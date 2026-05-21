Atualização de junho de 2026
Esta temporada traz novos conteúdos de arrepiar: uma nova evolução, uma nova heroína, um novo modo de jogo, mudanças no sistema de progressão para facilitar a vida de todos os jogadores, o retorno renovado do caminho de troféus sazonal e muito mais! Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a próxima atualização:
Nova evolução: Princesa
Nova heroína: Lápide
Novo modo de jogo: Ardil da Princesa
Novo evento: Corrida pela Vitória
Mudanças na progressão: níveis da coleção, domínios e muito mais
De volta e renovado: caminho de troféus sazonal
Outras mudanças e melhorias
Temos um monte de informações para desenterrar, então pegue a sua pá e vamos lá!
NOVA EVOLUÇÃO E HEROÍNA
Evolução da Princesa
Não há nada como a tundra gélida do extremo norte para despertar a evolução dentro de uma Princesa digna do seu nome.
No primeiro ataque e a cada três subsequentes, a Princesa evoluída dispara uma flecha de gelo que desacelera os inimigos próximos. Quando ela é derrotada, suas flechas caem, deixando para trás uma área congelante que desacelera as tropas inimigas.
É possível desbloquear a evolução da Princesa com fragmentos de evolução ou por meio do Pass Royale aprimorado.
Lápide Heroica
Habilidade: Ressureição Régia
Se você já se perguntou quem poderia convencer os mortos a lutarem novamente, a resposta é: uma guerreira tão bela quanto letal.
Toque na habilidade da Lápide Heroica para ressuscitar a Rainha das Lápides das profundezas, que atacará construções e tocará o terror por onde passar. Tenha em mente que, ao invocá-la, sua Lápide será destruída, então pense bem e prepare-se para perdê-la antes de ativar essa habilidade de 6 unidades de elixir.
A Lápide Heroica poderá ser liberada gratuitamente, assim como outros itens do Bazar dos Mortos-vivos, que serão lançados na próxima temporada.
ARDIL DA PRINCESA
Adeus, decks e reis. Quando você pensa que dominou o ciclo das cartas e a ativação da torre do rei, as regras do jogo mudam!
O Ardil da Princesa colocará à prova a sua capacidade de tomar decisões rápidas: nesse modo, quarenta cartas aparecerão aleatoriamente na sua mão durante o jogo, e você deverá explorar ao máximo o potencial de cada uma, pois dificilmente verá a mesma carta duas vezes. O sistema de combinação será semelhante ao do caminho de troféus. Todas as cartas, níveis e formas que você encontrar serão baseados na sua coleção pessoal.
No início de cada partida, serão mostradas quais cartas terão as suas respectivas formas evoluídas e heroicas, e as evoluções não precisarão ser usadas um certo número de vezes para serem ativadas, pois estarão ativas desde o princípio.
Esse novo modo também é do tipo morte súbita, com apenas duas torres das princesas. Ou seja, a primeira pessoa a destruir uma delas vence!
EVENTO CORRIDA PELA VITÓRIA
Conquiste, evolua e resgate!
Durante o novíssimo evento Corrida pela Vitória, vencer batalhas renderá ainda mais recompensas!
É só lutar normalmente como em qualquer outro modo, e, a cada disputa ganha, você avançará um passo no caminho. No entanto, se perder uma batalha, você também perderá uma vida, então mantenha a sua série de vitórias intacta para aproveitar o evento tanto quanto possível.
Durante o evento, você terá três vidas. Mas não se preocupe, pois você poderá recuperar as vidas que perder. Se ficar sem nenhuma vida, você terá duas opções: voltar ao último marco ou gastar gemas para continuar a partir do ponto em que está agora, sendo que ambas as opções restauram todas as vidas. Você também pode ganhar uma vida extra ao melhorar o seu Pass Royale.
Com algumas vitórias, você alcançará um marco, que concede recompensas melhores à medida que você avança, evita que você volte a cair e permite que você recupere as suas vidas.
Esse evento terá duração limitada e poderá aparecer algumas vezes ao longo da temporada, então fique de olho na tela de batalha!
MUDANÇAS NA PROGRESSÃO
Talvez você já tenha lido o artigo que publicamos na semana passada: type: entry-hyperlink id: 7d8ubMiaEAtgxEmWSOHhIu. Mas, caso tenha perdido, aqui vai um breve resumo.
Você tem a sensação de que, ultimamente, está avançando muito pouco ou mesmo que não consegue sair do lugar de jeito nenhum? Esses tempos ficaram para trás, já que agora A Jornada do Rei e o XP serão retirados e substituídos pelos níveis da coleção. O sistema de níveis da coleção é uma forma direta e prática de acompanhar o seu progresso geral.
Como funcionam os níveis da coleção? Basta somar os níveis de todas as suas cartas, acrescentar +5 para cada versão evoluída ou heroica que você tiver, e esse será o nível da sua coleção. Toda vez que você melhorar uma carta, o nível da sua coleção aumentará em +1, seja qual for a raridade da carta.
Como funcionam as recompensas por nível da coleção? Agora que há mais níveis para alcançar, você receberá recompensas com mais frequência por desbloquear e melhorar as suas cartas. Você poderá resgatar a sua primeira recompensa ao chegar ao nível da coleção 20. Depois disso, você receberá uma recompensa a cada dez níveis. E, quando alcançar o nível da coleção 1.500, as recompensas serão mais frequentes, sendo oferecidas a cada cinco níveis.
Quanto mais perto você chegar de completar a coleção, mais recompensas conseguirá!
Como isso afetará o meu nível da torre do rei? Com essa mudança, seu nível da torre do rei vai permanecer o mesmo ou aumentar. Para saber mais sobre como essa mudança influenciará o seu nível da torre do rei, leia o artigo do link acima.
E o domínio, também vai mudar? Sim, vamos simplificar as tarefas de domínio. Você receberá apenas ouro, e em maior proporção, por completar tarefas; e, se estiver no meio de uma tarefa quando a atualização for lançada e já tiver cumprido o novo requisito, suas recompensas serão concedidas na mesma hora.
Se a sua preocupação é com a possibilidade de recompensas como gemas e curingas serem retiradas dos domínios, pode esfriar a cabeça, pois isso não vai acontecer. Elas foram transferidas para os marcos de nível da coleção e tiveram a sua quantidade aumentada de forma geral, então você poderá obtê-las com mais frequência conforme melhora as suas cartas.
Recompensas em comemoração ao novo sistema
Para comemorar o novo sistema, todos os jogadores receberão recompensas comemorativas de acordo com os níveis das suas coleções assim que a atualização for lançada.
|Nível da coleção
|Gemas
|Baús da sorte mágicos de 5 estrelas
|Bandeiras
|Visual de torre
|20 a 200
|500
|1
|201 a 400
|750
|1
|401 a 600
|1.000
|1
|601 a 800
|1.500
|1
|801 a 1.000
|2.000
|1
|1
|1.001 a 1.200
|2.500
|1
|2
|1.201 a 1.400
|3.000
|1
|3
|1.401 a 1.600
|3.500
|2
|4
|1.601 a 1.800
|4.000
|2
|5
|1.801 a 2.000
|4.500
|3
|6
|2.001 ou superior
|5.000
|3
|6
|1
Quando você entrar no jogo pela primeira vez após a atualização, o nível da sua coleção estará disponível, refletindo a sua coleção atual de cartas.
Para saber em qual faixa você estará quando os níveis da coleção forem lançados, some todos os níveis das suas cartas e acrescente +5 para cada evolução e herói.
Tem mais perguntas relacionadas às mudanças na progressão mencionadas nesta seção? Então continue a leitura! Você pode encontrar todos os detalhes sobre a progressão, os níveis da coleção e as mudanças no domínio em: type: entry-hyperlink id: 7d8ubMiaEAtgxEmWSOHhIu.
NOVAS ARENAS SAZONAIS
O caminho de troféus sazonal voltou com tudo, mas não para por aí: ele vai se dividir em dois!
Após completar o caminho de troféus, você entrará na arena sazonal 1, que continuará tão simples quanto antes: ganhe troféus para avançar no caminho sazonal, jogue com o deck de sua preferência e libere recompensas.
Mas é quando você avança para a arena sazonal 2 que o verdadeiro desafio começa. Nessa arena, o uso das oito cartas com as quais você mais venceu na arena sazonal 1 será proibido. Por isso, você precisará experimentar novas cartas, condições de vitória e estratégias para chegar ao topo e mostrar a sua maestria na arena.
Para garantir que o seu segundo deck esteja dentro dos padrões, a arena sazonal 2 elevará todas as suas cartas de nível inferior para, no mínimo, o nível 15, permitindo que você experimente mais cartas sem sentir a pressão de oponentes com cartas de nível muito mais alto.
Quando você chegar ao fim do caminho de troféus sazonal, poderá continuar jogando, mas não haverá mais recompensas a partir desse ponto, e os seus troféus permanecerão os mesmos. É a ocasião perfeita para sair da sua zona de conforto e testar novos decks sem afetar a sua contagem de troféus ou a sua classificação no modo ranqueado. Além disso, o funcionamento dos troféus será como no caminho de troféus.
Complete o caminho para ganhar o emblema sazonal!
OUTRAS MUDANÇAS E MELHORIAS
Recompensas de recuperação*
Você ficou um dia, uma semana ou, quem sabe, até um mês sem jogar? Talvez você tenha aberto o jogo, mas jogou a toalha depois de uma única derrota devastadora... Se você perdeu as suas recompensas de batalha diárias, algumas delas estarão à sua espera para ajudar você a recuperar o atraso. Jogue normalmente para receber recompensas bônus com a sua próxima vitória, mas lembre-se: se quiser aproveitar ao máximo as recompensas de batalha diárias, terá que jogar e vencer todos os dias.
*Esse sistema será implementado em etapas, portanto, é possível que você não perceba a mudança imediatamente, mas estamos trabalhando para concluir a implementação o quanto antes.
Melhorias do Pass Royale
Pule patamares com gemas
Não vê a hora de receber recompensas incríveis? Pois agora você pode pular patamares no Pass Royale usando gemas! O preço para pular patamares varia de acordo com a quantidade de coroas necessárias para chegar aonde você deseja. Uma coroa equivale a dez gemas.
Recompensas da série*
A cada melhoria consecutiva do Pass Royale, você receberá um baú da sorte mágico e gemas. Além disso, você receberá um reforço de patamar para que possa resgatar o primeiro conjunto de recompensas de imediato.
Se você melhorar o seu Pass Royale no meio da temporada, o reforço de patamar ainda será aplicado, mas, se melhorar o passe depois de completá-lo, perderá o reforço. As recompensas da série contam apenas para compras consecutivas de passes. Isso significa que, se você deixar de melhorar o Pass Royale em uma temporada, sua série será reiniciada.
*As recompensas da série do Pass Royale estão em fase de testes no momento, portanto, é possível que você não as veja no seu jogo e, caso as veja, elas difiram das dos seus amigos.
Minipasse*
Não curtiu o Pass Royale, mas ainda quer mais recompensas? Que tal o Minipasse?
O Minipasse tem um caminho de prêmios gratuito e aprimorado, assim como o Pass Royale… só que em menor escala. Ganhe coroas para avançar no Minipasse e receber ainda mais recompensas! Simples assim! O Minipasse é um caminho de prêmios de duração limitada que ficará disponível por cerca de cinco a sete dias. Por isso, garanta e resgate as recompensas enquanto pode!
*O Minipasse está em fase de testes no momento, portanto, é possível que você não o veja no seu jogo e, caso o veja, ele difira do dos seus amigos.
Outras mudanças
A visualização da classificação do torneio global está de volta.
Agora, você pode marcar as bandeiras que mais gosta como favoritas para vê-las no topo da sua lista, assim como os emotes.
Correções de erros menores e melhorias.
E tem mais! Em julho, traremos a 2ª temporada do modo do C.A.O.S e uma carta totalmente inédita, então fiquem de olho e continuem lutando!
Compartilhe os seus comentários e sugestões para que possamos levá-los em consideração nas atualizações futuras, e não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece no jogo.
Nós nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale