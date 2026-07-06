Новый сезон: «Честь и изгнание»
Мастерство ронина настолько велико, что он способен победить даже самых могущественных противников. За плечами у этого легендарного мечника множество великих поединков, и теперь он выходит на арену.
В этой статье мы расскажем обо всем, что ждет вас в предстоящем сезоне:
новая легендарная карта — ронин;
сундуки с выбором;
второй сезон режима Х.А.О.С.;
соревновательная лига;
глобальный турнир «Назад к истокам».
НОВЫЙ ВОИН
Ронин
Больше клинков. Выше мастерство.
Ронин — легендарный мечник, предпочитающий сражаться с врагами лицом к лицу. Каждые несколько секунд он парирует атаку в ближнем бою, возвращая противнику еще больше урона.
У его врагов нет ни единого шанса в ближнем бою.
Как разблокировать ронина
Вы сможете добавить ронина в свою коллекцию, получив его в событии «Путь к ронину» или выбрав среди наград улучшенного Pass Royale.
Ронина также можно получить в событии с альбомом. Обратите внимание, что его не будет в сундуках июльского сезона.
Возможно, П.Е.К.К.А. и мегарыцарю стоит наконец заключить перемирие...
СУНДУКИ С ВЫБОРОМ
В этом сезоне в игре появится новый тип сундуков — сундуки с выбором.
Редкость этих сундуков варьируется от двух до пяти звезд, и они позволяют вам выбирать не только карты, но также ресурсы и элементы оформления. От редкости и уровня сундуков зависят не только сами награды, но и их количество:
2 звезды: обычные, редкие и эпические карты, эпические воины для башни, золото, кристаллы и боевые знамена;
3 звезды: карты любой редкости, эпические и легендарные воины для башни, золото, кристаллы и эмодзи;
4 и 5 звезд: карты любой редкости, карты-джокеры любой редкости, эпические и легендарные воины для башни, фрагменты эволюции, кристаллы и скины для башни.
Вы будете получать сундук с выбором в качестве первой ежедневной награды за бой.
Пока сундуки с выбором будут доступны только в этом сезоне, но не исключено, что они вернутся в будущих сезонах и событиях.
Чтобы узнать больше о сундуках с выбором и наградах, которые можно из них получить, читайте статью «Все о вероятностях выпадения».
ИГРОВОЙ РЕЖИМ
Х.А.О.С.: 6 июля — 3 августа
Режим Х.А.О.С. возвращается — с новыми графическими элементами, картами и модификаторами! Каждую неделю вас ждет нечто новенькое, ведь в режиме станут доступны целых 15 новых воинов, но кое-кто его покинет.
Каждый понедельник в течение первых трех недель сезона часть карт будет выбывать, чтобы освободить место для новичков. На протяжении всего сезона вам будет доступен набор из 50 карт.
Ронин, электрогигант, три мушкетера и многие другие воины готовы ворваться в бой и навести шороху на арене в режиме Х.А.О.С.
Некоторые воины сохранили свои модификаторы, а другие получили новые интересные способности.
Кроме того, в конце сезона вас ждет новая соревновательная лига.
И это еще не все! Вы также сможете получить С.В.Е.Р.Х.С.Е.К.Р.Е.Т.Н.Ы.Й. значок. Удачи в поисках... Она вам пригодится.
СОБЫТИЕ С АЛЬБОМОМ
Скитания воина
Ронин выходит на арену, и он не только мастерски владеет мечом, но и может рассказать историю!
В событии с альбомом, посвященном ронину, вы сможете узнать о том, как он стал величайшим мечником на арене.
Как и в предыдущих событиях с альбомом, вам предстоит собирать элементы, завершать сцены и разблокировать награды. Завершите весь альбом, чтобы узнать историю легендарного воина и получить 15 карт ронина и два тематических элемента оформления.
Некоторые из элементов подходят только для определенных сцен, а какие-то найти сложнее, чем остальные.
Элементы бывают обычные, редкие, эпические и легендарные, и вы можете получить их в ежедневных наградах за бой (до трех штук в день), в событиях или магазине.
Если вы получите элемент, который у вас уже есть, он превратится в дубликат. За шесть дубликатов вы гарантированно получите новый уникальный элемент.
Тип редкости влияет на число дубликатов, которые вы получаете за элемент.
|Элемент
|Дубликаты
|Обычный
|3
|Редкий
|3
|Эпический
|4
|Легендарный
|4
Все дополнительные элементы, собранные после завершения альбома, превратятся в бонусные награды.
Событие доступно с 3-й арены.
ГЛОБАЛЬНЫЙ ТУРНИР
Назад к истокам
Никаких эволюций, героев и чемпионов. Только вы, ваша колода и чистое мастерство.
Поднявшись на вершину списка лидеров, вы сможете похвастаться эксклюзивным значком, а за место в числе 10 000 лучших игроков заработаете особый значок лидера.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale