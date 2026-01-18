Baú da sorte das chamas gélidas
Um baú forjado por ventos ardentes e nevascas cortantes vem aí!
O baú da sorte das chamas gélidas reúne recompensas glaciais e incendiárias que ficam mais fortes conforme você avança no caminho de troféus. Você começará com cartas de menor raridade, e, ao chegar à arena 10, fogo e gelo se fundirão, liberando todas as raridades e itens de personalização da temporada.
Você poderá encontrar fragmentos de evolução do Mago, uma evolução completa do Mago e as seguintes cartas:
|Comum
|Rara
|Épica
|Lendária
|Campeão
|Arqueiras
|Bola de Fogo
|Bebê Dragão
|Mago de Gelo
|Rainha Arqueira
|Pirotécnica
|Fornalha
|Balão
|Lava Hound
|Bandida-líder
|Espírito de Fogo
|Golem de Gelo
|Carrinho de Canhão
|Fênix
|Pequeno Príncipe
|Espírito de Gelo
|Torre Inferno
|Gelo
|Bola de Neve
|Mago
|Destruidores de Muros
Dentre os itens de personalização disponíveis, você poderá encontrar duas estampas de bandeira, duas ilustrações de bandeira e um novo emote gélido.
De 19 de janeiro até o fim da temporada, 15 baús da sorte das chamas gélidas estarão disponíveis nos seguintes eventos:
Inferno Gélido
Rota dos Heróis
Viagem de Clãs
Um número limitado também será concedido em sorteios ou poderá ser adquirido com gemas na loja.
No período de teste, nem todos os jogadores receberão o baú da sorte das chamas gélidas como recompensa nesta temporada. Os jogadores que não receberem os baús da sorte sazonais receberão baús da sorte mágicos. Porém, quando a temporada estiver chegando ao fim, eles poderão resgatar os itens de personalização do baú da sorte das chamas gélidas, então não dê bobeira!
Por conta dos testes, o evento de abertura dos baús não será realizado nesta temporada.
Nós nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale