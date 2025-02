Com o Desafio da 20 vitórias chegando, queremos relembrar sobre a Política de Jogo Limpo & dos Termos de Serviço da Supercell.



Vamos analisar as contas durante toda a duração do Campeonato Mundial da No Tilt para assegurar que o campeonato se encontra a ser jogado de forma limpa e de acordo com as nossas regras.