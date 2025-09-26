Skip to content
25 сент. 2025 г.
Blog – Clash Royale

Обновление — октябрь 2025 г.

НОВЫЕ ЭВОЛЮЦИИ, СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ И НЕ ТОЛЬКО!

Вдвое больше эволюций, вдвое больше веселья! В октябре вас ждут две новые эволюции, которые помогут проникнуться жутким настроением, а также новый цикл чемпионов, который поставит ваших противников на колени.

Хотите узнать, что нового в «Тактическом объединении»? Тогда нажмите сюда!

Но это еще не все! Вас ждет новая система наград: призы-сюрпризы заменяются на счастливые сундуки.

Давайте во всем разберемся...

ДВЕ НОВЫЕ ЭВОЛЮЦИИ?!

Королевский призрак

Долг. Честь. Душа.

Эволюция королевского призрака призывает двух солдат-призраков, которые наносят урон при появлении и охраняют душу королевского призрака, когда он материализуется.

Эволюция королевского призрака появится в магазине в 9:00 UTC 17 октября.

Армия скелетов

Скелеты, смирно!

Пока генерал Джерри командует эволюционировавшей армией скелетов, его скелеты остаются невидимыми и неуязвимыми, но когда он падет в бою, верные воины отправятся в могилу вместе с ним.

СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ

Вам не хватало сундуков? Нам тоже! Так что мы заменили призы-сюрпризы на счастливые сундуки и кое-что перетасовали!

Существует три типа счастливых сундуков, которые различаются своим содержимым и количеством нажатий для улучшения:

  • обычные счастливые сундуки содержат карты и золото. Три нажатия для улучшения;

  • волшебные счастливые сундуки содержат карты, золото, волшебные предметы и элементы оформления — прямо как в призах-сюрпризах! Четыре нажатия для улучшения;

  • сезонные счастливые сундуки: содержимое меняется в зависимости от темы сезона:

    • призрачный счастливый сундук (октябрь) содержит сезонную подборку карт, фрагменты эволюции для армии скелетов и королевского призрака, а также элементы оформления. Четыре нажатия для улучшения;

    • фантомный счастливый сундук (октябрь) содержит сезонную подборку карт, фрагменты эволюции для королевского призрака и элементы оформления. Четыре нажатия для улучшения.

Для сезонных счастливых сундуков работает система гарантированных наград — вы будете получать награды в зависимости от того, сколько сундуков откроете за сезон.

ПЕРЕРАБОТКА ЦИКЛА ЧЕМПИОНОВ

Помните те времена,когда на арене можно было одновременно держать только одного чемпиона? Они остались в прошлом! Цикл из трех карт приводил к тому, что чемпионов было очень сложно сбалансировать для соревновательных игроков, а обычные игроки редко пользовались этим преимуществом. Чтобы сместить баланс от быстрого цикла в сторону самих чемпионов, мы снимаем ограничение, которое не позволяло вам иметь больше одного чемпиона на арене одновременно.

Вот как работает новая система:

  • цикл чемпионов будет таким же, как у всех остальных карт;

  • свою способность может использовать только тот чемпион, которого вы выпустили на арену последним;

    • над чемпионом со способностью показывается значок короны;

    • перезарядка способностей сбрасывается при размещении каждого нового чемпиона;

    • шкала душ короля скелетов сбрасывается при размещении дубликата;

  • нескольких чемпионов недостаточно? Зеркало теперь работает и на них!

В колоде по-прежнему может быть только один чемпион, но теперь у вас будет больше свободы в его использовании!

ИЗМЕНЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ

НАГРАДЫ ДНЯ

  • Теперь награды дня будут одинаковыми для всех: 4 волшебных счастливых сундука!

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ ИГРЫ

  • Когда начинается новое событие, на переключателе режимов игры появляется метка «Новое событие». Нажмите на новое событие, чтобы удалить метку.

  • Учебный лагерь и турниры теперь можно найти через переключатель.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

  • Принц и другие штурмующие войска больше не будут мгновенно атаковать после того, как их штурм был прерван.

  • Монах больше не будет получать повышенный урон от стрел, когда активна его способность «Осознанность».

  • Эволюция клетки с гоблином больше не сможет схватить мегарыцаря во время прыжка.

  • Лоза и молнии теперь учитывают щиты, когда выбирают воинов с самым высоким запасом здоровья.

  • Улучшен поиск пути для императрицы духов во время полета.

  • Улучшен поиск пути вокруг разрушенных зданий для воинов.

  • Вы снова можете зарабатывать значки в классических и больших испытаниях.

  • Друзья снова видны на пути к славе.

И другие мелкие улучшения, которые делают игру еще лучше и удобнее.

На этом пока все!

Новые эволюции, счастливые сундуки и новый цикл чемпионов! Теперь вам предстоит испытать все это на практике. Мы регулярно читаем ваши отзывы на Reddit и в Discord, поэтому обязательно пишите нам, что думаете и что бы вы хотели увидеть в игре в будущем!

До встречи на арене!
Команда Clash Royale