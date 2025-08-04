많은 플레이어분들이 용광로 재조정을 플레이하며 재미를 보고 계시지만, 재조정된 용광로의 성능이 너무 뛰어났습니다. 용광로의 성능을 조금 낮춰 다른 카드와 밸런스를 맞추고자 합니다.

용광로 카드의 성능을 계속 모니터링할 예정이며, 필요한 경우 추가로 밸런스를 조정할 것입니다.