그 이유는 무엇인가요? 발키리나 해골 킹과 같은 다른 4 엘릭서 탱커 카드와의 경쟁에서 다소 밀리는 경향이 있습니다. 하지만 아레나에서 충분한 실력을 보여줬다고 판단했기 때문에, 다크 프린스의 장점을 더욱 부각시켜 다른 카드를 대체할 만한 높은 피해량을 지닌 선택지가 되도록 만들었습니다.