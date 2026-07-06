Редкость этих сундуков варьируется от двух до пяти звезд, и они позволяют вам выбирать не только карты, но также ресурсы и элементы оформления. От редкости и уровня сундуков зависят не только сами награды, но и их количество:

2 звезды : обычные, редкие и эпические карты, эпические воины для башни, золото, кристаллы и боевые знамена;

3 звезды : карты любой редкости, эпические и легендарные воины для башни, золото, кристаллы и эмодзи;

4 и 5 звезд: карты любой редкости, карты-джокеры любой редкости, эпические и легендарные воины для башни, фрагменты эволюции, кристаллы и скины для башни.

Вы будете получать сундук с выбором в качестве первой ежедневной награды за бой.

Пока сундуки с выбором будут доступны только в этом сезоне, но не исключено, что они вернутся в будущих сезонах и событиях.

Чтобы узнать больше о сундуках с выбором и наградах, которые можно из них получить, читайте статью «Все о вероятностях выпадения».

ИГРОВОЙ РЕЖИМ

Х.А.О.С.: 6 июля — 3 августа

Режим Х.А.О.С. возвращается — с новыми графическими элементами, картами и модификаторами! Каждую неделю вас ждет нечто новенькое, ведь в режиме станут доступны целых 15 новых воинов, но кое-кто его покинет.

Каждый понедельник в течение первых трех недель сезона часть карт будет выбывать, чтобы освободить место для новичков. На протяжении всего сезона вам будет доступен набор из 50 карт.

Ронин, электрогигант, три мушкетера и многие другие воины готовы ворваться в бой и навести шороху на арене в режиме Х.А.О.С.

Некоторые воины сохранили свои модификаторы, а другие получили новые интересные способности.

Кроме того, в конце сезона вас ждет новая соревновательная лига.

И это еще не все! Вы также сможете получить С.В.Е.Р.Х.С.Е.К.Р.Е.Т.Н.Ы.Й. значок. Удачи в поисках... Она вам пригодится.

СОБЫТИЕ С АЛЬБОМОМ

Скитания воина

Ронин выходит на арену, и он не только мастерски владеет мечом, но и может рассказать историю!

В событии с альбомом, посвященном ронину, вы сможете узнать о том, как он стал величайшим мечником на арене.

Как и в предыдущих событиях с альбомом, вам предстоит собирать элементы, завершать сцены и разблокировать награды. Завершите весь альбом, чтобы узнать историю легендарного воина и получить 15 карт ронина и два тематических элемента оформления.

Некоторые из элементов подходят только для определенных сцен, а какие-то найти сложнее, чем остальные.

Элементы бывают обычные, редкие, эпические и легендарные, и вы можете получить их в ежедневных наградах за бой (до трех штук в день), в событиях или магазине.

Если вы получите элемент, который у вас уже есть, он превратится в дубликат. За шесть дубликатов вы гарантированно получите новый уникальный элемент.

Тип редкости влияет на число дубликатов, которые вы получаете за элемент.

Элемент Дубликаты Обычный 3 Редкий 3 Эпический 4 Легендарный 4

Все дополнительные элементы, собранные после завершения альбома, превратятся в бонусные награды.

Событие доступно с 3-й арены.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ТУРНИР

Назад к истокам

Никаких эволюций, героев и чемпионов. Только вы, ваша колода и чистое мастерство.