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Blog – Clash Royale
6 июл. 2026 г.

Новый сезон: «Честь и изгнание»

Мастерство ронина настолько велико, что он способен победить даже самых могущественных противников. За плечами у этого легендарного мечника множество великих поединков, и теперь он выходит на арену.

В этой статье мы расскажем обо всем, что ждет вас в предстоящем сезоне:

  • новая легендарная карта — ронин;

  • сундуки с выбором;

  • второй сезон режима Х.А.О.С.;

  • соревновательная лига;

  • глобальный турнир «Назад к истокам».

НОВЫЙ ВОИН

Ронин

Больше клинков. Выше мастерство.

Ронин — легендарный мечник, предпочитающий сражаться с врагами лицом к лицу. Каждые несколько секунд он парирует атаку в ближнем бою, возвращая противнику еще больше урона.

У его врагов нет ни единого шанса в ближнем бою.

Как разблокировать ронина

Вы сможете добавить ронина в свою коллекцию, получив его в событии «Путь к ронину» или выбрав среди наград улучшенного Pass Royale.

Ронина также можно получить в событии с альбомом. Обратите внимание, что его не будет в сундуках июльского сезона.

Возможно, П.Е.К.К.А. и мегарыцарю стоит наконец заключить перемирие...

СУНДУКИ С ВЫБОРОМ

В этом сезоне в игре появится новый тип сундуков — сундуки с выбором.

Редкость этих сундуков варьируется от двух до пяти звезд, и они позволяют вам выбирать не только карты, но также ресурсы и элементы оформления. От редкости и уровня сундуков зависят не только сами награды, но и их количество:

  • 2 звезды: обычные, редкие и эпические карты, эпические воины для башни, золото, кристаллы и боевые знамена;

  • 3 звезды: карты любой редкости, эпические и легендарные воины для башни, золото, кристаллы и эмодзи;

  • 4 и 5 звезд: карты любой редкости, карты-джокеры любой редкости, эпические и легендарные воины для башни, фрагменты эволюции, кристаллы и скины для башни.

Вы будете получать сундук с выбором в качестве первой ежедневной награды за бой.

Пока сундуки с выбором будут доступны только в этом сезоне, но не исключено, что они вернутся в будущих сезонах и событиях.

Чтобы узнать больше о сундуках с выбором и наградах, которые можно из них получить, читайте статью «Все о вероятностях выпадения».

ИГРОВОЙ РЕЖИМ

Х.А.О.С.: 6 июля — 3 августа

Режим Х.А.О.С. возвращается — с новыми графическими элементами, картами и модификаторами! Каждую неделю вас ждет нечто новенькое, ведь в режиме станут доступны целых 15 новых воинов, но кое-кто его покинет.

Каждый понедельник в течение первых трех недель сезона часть карт будет выбывать, чтобы освободить место для новичков. На протяжении всего сезона вам будет доступен набор из 50 карт.

Ронин, электрогигант, три мушкетера и многие другие воины готовы ворваться в бой и навести шороху на арене в режиме Х.А.О.С.

Некоторые воины сохранили свои модификаторы, а другие получили новые интересные способности.

Кроме того, в конце сезона вас ждет новая соревновательная лига.

И это еще не все! Вы также сможете получить С.В.Е.Р.Х.С.Е.К.Р.Е.Т.Н.Ы.Й. значок. Удачи в поисках... Она вам пригодится.

СОБЫТИЕ С АЛЬБОМОМ

Скитания воина

Ронин выходит на арену, и он не только мастерски владеет мечом, но и может рассказать историю!

В событии с альбомом, посвященном ронину, вы сможете узнать о том, как он стал величайшим мечником на арене.

Как и в предыдущих событиях с альбомом, вам предстоит собирать элементы, завершать сцены и разблокировать награды. Завершите весь альбом, чтобы узнать историю легендарного воина и получить 15 карт ронина и два тематических элемента оформления.

Некоторые из элементов подходят только для определенных сцен, а какие-то найти сложнее, чем остальные.

Элементы бывают обычные, редкие, эпические и легендарные, и вы можете получить их в ежедневных наградах за бой (до трех штук в день), в событиях или магазине.

Если вы получите элемент, который у вас уже есть, он превратится в дубликат. За шесть дубликатов вы гарантированно получите новый уникальный элемент.

Тип редкости влияет на число дубликатов, которые вы получаете за элемент.

ЭлементДубликаты
Обычный3
Редкий3
Эпический4
Легендарный4

Все дополнительные элементы, собранные после завершения альбома, превратятся в бонусные награды.

Событие доступно с 3-й арены.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ТУРНИР

Назад к истокам

Никаких эволюций, героев и чемпионов. Только вы, ваша колода и чистое мастерство.

Поднявшись на вершину списка лидеров, вы сможете похвастаться эксклюзивным значком, а за место в числе 10 000 лучших игроков заработаете особый значок лидера.

До встречи на арене!

Команда Clash Royale