▲
공격 속도: 1.9초 → 2초(+5%) ▼
해골 드래곤은 광역 피해를 주는 다른 카드에 비해 피해 반경이 좁았습니다. 다른 카드와 비슷한 수준이 되도록 반경을 늘렸습니다.
버그 수정 🐛
룬 자이언트
히어로 마법 아처의 트리플 샷에 피해량 보너스가 더 이상 적용되지 않음
히어로 마법 아처의 트리플 샷이 다중 마법 발사체를 사용하는 다른 유닛들과 같은 방식으로 작동하게 됩니다.
명심하세요! 모든 카드는 11레벨로 조정됩니다. 카드의 기본 형태에 변화가 적용될 시, 해당 카드의 진화 및 히어로 형태에도 대체로 영향을 줍니다.
그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀