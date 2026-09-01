Nova temporada: Academia dos Servos
Um pequeno passo para as tropas, um salto gigante para os Servos! Deixe os oponentes paralisados de pavor enquanto você testa novas cartas e decks! Confira tudo o que você precisa saber sobre a nova temporada neste artigo:
Nova carta: Gigante Servo
Novo herói: Mago de Gelo
Evento do álbum: Confusão Acadêmica
Liga 2x2 competitiva
Torneio global: Ardil da Princesa
Novo modo: Roleta Royale
Evento da comunidade: Sala de Aula
Correções de erros e outras mudanças
NOVA CARTA
Servo Gigante
Desta vez, o Servo veio em tamanho família…
O Servo Gigante é a nova estratégia para vencer na arena! Ele voa, cospe uma toxina absurdamente nojenta à distância e ataca construções e torres. O que mais você poderia querer?
Você pode liberar essa nova carta DE GRAÇA no evento do álbum Confusão Acadêmica!
Atenção: assim como em lançamentos anteriores, as cartas do Servo Gigante não estarão disponíveis em baús até a próxima temporada.
NOVO HERÓI
Mago de Gelo Heroico
Habilidade: Picolé Parceiro
Boneco de neve, capanga... é tudo a mesma coisa.
O Mago de Gelo Heroico desacelera as tropas inimigas como de costume, mas, ao ativar a habilidade dele... TUDO CONGELA! Um boneco de neve sorrateiro surge atrás da tropa desacelerada mais próxima enquanto todas as tropas da área ficam congeladas no lugar. Para libertar as tropas, o oponente precisa derrotar o boneco de neve.
O Mago de Gelo Heroico pode ser obtido como recompensa no caminho melhorado do Pass Royale ou comprado por 200 moedas de herói.
EVENTO DO ÁLBUM
Confusão Acadêmica: 7 de setembro a 5 de outubro
O evento do álbum voltou, agora com a cara dos Servos! Saiba mais sobre o primeiro ano travesso do Servo Gigante na Academia dos Servos.
Como sempre: colete segmentos, complete cenas e libere recompensas. Complete o álbum inteiro para descobrir a história do Servo Gigante e ganhar 1.750 cartas do Servo Gigante ao longo do álbum, além de um emote e um visual de torre!
Os segmentos podem ser comuns, raros, épicos ou lendários, e é possível obtê-los como recompensas de batalhas diárias (até três por dia), em eventos ou na loja.
Se um segmento já está no seu álbum, ele é considerado uma duplicata! Você pode trocar quatro duplicatas por um segmento exclusivo, o que garante um que você ainda não tenha.
Cada nível de raridade de segmento dá um número diferente de duplicatas.
|Segmento
|Duplicatas
|Comum
|3
|Raro
|3
|Épico
|4
|Lendário
|4
Os segmentos adicionais que você coletar após completar o álbum serão convertidos em recompensas bônus.
Durante a última semana do evento, todos os segmentos de recompensas diárias serão exclusivos: a ajuda que faltava para você concluir o evento e conquistar aquelas recompensas incríveis que você tanto queria!
Esse evento está disponível a partir da arena 3.
Você também ama analisar as probabilidades de obtenção? Confira as probabilidades de obtenção dos segmentos para o evento do álbum atual aqui.
LIGA COMPETITIVA
Liga 2x2 competitiva: 7 a 21 de setembro
Está na hora outra vez! Chame um amigo e trace a sua estratégia para dominar a classificação da 2x2!
Você pode ganhar até dois emblemas nessa liga: um por completar o caminho das ligas e outro por ficar entre os 10.000 primeiros na classificação.
TORNEIO GLOBAL
Ardil da Princesa: 21 a 26 de setembro
Enquanto o Rei aproveita o restinho das férias de verão, a Princesa da torre volta a comandar tudo.
Nessa batalha de Morte Súbita, você conta apenas com duas torres das Princesas e um deck rotativo de 40 cartas. Evoluções e heróis estão sempre ativos, e você descobre quais cartas e formas estão disponíveis logo no início de cada batalha. As cartas disponíveis ficam limitadas ao nível 11, mas a disponibilidade de evoluções e heróis é baseada na sua coleção pessoal.
Mostre do que você é capaz para ganhar um emblema exclusivo e ostentar as suas habilidades. Os 10.000 melhores jogadores também receberão um emblema de classificação alcançada.
NOVO MODO DE JOGO
Roleta Royale: 21 de setembro a 5 de outubro
Lute em um modo aleatório com um deck aleatório. Gire a roleta e ponha a sua habilidade à prova!
Esse modo totalmente novo sorteia um destes modos clássicos para você jogar:
Elixir Triplo
Disputa de Supertropas
Morte Súbita
Batalha Furiosa
Roubo
Bombas de Neve
Megamonge
Apagão
Confronto das 4 Cartas
Capture o Morteiro
Caça ao Dragão
Evolução à Vontade
Desafio Roleta Royale
Desafio: 28 de setembro a 5 de outubro
Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração)
EVENTO DA COMUNIDADE: SALA DE AULA
22 a 26 de setembro
Já se perguntou como funciona a ciência por trás dos Servos que cospem toxinas e das tropas que congelam o que veem pela frente? Agora, você pode entender como o Clash Royale imita o mundo real.
Neste evento, seu conhecimento é recompensado! Aprenda biologia, física e história no contexto do jogo com três professores incríveis e teste os seus conhecimentos para se preparar para as provas.
Mais informações sobre o evento serão divulgadas próximo à data, então fique de olho nas nossas redes sociais.
Só não vale colar, hein!
CORREÇÕES DE ERROS E OUTRAS MUDANÇAS
1° de setembro, às 7h UTC
A Corrida pela Vitória está de volta, mas antes precisamos testar algumas coisas. Ela não vai estar disponível para todo mundo, e quem tiver acesso pode notar algumas diferenças. Estamos fazendo isso para melhorar as próximas edições do evento.
Em caso de empate na sua partida do Maior Campeão, você perde metade dos troféus que perderia em uma derrota. O mesmo vale para o seu oponente.
Se a Lápide Heroica for destruída enquanto estiver congelada, ativar a habilidade dela não travará mais o jogo.
A Lápide Heroica agora sempre exibe um botão de habilidade ao ser mobilizada, mesmo que uma Rainha das Lápides anterior ainda esteja em campo.
Se derrotados antes de ativar a habilidade, o Barril de Bárbaro Heroico e a Berserker Heroica agora devolvem o elixir.
O Caçador evoluído agora usa a rede corretamente contra um Megacavaleiro que está pulando, e o tempo de espera não é desperdiçado.
Os Destruidores de Muros evoluídos agora não causam dano extra à torre quando o barril explode perto dela.
O bônus de velocidade de ataque do Pequeno Príncipe agora não reinicia depois que ele usa a habilidade.
A Bandida e a Bandida-líder podiam causar dano uma à outra ao investir ao mesmo tempo. As duas cartas agora têm 50ms adicionais de imunidade ao investir.
Agora, a barra de almas do Rei Esqueleto some depois que ele usa a habilidade.
O domínio de cartas do Pescador e das Vinhas voltou a funcionar corretamente.
A animação de fortalecimento da Gigante das Runas está de volta!
Agora, o feitiço Vácuo destaca as tropas voadoras ao arrastá-lo sobre determinada área.
As áreas de efeito que não causam dano agora reagem mais rápido e aplicam as melhorias na hora. Isso vale para Fúria, o efeito de lentidão do Terremoto e o efeito de lentidão da Princesa evoluída.
Vinhas e Relâmpago agora priorizam os inimigos mais próximos do centro da área do feitiço caso as tropas tenham pontos de vida equivalentes.
Corrigimos um erro que causava desconexões durante as batalhas navais.
Corrigimos um erro que causava travamentos ao coletar duas recompensas de domínio de cartas ao mesmo tempo.
Corrigimos um erro que mostrava as pontuações como zero na classificação dos amigos no topo do caminho de troféus.
Corrigimos a exibição de algumas imagens e textos na arena sazonal do caminho de troféus.
1° de setembro, às 15h45 UTC
Os modificadores do C.A.O.S agora são exibidos corretamente.
O comportamento da carta Encomenda Real no modo C.A.O.S foi corrigido.
O modificador épico da Escavadeira de Goblins agora invoca escavadeiras com os pontos de vida corretos.
O Corredor, a Domadora de Carneiro, os Porcos Reais e sua evolução, os Porcos da Bruxa Mãe e o Rino do Príncipe das Trevas Heroico não saltam mais da ponte direto para as torres.
Os modificadores épicos e raros do Pescador agora estão funcionando corretamente.
As estatísticas de habilidade do Pequeno Príncipe agora são exibidas corretamente.
A Valquíria Heroica não avança mais direto para as torres quando está usando sua habilidade.
Como sempre, queremos ouvir as opiniões dos jogadores sobre os novos eventos e funcionalidades. Acesse o Reddit e diga o que você achou das novidades no Clash Royale!
Mantenha a mente fria, e nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale