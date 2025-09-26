Вдвое больше эволюций, вдвое больше веселья! В октябре вас ждут две новые эволюции, которые помогут проникнуться жутким настроением, а также новый цикл чемпионов, который поставит ваших противников на колени.

Хотите узнать, что нового в «Тактическом объединении»? Тогда нажмите сюда!

Но это еще не все! Вас ждет новая система наград: призы-сюрпризы заменяются на счастливые сундуки.

Давайте во всем разберемся...