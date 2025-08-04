8월 밸런스 조정
밸런스 업데이트 - 8월 6일
용광로
생성 속도: 5초 → 7초
HP: 896 → 727
많은 플레이어분들이 용광로 재조정을 플레이하며 재미를 보고 계시지만, 재조정된 용광로의 성능이 너무 뛰어났습니다. 용광로의 성능을 조금 낮춰 다른 카드와 밸런스를 맞추고자 합니다.
용광로 카드의 성능을 계속 모니터링할 예정이며, 필요한 경우 추가로 밸런스를 조정할 것입니다.
하향 조정 ⬇️
대포 사수
공격 속도: 2.4초 -> 2.1초(-13%)
피해량: 386 -> 320(-17%)
단검 공작부인
공격 속도: 0.45초 -> 0.5초(11%)
로얄 셰프
최소 조리 시간: 21초 -> 23초(9%)
최대 조리 시간: 35초 -> 38초(10%)
타워 유닛은 상위 래더에서 많은 덱들의 핵심 요소였습니다. 특정 매치에서 압도적인 성능을 줄이고자 합니다.
거대 눈덩이 진화
구르기 지속 시간: 1.25초 -> 0.75초(-40%)
거대 눈덩이 진화를 올리면 올린 지 한참 후에 배치된 유닛을 가두는 경우가 종종 있었습니다. 구르기 속도를 높여 유닛이 거대 눈덩이에 갇히는 시간을 줄이려고 합니다.
해골 통 진화
데스 피해량: 256 -> 238(-7%)
해골 통은 출시 시에 부여된 데스 피해량이 높다 보니, 건물과 저레벨의 엘릭서 마법을 사용하는 덱에게 더 큰 위협을 가할 수 있었지만, 그러다 보니 HP가 낮은 유닛을 처치하는 데 지나치게 효과적이었습니다.
광부
공격 속도: 1.2초 -> 1.3초(8%)
광부는 자신을 막는 방어 유닛을 지나치게 쉽게 처치할 수 있었습니다. 이를 조정하기 위해 공격 속도를 낮추고 공세 지원 능력은 유지했습니다.
분노 마법
피해량: 148 -> 179(21%)
지속 시간: 5.5초 -> 4.5초(-18%)
분노 마법의 긴 지속 시간으로 인해 대규모 공세를 방어하는 것이 지나치게 어려운 상황이 종종 발생합니다. 지속 시간은 줄이고 피해량은 늘려 마법으로서 활용도를 유지하면서 사용하기 편하게 만들었습니다. 나무꾼의 현재 밸런스 상태는 만족스러우므로, 자체 분노 마법 지속 시간은 5.5초로 유지됩니다.
창 고블린
사정거리: 5.5타일 -> 5타일(-9%)
첫 공격 시점: 0.4초 -> 0.5초(25%)
창 고블린과 고블린 갱이 다른 무리 카드보다 능률이 좋습니다. 타워에 점진적인 피해를 주는 효율성을 낮추고자, HP가 낮은 상태에서는 더 이상 크라운 타워를 공격할 수 없도록 했습니다.
로켓병
시야 거리: 8.5타일 -> 8타일(-6%)
넉백: 1.5타일 -> 1타일(-33%)
로켓병의 독특한 메커니즘으로 인해 움직임의 예측이 어려워 배치될 때마다 지나치게 오래 생존하는 편입니다. 셀프 넉백을 약화하는 동시에 시야 거리를 줄여 균형을 맞췄습니다.
상향 조정 ⬆️
스피릿 엠프레스(비행 버전)
사정거리: 4.5타일 -> 5타일(11%)
HP: 1254 -> 1318(5%)
스피릿 엠프레스(지상 버전)
HP: 1075 -> 1134(5%)
스피릿 엠프레스의 듀얼 카드 메커니즘이 저희가 의도한 만큼의 가치를 보여주지 못했습니다. 그래서 사정 거리를 개선하고 두 버전의 형태 모두에 HP 부스트를 주어 다른 유닛과 전투 시의 생존율을 높였습니다.
피닉스
크라운 타워 데스 피해량 감소: 70% -> 0%
피닉스는 다른 비행 유닛에 비해 존재감이 약한 편입니다. 피닉스가 더 위협적인 공격 카드가 될 수 있도록, 크라운 타워 가하는 데스 피해량을 상향했습니다.
골렘
**베이비 골렘 피해량:**48 -> 84(74%)
베이비 골렘이 가하는 피해가 매우 적기 때문에 현재는 플레이어가 베이비 골렘을 완전히 무시하는 것이 가능합니다. 따라서 피해량을 늘려 보다 위협적인 유닛으로 만들었습니다.
감전돌이
첫 공격 시점: 1.1초 -> 0.8초(-27%)
감전돌이가 파괴되기 전에 충분히 활용되지 못했기 때문에, 첫 공격 시점을 앞당겨 반응성을 개선했습니다.
미니언 및 미니언 패거리
사정거리: 1.6타일 -> 2.5타일(56%)
미니언과 미니언 패거리는 범위 공격 카드에 지나치게 약하고, 발사체를 사용해 공격한다는 부분이 플레이어들에게 명확하게 전달되지 않기도 했습니다. 사정 거리를 늘려 원거리 적 유닛 공격에 더 효과적이도록 해 메타에서의 입지를 다시 확인할 수 있도록 했습니다.
재조정 🔄
마녀 진화
해골 병사당 치유량: 56 -> 76(36%)
다른 해골 병사에게서 얻는 치유량: 56 -> 0(-100%)
마녀 진화 디자인의 원래 목표는 주변 해골 병사에게서 치유를 받아 특정 덱에서 위력을 발휘하도록 하는 것이었습니다. 하지만 여러 해골 병사 카드를 조합해 사용할 경우 활용이 지나치게 어려웠습니다. 다른 해골 병사와의 시너지는 줄이고, 자신이 생성한 해골 병사에게서 얻는 치유 효과를 강화했습니다.
다트 고블린과 진화
독 구름 지속 시간: 4초 -> 1초(-75%)
공격 속도: 0.7초 -> 0.8초(14%)
피해량: 133 -> 156(17%)
다트 고블린의 등장 빈도가 약간 과하게 높습니다. 무거운 덱과의 전투에서 너무 유리했던 점을 조정하기 위해, 공격 속도와 진화의 독 구름 지속 시간은 줄이고, 기본 피해량은 약간 늘려 이를 보상했습니다.
아처 진화
파워 샷 피해량: 215 -> 168(-21%)
파워 샷 사정거리: 4.5타일 -> 4타일(-11%)
피해량: 107 -> 112(5%)
아처 선호도는 아처 진화에 크게 밀리고 있었습니다. 두 형태 간의 격차를 줄이기 위해 파워 샷 피해량을 약화시키고 발동에 필요한 최소 사정 거리는 줄여, 사용은 쉽고 위력은 낮게 만들었습니다.
고블린 오두막
창 고블린 배치 지연: 1초 -> 0.5초(-50%)
생성 속도: 1.8초 -> 1.9초(6%)
압박을 크게 받는 방어 중 건물의 대응력이 더 나아지도록 창 고블린의 배치 지연을 줄였습니다. 고블린 오두막의 전반적인 전력은 만족스럽기에 생성 속도를 늦춰 파워 레벨을 이전과 맞췄습니다.
아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀