Skip to content
Supercell logo
Back to Clash Royale News
18 янв. 2026 г.
Blog – Clash Royale

Счастливый сундук огня и льда

Скоро в игре появится новый сундук, выкованный столкновением палящих ветров и жестоких метелей!

Счастливый сундук огня и льда объединяет ледяные и огненные награды, которые становятся ценнее по мере вашего продвижения на пути к славе. Сначала в сундуке будут попадаться карты низкой редкости, а после достижения 10-й арены вас ждет настоящая буря сезонных элементов оформления и карт всех видов редкости.

Из этого сундука вы сможете получить фрагменты эволюции колдуна или даже его полную эволюцию, а также следующие карты:

ОбычнаяРедкаяЭпическаяЛегендарнаяЧемпионская
ЛучницыОгненный шарДракончикЛедяной колдунКоролева лучниц
Огненная лучницаПечьШарАдская гончаяГлавная бандитка
Огненный духЛедяной големПовозка с пушкойФениксМаленький принц
Ледяной духАдская башняЗаморозка
СнежокКолдунСтенобои

Вы также сможете получить следующие элементы оформления: две рамки для знамени, два украшения для знамени и новый ледяной эмодзи.

Начиная с 19 января и до конца сезона 15 счастливых сундуков огня и льда будут доступны в следующих тематических событиях:

  • Ледяная преисподняя;

  • Путь героев;

  • Путешествие клана.

Ограниченное число сундуков также можно будет получить в розыгрышах или приобрести за кристаллы в магазине.

Поскольку мы все еще тестируем эту функцию, не все игроки увидят счастливые сундуки огня и льда в наградах сезона. Игроки, которым сезонные счастливые сундуки недоступны, будут получать волшебные счастливые сундуки. При этом ближе к концу сезона такие игроки смогут забрать элементы оформления огня и льда, так что следите за новостями!

В связи с этим тестированием в текущем сезоне событие с открыванием сундуков проводиться не будет.

Подробнее о содержимом счастливых сундуков огня и льда можно узнать здесь: type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.

До встречи на арене!

Команда Clash Royale