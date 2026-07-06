Disponível nas raridades de 2 a 5 estrelas, esse baú permite escolher não apenas entre cartas, mas também entre vários recursos e itens de personalização. Cada raridade tem sua própria seleção de recompensas, com conteúdos e quantidades diferentes de acordo com o nível do baú:

2 estrelas : cartas comuns, raras e épicas, tropas de torre épicas, ouro, gemas e bandeiras de guerra

3 estrelas : cartas de todas as raridades, tropas de torre épicas e lendárias, ouro, gemas e emotes

4 e 5 estrelas: cartas de todas as raridades, curingas de todas as raridades, tropas de torre épicas e lendárias, fragmentos de evolução, gemas e visuais de torre

Você encontrará um baú de escolha como o primeiro prêmio das suas recompensas de batalhas diárias.

Embora o baú de escolha seja exclusivo desta temporada, ele poderá voltar em temporadas ou eventos futuros.

Quer saber mais sobre o funcionamento dos baús de escolha e das recompensas? Confira o artigo Detalhes sobre as probabilidades de obtenção!

MODO DE JOGO

C.A.O.S: 6 de julho a 3 de agosto

O C.A.O.S está de volta com novos visuais, cartas e modificadores! Espere novidades toda semana: 15 tropas entram na seleção pela primeira vez, enquanto outras deixam a rotação.

Toda segunda-feira, durante as três primeiras semanas da temporada, algumas cartas sairão para dar lugar às novas. A seleção continuará com 50 cartas durante toda a temporada.

Ronin, Gigante Elétrico, Três Mosqueteiras e muitas outras tropas entraram na sua era de C.A.O.S e estão prontas para causar estrago na arena.

Enquanto algumas tropas mantiveram seus modificadores, outras receberam habilidades inéditas que prometem agitar o jogo.

Para fechar a temporada com chave de ouro, uma liga competitiva estará esperando por você.

Ah, e tem outro emblema S.U.P.E.R.S.E.C.R.E.T.O para colecionar! Boa sorte para encontrá-lo. Você vai precisar.

EVENTO DO ÁLBUM

O guerreiro errante

Ronin chegou à arena trazendo muito mais do que uma habilidade impressionante com a espada. Ele também tem uma história para contar!

O evento do álbum do Ronin acompanha a sua jornada para se tornar o maior espadachim da arena.

Como nos eventos anteriores, colete segmentos, complete cenas e desbloqueie recompensas. Complete o álbum inteiro para descobrir a jornada lendária do Ronin e receber 15 cartas dele, além de dois itens de personalização temáticos!

Há diferentes tipos e raridades de segmentos. Alguns pertencem a cenas específicas, e outros são mais difíceis de encontrar.

Segmentos podem ser comuns, raros, épicos ou lendários e podem ser obtidos como recompensa de batalha diária (até três por dia), em eventos ou na loja.

Se você receber um segmento repetido, ele será considerado uma duplicata! Você pode trocar seis duplicatas por um segmento exclusivo, o que garante um que você ainda não tenha.

Cada nível de raridade de segmento dá um número diferente de duplicatas.

Segmento Duplicatas Comum 3 Raro 3 Épico 4 Lendário 4

Os segmentos adicionais que você coletar após completar o álbum serão convertidos em recompensas bônus.

Esse evento está disponível a partir da arena 3.

TORNEIO GLOBAL

Só o Essencial

Sem evoluções. Sem heróis. Sem campeões. Apenas você, o seu deck e toda a sua habilidade.