6월 밸런스 변경
밸런스 업데이트 - 6월 1일
하향 조정 ⬇️
히어로 해골 비행선
해골 비행 병사 착지 피해량: 307 → 263(-14%)
해골 비행 병사들은 뼈저린 특훈 덕인지 적진 깊숙이 파고드는 데 너무 능숙해졌습니다. 착지 피해량을 감소시켰으니 어느 정도 HP가 높은 유닛들을 처치하려면 추가 공격이 필요하겠네요.
히어로 볼러
능력 지속 시간: 9초 → 7.3초(-19%)
히어로 볼러의 화려한 데뷔 이면에는 더 이상 아레나에서 힘을 쓰지 못하게 된 유닛들이 있었습니다. 이제 능력 지속 시간을 줄였으니, 4번이 아닌 3번까지만 멋진 슛을 시도할 수 있겠네요.
히어로 다크 프린스
배치 시간: 2초 → 1초(-50%)
첫 번째 돌진에 필요한 타일: 0 → 2.5타일
라이노의 크라운 타워 생성 피해량: 307 → 0 (-100%)
라이노의 생성 피해량이 크라운 타워에게 영향을 주지 않도록 변경됩니다. 라이노의 돌진이 초기화되지 않는 문제가 수정되긴 했지만, 이전처럼 위협적인 모습을 보기는 어렵겠네요!
인페르노 드래곤 진화
충전 지속 시간: 9초 → 7초(-22%)
한 번 충전을 완료한 인페르노 드래곤 진화는 마치 불도저 같아서 막아내기 너무 힘들었죠. 충전 지속 시간을 하향했으니 수비에서 공격으로 전환할 때쯤이면 화가 많이 식은 모습을 볼 수 있을 겁니다.
나무꾼 진화
크라운 타워 피해량: 256 → 128 (-50%)
나무꾼 진화의 수비 능력은 든든하지만 그의 유령이 불쌍한 프린세스 타워를 끊임없이 괴롭힌다는 신고가 들어왔어요. 크라운 타워 피해량을 감소시킨다면 수비의 강점은 그대로 살리면서 역공하는 상황에서의 파괴력은 줄어들겠죠.
박격포 진화
배치 시간: 0.2초 → 0.5초(+150%)
박격포 진화에서 생성되는 고블린들은 대처할 틈도 주지 않고 타워에 단검을 꽂아 넣곤 했습니다. 배치 시간이 하향되었으니 박격포 진화가 타워를 조준하더라도 너무 걱정하지는 마세요.
메가 나이트 진화
무거운 유닛 넉백: 4타일 → 2.5타일(-38%)
메가 나이트는 진화하면 상대의 핵심 전략을 무력화하는 그야말로 '난공불락'의 유닛이었습니다. 프린스, 볼러, 골렘과 같은 대형 유닛들을 넉백시키는 거리가 상당히 완화되었으니 이제 마음 놓고 진격하세요!
용광로
사정거리: 6타일 → 5.5타일(-8%)
용광로는 긴 사정거리와 끊임없이 쏟아지는 파이어 스피릿 때문에 방어하기 꽤나 껄끄럽습니다. 사정거리를 감소시켰으니 상대를 멀리서 구워버리는 얄미운 플레이는 힘들어질 거예요.
무덤
해골 병사 수: 13 → 12(-8%)
무덤은 재조정 덕분에 너무나도 쉽게 크라운 타워에 피해를 누적시킬 수 있는 카드가 되었습니다. 크라운 타워에 딱 붙어서 소환되는 해골 1마리를 집으로 돌려보냈으니깐 한동안은 잠잠해지겠죠.
악동(소년)
HP: 1940 → 1832(-6%)
최근 상향 패치를 통해 악동 소년이 홀로서기에 성공한 건 고무적이지만, 반대로 체급이 너무 높아져 버렸죠. HP를 조정했으니 이 말썽꾸러기를 상대하기 훨씬 수월해지길 바랍니다.
뇌전탑
수명: 30초 → 25초(-17%)
HP: 1152 → 1182 (+3%)
뇌전탑은 땅속에 있을 때 마법을 완전히 무시하기 때문에 끈질기게 전장에 남아 있을 수 있었죠. HP와 수명을 하향했으니 이전과 같은 영향력을 펼치기는 쉽지 않을 겁니다.
크라운 타워 마법 피해량 감소
경쟁전과 대회 환경을 포함한 많은 경기들을 보면 지나치게 수비적인 전략과 마법 순환만으로 승패가 갈리는 경우가 너무 많았습니다. 조금 더 공격적인 게임 플레이를 권장하기 위해 거의 모든 마법 카드에 일괄적인 피해량 하향을 적용하려고 합니다.
화살: 93 → 75(-19%)
지진 마법: 159 → 147(-8%)
파이어 볼: 207 → 172(-17%)
얼음 마법: 45 → 37(-18%)
거대 눈덩이: 54 → 45(-17%)
번개 마법: 286 → 265(-7%)
독 마법: 184 → 168(-9%)
분노 마법: 54 → 45(-17%)
로켓: 371 → 343(-8%)
통나무: 41 → 37(-15%)
덩굴 마법: 76 → 70(-8%)
감전 마법: 58 → 48(-17%)
상향 조정 ⬆️
다트 고블린 진화
독 피해량
스테이지 1: 51 → 64 (+25%)
스테이지 2: 115 → 128(+11%)
다트 고블린 진화의 군중 제어 능력을 억제하는 하향은 의도는 좋았지만 정도가 살짝 과했죠. 다트 고블린의 자존심을 지켜주기 위해 1단계 및 2단계 독 피해량을 상향했습니다. 3단계는 여전히 동일해요!
일렉트로 드래곤
HP: 998 → 1049(+5%)
일렉트로 드래곤은 아직도 5 엘릭서의 비용에 걸맞지 않게 맷집이 너무 약하죠. HP를 상향했으니 번개 마법까지는 버티지 못해도 더 약한 마법들에 훨씬 덜 취약해 질 겁니다.
자이언트 고블린
HP: 3020 → 3110(+3%)
P.E.K.K.A와 자이언트 고블린 메타를 저희도 잊지 않았답니다! 이전 하향의 일부를 되돌리기로 했고 필요하다면 재조정까지 검토할 준비가 되어있습니다.
룬 자이언트
피해량: 120 → 153(+28%)
룬 자이언트는 추후에 재조정을 진행할 생각이지만 지금 당장은 그녀에게 약간의 '애정'을 쏟아도 좋다고 판단했습니다. 피해량 상향을 받았으니 건물과 크라운 타워를 철거하는 데에 도움이 될 거예요!
명심하세요! 모든 카드는 11레벨로 조정됩니다. 카드의 기본 형태에 변화가 적용될 시, 해당 카드의 진화 및 히어로 형태에도 대체로 영향을 줍니다.
그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀