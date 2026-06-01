뇌전탑은 땅속에 있을 때 마법을 완전히 무시하기 때문에 끈질기게 전장에 남아 있을 수 있었죠. HP와 수명을 하향했으니 이전과 같은 영향력을 펼치기는 쉽지 않을 겁니다.

크라운 타워 마법 피해량 감소

경쟁전과 대회 환경을 포함한 많은 경기들을 보면 지나치게 수비적인 전략과 마법 순환만으로 승패가 갈리는 경우가 너무 많았습니다. 조금 더 공격적인 게임 플레이를 권장하기 위해 거의 모든 마법 카드에 일괄적인 피해량 하향을 적용하려고 합니다.

화살: 93 → 75(-19%)

지진 마법: 159 → 147(-8%)

파이어 볼: 207 → 172(-17%)

얼음 마법: 45 → 37(-18%)

거대 눈덩이: 54 → 45(-17%)

번개 마법: 286 → 265(-7%)

독 마법: 184 → 168(-9%)

분노 마법: 54 → 45(-17%)

로켓: 371 → 343(-8%)

통나무: 41 → 37(-15%)

덩굴 마법: 76 → 70(-8%)

감전 마법: 58 → 48(-17%)