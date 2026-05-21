Quando você chegar ao fim do caminho de troféus sazonal, poderá continuar jogando, mas não haverá mais recompensas a partir desse ponto, e os seus troféus permanecerão os mesmos. É a ocasião perfeita para sair da sua zona de conforto e testar novos decks sem afetar a sua contagem de troféus ou a sua classificação no modo ranqueado. Além disso, o funcionamento dos troféus será como no caminho de troféus.

Complete o caminho para ganhar o emblema sazonal!

OUTRAS MUDANÇAS E MELHORIAS

Recompensas de recuperação*

Você ficou um dia, uma semana ou, quem sabe, até um mês sem jogar? Talvez você tenha aberto o jogo, mas jogou a toalha depois de uma única derrota devastadora... Se você perdeu as suas recompensas de batalha diárias, algumas delas estarão à sua espera para ajudar você a recuperar o atraso. Jogue normalmente para receber recompensas bônus com a sua próxima vitória, mas lembre-se: se quiser aproveitar ao máximo as recompensas de batalha diárias, terá que jogar e vencer todos os dias.

*Esse sistema será implementado em etapas, portanto, é possível que você não perceba a mudança imediatamente, mas estamos trabalhando para concluir a implementação o quanto antes.

Melhorias do Pass Royale

Pule patamares com gemas

Não vê a hora de receber recompensas incríveis? Pois agora você pode pular patamares no Pass Royale usando gemas! O preço para pular patamares varia de acordo com a quantidade de coroas necessárias para chegar aonde você deseja. Uma coroa equivale a dez gemas.

Recompensas da série*

A cada melhoria consecutiva do Pass Royale, você receberá um baú da sorte mágico e gemas. Além disso, você receberá um reforço de patamar para que possa resgatar o primeiro conjunto de recompensas de imediato.

Se você melhorar o seu Pass Royale no meio da temporada, o reforço de patamar ainda será aplicado, mas, se melhorar o passe depois de completá-lo, perderá o reforço. As recompensas da série contam apenas para compras consecutivas de passes. Isso significa que, se você deixar de melhorar o Pass Royale em uma temporada, sua série será reiniciada.

*As recompensas da série do Pass Royale estão em fase de testes no momento, portanto, é possível que você não as veja no seu jogo e, caso as veja, elas difiram das dos seus amigos.

Minipasse*

Não curtiu o Pass Royale, mas ainda quer mais recompensas? Que tal o Minipasse?

O Minipasse tem um caminho de prêmios gratuito e aprimorado, assim como o Pass Royale… só que em menor escala. Ganhe coroas para avançar no Minipasse e receber ainda mais recompensas! Simples assim! O Minipasse é um caminho de prêmios de duração limitada que ficará disponível por cerca de cinco a sete dias. Por isso, garanta e resgate as recompensas enquanto pode!

*O Minipasse está em fase de testes no momento, portanto, é possível que você não o veja no seu jogo e, caso o veja, ele difira do dos seus amigos.

Outras mudanças

A visualização da classificação do torneio global está de volta.

Agora, você pode marcar as bandeiras que mais gosta como favoritas para vê-las no topo da sua lista, assim como os emotes.

Correções de erros menores e melhorias.

E tem mais! Em julho, traremos a 2ª temporada do modo do C.A.O.S e uma carta totalmente inédita, então fiquem de olho e continuem lutando!

Compartilhe os seus comentários e sugestões para que possamos levá-los em consideração nas atualizações futuras, e não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece no jogo.

Nós nos vemos na arena!

Equipe do Clash Royale