Confusão Acadêmica: 7 de setembro a 5 de outubro

O evento do álbum voltou, agora com a cara dos Servos! Saiba mais sobre o primeiro ano travesso do Servo Gigante na Academia dos Servos.

Como sempre: colete segmentos, complete cenas e libere recompensas. Complete o álbum inteiro para descobrir a história do Servo Gigante e ganhar 1.750 cartas do Servo Gigante ao longo do álbum, além de um emote e um visual de torre!

Os segmentos podem ser comuns, raros, épicos ou lendários, e é possível obtê-los como recompensas de batalhas diárias (até três por dia), em eventos ou na loja.

Se um segmento já está no seu álbum, ele é considerado uma duplicata! Você pode trocar quatro duplicatas por um segmento exclusivo, o que garante um que você ainda não tenha.

Cada nível de raridade de segmento dá um número diferente de duplicatas.

Segmento Duplicatas Comum 3 Raro 3 Épico 4 Lendário 4

Os segmentos adicionais que você coletar após completar o álbum serão convertidos em recompensas bônus.

Durante a última semana do evento, todos os segmentos de recompensas diárias serão exclusivos: a ajuda que faltava para você concluir o evento e conquistar aquelas recompensas incríveis que você tanto queria!

Esse evento está disponível a partir da arena 3.

Você também ama analisar as probabilidades de obtenção? Confira as probabilidades de obtenção dos segmentos para o evento do álbum atual aqui.