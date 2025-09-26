Atualização de outubro 2025
NOVAS EVOLUÇÕES, BAÚS DA SORTE E MUITO MAIS!
Evoluções em dobro, diversão em dobro! Em outubro, temos duas novas evoluções arrepiantes, além de um novo ciclo de campeões que vai deixar os seus adversários de joelhos.
Quer saber o que há de novo em Combinações Táticas? Toque aqui para conferir!
E tem mais! Os cubos da sorte agora são baús da sorte com um novo sistema de recompensas.
Vamos aos detalhes...
DUAS NOVAS EVOLUÇÕES?!
Fantasma Real
Dever. Honra. De corpo e alma.
A evolução do Fantasma Real invoca dois Soldados Fantasmas que causam dano quando são gerados e protegem o espírito do seu líder enquanto ele se materializa.
A evolução do Fantasma Real estará disponível na loja a partir das 9h (UTC) de 17 de outubro.
Exército de Esqueletos
Saudações esqueléticas!
Enquanto não é derrotado, o General Gerry comanda a evolução do seu exército deixando os Esqueletos invisíveis e indestrutíveis. Mas, quando ele bate as botas, seus leais seguidores voltam para a cova.
BAÚS DA SORTE
Estava com saudade dos baús? Nós também! Substituímos os cubos da sorte por baús da sorte e fizemos algumas mudanças.
Existem três tipos de baú da sorte, com diferentes conteúdos e quantidades de giros:
Baús da sorte comuns: cartas e ouro (3 giros)
Baús da sorte mágicos: cartas, ouro, itens mágicos e itens de personalização, como os cubos da sorte (4 giros)
Baús da sorte sazonais: mudanças baseadas no tema da temporada
Baú da sorte assombrado (outubro): cartas da temporada, fragmentos de evolução do Exército de Esqueletos e do Fantasma Real e itens de personalização (4 giros)
Baú da sorte fantasma (outubro): cartas da temporada, fragmentos de evolução do Fantasma Real e itens de personalização (4 giros)
Os baús da sorte sazonais seguem um sistema de recompensas garantidas, ou seja, você recebe recompensas de acordo com a quantidade de baús abertos durante a temporada.
CICLO DE CAMPEÕES REFORMULADO
Lembra quando você só podia terum campeão na arena de cada vez? Esses tempos ficaram para trás! Com o ciclo de 3 cartas, os jogadores competitivos tinham dificuldade para equilibrar os campeões, e os jogadores casuais raramente tiravam proveito dele. Para desviar o foco do ciclo rápido para os campeões propriamente ditos, removemos o limite de um campeão por vez na arena.
Veja como funciona o novo sistema:
As cartas de campeão agora seguem o mesmo ciclo que as outras cartas.
Só o último campeão posicionado tem uma habilidade.
Um ícone de coroa aparece acima do campeão que tem a habilidade.
O tempo de espera da habilidade é reiniciado quando cada novo campeão é posicionado.
A barra de alma do Rei Esqueleto é reiniciada quando uma duplicata é posicionada.
Se para você não basta ter vários campeões, o Espelho agora funciona com eles também!
Ainda existe o limite de um campeão por deck, mas você pode mandar ver com o seu favorito!
MUDANÇAS E MELHORIAS
RECOMPENSAS DIÁRIAS
As recompensas diárias de todos agora são as mesmas: 4 baús da sorte mágicos!
BOTÃO DE TROCA DE MODO
Você agora verá a mensagem "Evento novo!" no botão de troca de modo quando um novo evento começar. Para removê-la, toque no evento!
Agora o campo de treino e os torneios são encontrados no botão de troca.
CORREÇÕES DE ERROS
O Príncipe e outras tropas de investida não atacam mais instantaneamente depois que a carga é interrompida.
O Monge não recebe mais dano adicional de flechas quando a habilidade Aura Protetora está ativa.
A evolução da Jaula de Goblin não pode mais capturar o Megacavaleiro enquanto ele está pulando.
Vinhas e Relâmpago agora levam em consideração os escudos ao atacar as tropas com mais saúde.
O direcionamento da Imperatriz Espiritual ao voar foi aprimorado.
As tropas seguem caminho mais facilmente perto de construções destruídas.
Já é possível receber emblemas de desafios clássicos e grandes desafios novamente.
Os amigos aparecem novamente no caminho de troféus.
E outras pequenas melhorias para otimizar a sua experiência!
Por hoje é só!
Novas evoluções, baús da sorte e um novo ciclo de campeões! Agora cabe a você experimentar tudo isso! Estamos sempre de olho no Reddit e no Discord. Diga o que você acha e o que gostaria de ver no futuro!
A gente se vê na arena!
Equipe do Clash Royale