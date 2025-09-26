Evoluções em dobro, diversão em dobro! Em outubro, temos duas novas evoluções arrepiantes, além de um novo ciclo de campeões que vai deixar os seus adversários de joelhos.

Quer saber o que há de novo em Combinações Táticas? Toque aqui para conferir!

E tem mais! Os cubos da sorte agora são baús da sorte com um novo sistema de recompensas.

Vamos aos detalhes...