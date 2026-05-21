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21/05/2026
Blog – Clash Royale

Atualização de junho de 2026

Esta temporada traz novos conteúdos de arrepiar: uma nova evolução, uma nova heroína, um novo modo de jogo, mudanças no sistema de progressão para facilitar a vida de todos os jogadores, o retorno renovado do caminho de troféus sazonal e muito mais! Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a próxima atualização:

  • Nova evolução: Princesa

  • Nova heroína: Lápide

  • Novo modo de jogo: Ardil da Princesa

  • Novo evento: Corrida pela Vitória

  • Mudanças na progressão: níveis da coleção, domínios e muito mais

  • De volta e renovado: caminho de troféus sazonal

  • Outras mudanças e melhorias

Temos um monte de informações para desenterrar, então pegue a sua pá e vamos lá!

NOVA EVOLUÇÃO E HEROÍNA

Evolução da Princesa

Não há nada como a tundra gélida do extremo norte para despertar a evolução dentro de uma Princesa digna do seu nome.

No primeiro ataque e a cada três subsequentes, a Princesa evoluída dispara uma flecha de gelo que desacelera os inimigos próximos. Quando ela é derrotada, suas flechas caem, deixando para trás uma área congelante que desacelera as tropas inimigas.

É possível desbloquear a evolução da Princesa com fragmentos de evolução ou por meio do Pass Royale aprimorado.

Lápide Heroica

Habilidade: Ressureição Régia

Se você já se perguntou quem poderia convencer os mortos a lutarem novamente, a resposta é: uma guerreira tão bela quanto letal.

Toque na habilidade da Lápide Heroica para ressuscitar a Rainha das Lápides das profundezas, que atacará construções e tocará o terror por onde passar. Tenha em mente que, ao invocá-la, sua Lápide será destruída, então pense bem e prepare-se para perdê-la antes de ativar essa habilidade de 6 unidades de elixir.

A Lápide Heroica poderá ser liberada gratuitamente, assim como outros itens do Bazar dos Mortos-vivos, que serão lançados na próxima temporada.

ARDIL DA PRINCESA

Adeus, decks e reis. Quando você pensa que dominou o ciclo das cartas e a ativação da torre do rei, as regras do jogo mudam!

O Ardil da Princesa colocará à prova a sua capacidade de tomar decisões rápidas: nesse modo, quarenta cartas aparecerão aleatoriamente na sua mão durante o jogo, e você deverá explorar ao máximo o potencial de cada uma, pois dificilmente verá a mesma carta duas vezes. O sistema de combinação será semelhante ao do caminho de troféus. Todas as cartas, níveis e formas que você encontrar serão baseados na sua coleção pessoal.

No início de cada partida, serão mostradas quais cartas terão as suas respectivas formas evoluídas e heroicas, e as evoluções não precisarão ser usadas um certo número de vezes para serem ativadas, pois estarão ativas desde o princípio.

Esse novo modo também é do tipo morte súbita, com apenas duas torres das princesas. Ou seja, a primeira pessoa a destruir uma delas vence!

EVENTO CORRIDA PELA VITÓRIA

Conquiste, evolua e resgate!

Durante o novíssimo evento Corrida pela Vitória, vencer batalhas renderá ainda mais recompensas!

É só lutar normalmente como em qualquer outro modo, e, a cada disputa ganha, você avançará um passo no caminho. No entanto, se perder uma batalha, você também perderá uma vida, então mantenha a sua série de vitórias intacta para aproveitar o evento tanto quanto possível.

Durante o evento, você terá três vidas. Mas não se preocupe, pois você poderá recuperar as vidas que perder. Se ficar sem nenhuma vida, você terá duas opções: voltar ao último marco ou gastar gemas para continuar a partir do ponto em que está agora, sendo que ambas as opções restauram todas as vidas. Você também pode ganhar uma vida extra ao melhorar o seu Pass Royale.

Com algumas vitórias, você alcançará um marco, que concede recompensas melhores à medida que você avança, evita que você volte a cair e permite que você recupere as suas vidas.

Esse evento terá duração limitada e poderá aparecer algumas vezes ao longo da temporada, então fique de olho na tela de batalha!

MUDANÇAS NA PROGRESSÃO

Talvez você já tenha lido o artigo que publicamos na semana passada: type: entry-hyperlink id: 7d8ubMiaEAtgxEmWSOHhIu. Mas, caso tenha perdido, aqui vai um breve resumo.

Você tem a sensação de que, ultimamente, está avançando muito pouco ou mesmo que não consegue sair do lugar de jeito nenhum? Esses tempos ficaram para trás, já que agora A Jornada do Rei e o XP serão retirados e substituídos pelos níveis da coleção. O sistema de níveis da coleção é uma forma direta e prática de acompanhar o seu progresso geral.

Como funcionam os níveis da coleção? Basta somar os níveis de todas as suas cartas, acrescentar +5 para cada versão evoluída ou heroica que você tiver, e esse será o nível da sua coleção. Toda vez que você melhorar uma carta, o nível da sua coleção aumentará em +1, seja qual for a raridade da carta.

Como funcionam as recompensas por nível da coleção? Agora que há mais níveis para alcançar, você receberá recompensas com mais frequência por desbloquear e melhorar as suas cartas. Você poderá resgatar a sua primeira recompensa ao chegar ao nível da coleção 20. Depois disso, você receberá uma recompensa a cada dez níveis. E, quando alcançar o nível da coleção 1.500, as recompensas serão mais frequentes, sendo oferecidas a cada cinco níveis.

Quanto mais perto você chegar de completar a coleção, mais recompensas conseguirá!

Como isso afetará o meu nível da torre do rei? Com essa mudança, seu nível da torre do rei vai permanecer o mesmo ou aumentar. Para saber mais sobre como essa mudança influenciará o seu nível da torre do rei, leia o artigo do link acima.

E o domínio, também vai mudar? Sim, vamos simplificar as tarefas de domínio. Você receberá apenas ouro, e em maior proporção, por completar tarefas; e, se estiver no meio de uma tarefa quando a atualização for lançada e já tiver cumprido o novo requisito, suas recompensas serão concedidas na mesma hora.

Se a sua preocupação é com a possibilidade de recompensas como gemas e curingas serem retiradas dos domínios, pode esfriar a cabeça, pois isso não vai acontecer. Elas foram transferidas para os marcos de nível da coleção e tiveram a sua quantidade aumentada de forma geral, então você poderá obtê-las com mais frequência conforme melhora as suas cartas.

Recompensas em comemoração ao novo sistema

Para comemorar o novo sistema, todos os jogadores receberão recompensas comemorativas de acordo com os níveis das suas coleções assim que a atualização for lançada.

Nível da coleçãoGemasBaús da sorte mágicos de 5 estrelasBandeirasVisual de torre
20 a 2005001
201 a 4007501
401 a 6001.0001
601 a 8001.5001
801 a 1.0002.00011
1.001 a 1.2002.50012
1.201 a 1.4003.00013
1.401 a 1.6003.50024
1.601 a 1.8004.00025
1.801 a 2.0004.50036
2.001 ou superior5.000361

Quando você entrar no jogo pela primeira vez após a atualização, o nível da sua coleção estará disponível, refletindo a sua coleção atual de cartas.

Para saber em qual faixa você estará quando os níveis da coleção forem lançados, some todos os níveis das suas cartas e acrescente +5 para cada evolução e herói.

Tem mais perguntas relacionadas às mudanças na progressão mencionadas nesta seção? Então continue a leitura! Você pode encontrar todos os detalhes sobre a progressão, os níveis da coleção e as mudanças no domínio em: type: entry-hyperlink id: 7d8ubMiaEAtgxEmWSOHhIu.

NOVAS ARENAS SAZONAIS

O caminho de troféus sazonal voltou com tudo, mas não para por aí: ele vai se dividir em dois!

Após completar o caminho de troféus, você entrará na arena sazonal 1, que continuará tão simples quanto antes: ganhe troféus para avançar no caminho sazonal, jogue com o deck de sua preferência e libere recompensas.

Mas é quando você avança para a arena sazonal 2 que o verdadeiro desafio começa. Nessa arena, o uso das oito cartas com as quais você mais venceu na arena sazonal 1 será proibido. Por isso, você precisará experimentar novas cartas, condições de vitória e estratégias para chegar ao topo e mostrar a sua maestria na arena.

Para garantir que o seu segundo deck esteja dentro dos padrões, a arena sazonal 2 elevará todas as suas cartas de nível inferior para, no mínimo, o nível 15, permitindo que você experimente mais cartas sem sentir a pressão de oponentes com cartas de nível muito mais alto.

Quando você chegar ao fim do caminho de troféus sazonal, poderá continuar jogando, mas não haverá mais recompensas a partir desse ponto, e os seus troféus permanecerão os mesmos. É a ocasião perfeita para sair da sua zona de conforto e testar novos decks sem afetar a sua contagem de troféus ou a sua classificação no modo ranqueado. Além disso, o funcionamento dos troféus será como no caminho de troféus.

Complete o caminho para ganhar o emblema sazonal!

OUTRAS MUDANÇAS E MELHORIAS

Recompensas de recuperação*

Você ficou um dia, uma semana ou, quem sabe, até um mês sem jogar? Talvez você tenha aberto o jogo, mas jogou a toalha depois de uma única derrota devastadora... Se você perdeu as suas recompensas de batalha diárias, algumas delas estarão à sua espera para ajudar você a recuperar o atraso. Jogue normalmente para receber recompensas bônus com a sua próxima vitória, mas lembre-se: se quiser aproveitar ao máximo as recompensas de batalha diárias, terá que jogar e vencer todos os dias.

*Esse sistema será implementado em etapas, portanto, é possível que você não perceba a mudança imediatamente, mas estamos trabalhando para concluir a implementação o quanto antes.

Melhorias do Pass Royale

Pule patamares com gemas

Não vê a hora de receber recompensas incríveis? Pois agora você pode pular patamares no Pass Royale usando gemas! O preço para pular patamares varia de acordo com a quantidade de coroas necessárias para chegar aonde você deseja. Uma coroa equivale a dez gemas.

Recompensas da série*

A cada melhoria consecutiva do Pass Royale, você receberá um baú da sorte mágico e gemas. Além disso, você receberá um reforço de patamar para que possa resgatar o primeiro conjunto de recompensas de imediato.

Se você melhorar o seu Pass Royale no meio da temporada, o reforço de patamar ainda será aplicado, mas, se melhorar o passe depois de completá-lo, perderá o reforço. As recompensas da série contam apenas para compras consecutivas de passes. Isso significa que, se você deixar de melhorar o Pass Royale em uma temporada, sua série será reiniciada.

*As recompensas da série do Pass Royale estão em fase de testes no momento, portanto, é possível que você não as veja no seu jogo e, caso as veja, elas difiram das dos seus amigos.

Minipasse*

Não curtiu o Pass Royale, mas ainda quer mais recompensas? Que tal o Minipasse?

O Minipasse tem um caminho de prêmios gratuito e aprimorado, assim como o Pass Royale… só que em menor escala. Ganhe coroas para avançar no Minipasse e receber ainda mais recompensas! Simples assim! O Minipasse é um caminho de prêmios de duração limitada que ficará disponível por cerca de cinco a sete dias. Por isso, garanta e resgate as recompensas enquanto pode!

*O Minipasse está em fase de testes no momento, portanto, é possível que você não o veja no seu jogo e, caso o veja, ele difira do dos seus amigos.

Outras mudanças

  • A visualização da classificação do torneio global está de volta.

  • Agora, você pode marcar as bandeiras que mais gosta como favoritas para vê-las no topo da sua lista, assim como os emotes.

  • Correções de erros menores e melhorias.

E tem mais! Em julho, traremos a 2ª temporada do modo do C.A.O.S e uma carta totalmente inédita, então fiquem de olho e continuem lutando!

Compartilhe os seus comentários e sugestões para que possamos levá-los em consideração nas atualizações futuras, e não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece no jogo.

Nós nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale