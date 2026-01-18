Начиная с 19 января и до конца сезона 15 счастливых сундуков огня и льда будут доступны в следующих тематических событиях:

Ледяная преисподняя;

Путь героев;

Путешествие клана.

Ограниченное число сундуков также можно будет получить в розыгрышах или приобрести за кристаллы в магазине.

Поскольку мы все еще тестируем эту функцию, не все игроки увидят счастливые сундуки огня и льда в наградах сезона. Игроки, которым сезонные счастливые сундуки недоступны, будут получать волшебные счастливые сундуки. При этом ближе к концу сезона такие игроки смогут забрать элементы оформления огня и льда, так что следите за новостями!

В связи с этим тестированием в текущем сезоне событие с открыванием сундуков проводиться не будет.

Подробнее о содержимом счастливых сундуков огня и льда можно узнать здесь: type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.

До встречи на арене!

Команда Clash Royale