Обновление — октябрь 2025 г.
НОВЫЕ ЭВОЛЮЦИИ, СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ И НЕ ТОЛЬКО!
Вдвое больше эволюций, вдвое больше веселья! В октябре вас ждут две новые эволюции, которые помогут проникнуться жутким настроением, а также новый цикл чемпионов, который поставит ваших противников на колени.
Хотите узнать, что нового в «Тактическом объединении»? Тогда нажмите сюда!
Но это еще не все! Вас ждет новая система наград: призы-сюрпризы заменяются на счастливые сундуки.
Давайте во всем разберемся...
ДВЕ НОВЫЕ ЭВОЛЮЦИИ?!
Королевский призрак
Долг. Честь. Душа.
Эволюция королевского призрака призывает двух солдат-призраков, которые наносят урон при появлении и охраняют душу королевского призрака, когда он материализуется.
Эволюция королевского призрака появится в магазине в 9:00 UTC 17 октября.
Армия скелетов
Скелеты, смирно!
Пока генерал Джерри командует эволюционировавшей армией скелетов, его скелеты остаются невидимыми и неуязвимыми, но когда он падет в бою, верные воины отправятся в могилу вместе с ним.
СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ
Вам не хватало сундуков? Нам тоже! Так что мы заменили призы-сюрпризы на счастливые сундуки и кое-что перетасовали!
Существует три типа счастливых сундуков, которые различаются своим содержимым и количеством нажатий для улучшения:
обычные счастливые сундуки содержат карты и золото. Три нажатия для улучшения;
волшебные счастливые сундуки содержат карты, золото, волшебные предметы и элементы оформления — прямо как в призах-сюрпризах! Четыре нажатия для улучшения;
сезонные счастливые сундуки: содержимое меняется в зависимости от темы сезона:
призрачный счастливый сундук (октябрь) содержит сезонную подборку карт, фрагменты эволюции для армии скелетов и королевского призрака, а также элементы оформления. Четыре нажатия для улучшения;
фантомный счастливый сундук (октябрь) содержит сезонную подборку карт, фрагменты эволюции для королевского призрака и элементы оформления. Четыре нажатия для улучшения.
Для сезонных счастливых сундуков работает система гарантированных наград — вы будете получать награды в зависимости от того, сколько сундуков откроете за сезон.
ПЕРЕРАБОТКА ЦИКЛА ЧЕМПИОНОВ
Помните те времена,когда на арене можно было одновременно держать только одного чемпиона? Они остались в прошлом! Цикл из трех карт приводил к тому, что чемпионов было очень сложно сбалансировать для соревновательных игроков, а обычные игроки редко пользовались этим преимуществом. Чтобы сместить баланс от быстрого цикла в сторону самих чемпионов, мы снимаем ограничение, которое не позволяло вам иметь больше одного чемпиона на арене одновременно.
Вот как работает новая система:
цикл чемпионов будет таким же, как у всех остальных карт;
свою способность может использовать только тот чемпион, которого вы выпустили на арену последним;
над чемпионом со способностью показывается значок короны;
перезарядка способностей сбрасывается при размещении каждого нового чемпиона;
шкала душ короля скелетов сбрасывается при размещении дубликата;
нескольких чемпионов недостаточно? Зеркало теперь работает и на них!
В колоде по-прежнему может быть только один чемпион, но теперь у вас будет больше свободы в его использовании!
ИЗМЕНЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ
НАГРАДЫ ДНЯ
Теперь награды дня будут одинаковыми для всех: 4 волшебных счастливых сундука!
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ ИГРЫ
Когда начинается новое событие, на переключателе режимов игры появляется метка «Новое событие». Нажмите на новое событие, чтобы удалить метку.
Учебный лагерь и турниры теперь можно найти через переключатель.
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
Принц и другие штурмующие войска больше не будут мгновенно атаковать после того, как их штурм был прерван.
Монах больше не будет получать повышенный урон от стрел, когда активна его способность «Осознанность».
Эволюция клетки с гоблином больше не сможет схватить мегарыцаря во время прыжка.
Лоза и молнии теперь учитывают щиты, когда выбирают воинов с самым высоким запасом здоровья.
Улучшен поиск пути для императрицы духов во время полета.
Улучшен поиск пути вокруг разрушенных зданий для воинов.
Вы снова можете зарабатывать значки в классических и больших испытаниях.
Друзья снова видны на пути к славе.
И другие мелкие улучшения, которые делают игру еще лучше и удобнее.
На этом пока все!
Новые эволюции, счастливые сундуки и новый цикл чемпионов! Теперь вам предстоит испытать все это на практике. Мы регулярно читаем ваши отзывы на Reddit и в Discord, поэтому обязательно пишите нам, что думаете и что бы вы хотели увидеть в игре в будущем!
До встречи на арене!
Команда Clash Royale