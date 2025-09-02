9월 밸런스 조정!
밸런스 조정 업데이트 - 9월 2일
하향 조정 ⬇️
용광로 진화
고온 생성 속도: 1.8초 → 2.4초(-33%)
그 이유는 무엇인가요? 용광로 진화는 게임 내 가장 강력한 카드 중 하나로, 기본 용광로와 진화 사이의 간극을 줄이기 위한 조정입니다.
스피릿 엠프레스
HP: 1318 → 1192(-10%)
그 이유는 무엇인가요? 자신의 자리를 찾지 못하고 헤매던 스피릿 엠프레스가 이제 하늘을 호령하기 시작했습니다. 스피릿 엠프레스가 장거리 공중 유닛의 역할을 톡톡히 해내길 바라지만, 팀워크의 가치를 배우는 것도 중요하기에 스피릿 엠프레스의 HP를 감소합니다.
미니언
공격 속도: 1초 → 1.1초(-10%)
그 이유는 무엇인가요? 지난번 사거리 버프를 통해 제 자리를 드디어 찾았고, 다른 공중 박쥐들과는 차원이 달라졌습니다. 하지만 초당 피해량에 취해 지나치게 거만해져서, 예전의 상호 작용을 유지하기 위해 공격 속도를 감속했습니다.
대포 사수
공격 속도: 2.1초 → 2.2초(-5%)
그 이유는 무엇인가요? 초당 피해량을 감소했음에도 불구하고 대포 사수의 지난 밸런스 조정으로 인해 의도했던 것보다 더 강해졌습니다. 기존의 공격 속도를 부분적으로 되돌려서 다른 타워 유닛들로부터 받는 질투를 덜어줍니다.
상향 조정 ⬆️
리틀 프린스
능력 넉백: 2타일 → 2.5타일(+25%)
능력 피해량: 230 → 256(+11%)
그 이유는 무엇인가요? 리틀 프린스의 효율성은 타의 추종을 불허하지만, 다른 챔피언과 경쟁할 만큼(또 아버지가 자랑스러워할 만큼 말이죠) 충분히 강력한 능력을 부여하고자 합니다.
고블린슈타인
몬스터 HP: 2304 → 2385(+4%)
그 이유는 무엇인가요? 고블린슈타인의 능력은 강하지만, 몬스터가 제 몫을 하지 못했습니다. 박사가 포션을 여기저기 아무렇게나 놔두면 이렇게 되는 거죠.
다크 프린스
피해량: 248 → 266(+7%)
돌격 피해량: 496 → 532(+7%)
그 이유는 무엇인가요? 발키리나 해골 킹과 같은 다른 4 엘릭서 탱커 카드와의 경쟁에서 다소 밀리는 경향이 있습니다. 하지만 아레나에서 충분한 실력을 보여줬다고 판단했기 때문에, 다크 프린스의 장점을 더욱 부각시켜 다른 카드를 대체할 만한 높은 피해량을 지닌 선택지가 되도록 만들었습니다.
재조정 🔄
고블린 저주
피해량 증폭: 20% → 0%(-100%)
초당 피해량: 30 → 35(+17%)
크라운 타워 초당 피해량: 6 → 10(+67%)
그 이유는 무엇인가요? 물량 정리에 특화된 카드로 재조정하기 위해, 피해량 증폭을 제거하고 초당 피해량을 증가시켰습니다. 피해량 증폭은 다른 마법과 조합되었을 때 활용도가 너무 높아져, 높은 HP의 유닛까지 쉽게 처리했습니다.
아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀