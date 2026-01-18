Счастливый сундук огня и льда
Скоро в игре появится новый сундук, выкованный столкновением палящих ветров и жестоких метелей!
Счастливый сундук огня и льда объединяет ледяные и огненные награды, которые становятся ценнее по мере вашего продвижения на пути к славе. Сначала в сундуке будут попадаться карты низкой редкости, а после достижения 10-й арены вас ждет настоящая буря сезонных элементов оформления и карт всех видов редкости.
Из этого сундука вы сможете получить фрагменты эволюции колдуна или даже его полную эволюцию, а также следующие карты:
|Обычная
|Редкая
|Эпическая
|Легендарная
|Чемпионская
|Лучницы
|Огненный шар
|Дракончик
|Ледяной колдун
|Королева лучниц
|Огненная лучница
|Печь
|Шар
|Адская гончая
|Главная бандитка
|Огненный дух
|Ледяной голем
|Повозка с пушкой
|Феникс
|Маленький принц
|Ледяной дух
|Адская башня
|Заморозка
|Снежок
|Колдун
|Стенобои
Вы также сможете получить следующие элементы оформления: две рамки для знамени, два украшения для знамени и новый ледяной эмодзи.
Начиная с 19 января и до конца сезона 15 счастливых сундуков огня и льда будут доступны в следующих тематических событиях:
Ледяная преисподняя;
Путь героев;
Путешествие клана.
Ограниченное число сундуков также можно будет получить в розыгрышах или приобрести за кристаллы в магазине.
Поскольку мы все еще тестируем эту функцию, не все игроки увидят счастливые сундуки огня и льда в наградах сезона. Игроки, которым сезонные счастливые сундуки недоступны, будут получать волшебные счастливые сундуки. При этом ближе к концу сезона такие игроки смогут забрать элементы оформления огня и льда, так что следите за новостями!
В связи с этим тестированием в текущем сезоне событие с открыванием сундуков проводиться не будет.
Подробнее о содержимом счастливых сундуков огня и льда можно узнать здесь: type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale