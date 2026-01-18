De 19 de janeiro até o fim da temporada, 15 baús da sorte das chamas gélidas estarão disponíveis nos seguintes eventos:

Inferno Gélido

Rota dos Heróis

Viagem de Clãs

Um número limitado também será concedido em sorteios ou poderá ser adquirido com gemas na loja.

No período de teste, nem todos os jogadores receberão o baú da sorte das chamas gélidas como recompensa nesta temporada. Os jogadores que não receberem os baús da sorte sazonais receberão baús da sorte mágicos. Porém, quando a temporada estiver chegando ao fim, eles poderão resgatar os itens de personalização do baú da sorte das chamas gélidas, então não dê bobeira!

Por conta dos testes, o evento de abertura dos baús não será realizado nesta temporada.

Para saber mais detalhes sobre o conteúdo dos baús da sorte das chamas gélidas, acesse type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.

Nós nos vemos na arena!

Equipe do Clash Royale