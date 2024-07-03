七月平衡性调整！
哥布林魔咒
🟢 范围: 从4缩小至3（-25%）
💥 伤害加成效果：
从35%降低至20%
哥布林魔咒不仅范围大，还能提供伤害加成，因此始终能在桥头攻防中占据优势。与狂暴法术、电击法术配合使用时，它的强势之处更加明显。通过本次调整，我们希望能限制这类法术组合的发挥上限、提高操作难度，并减少哥布林魔咒影响的军队数量。
哥布林爆破手
💥 死亡 附加伤害：
从465降低至404（-13%）
🟢 死亡 **附加伤害溅射范围：**从3缩小至2.5（-17%）
⏱️攻击速度：
从1.1秒减慢至1.2秒（+9%）
在阻挡敌方推进、对皇家塔造成伤害这两方面，哥布林爆破手的能力太强了。这主要是由于它的死亡附加伤害溅射范围很大、伤害也比较高。
哥布林机甲
❤️生命值：
从2598降低至2196（-15%）
**⏱️首次出手速度：**从0.2秒调整为0.5秒（+150%）
凭借强力的火箭攻击，哥布林机甲往往很难被对手消灭。本次调整我们降低了它的生命值，使其整体强度和其他5费近战军队保持在相同水平。
王子
📏冲锋触发距离：
从150提升至200（33%）
蛮羊骑士
📏冲锋触发距离：
从150提升至200（33%）
我们很高兴看到王子和蛮羊骑士能在当前版本中崛起，但我们之前对他们的加强似乎有点用力过猛。我们回调了部分加强，避免他们通过冲锋打出一些超出预期的效果。
特斯拉电磁塔
💥伤害：
从230降低至220（-4%）
⏱️攻击速度：
从1.1秒减慢至1.2秒（+9%）
特斯拉电磁塔是目前版本最强势的防御建筑，而且它的觉醒强度也是数一数二的。因此，我们对其进行了一定调整。
觉醒法师
❤️护盾生命值：
从371降低至296（-20%）
进行该调整的原因很简单：觉醒法师的护盾实在是太厚实了。本次调整后，万箭齐发将可打破他的护盾。
飞刀女爵
⏱️ 飞刀充能：
从0.8秒延长至0.9秒（13%）
⏱️攻击速度：
从0.35秒减慢至0.45秒（+29%）
调整前，即使飞刀女爵的飞刀用光了，对手也很难对她造成太大威胁。此外，她在飞刀充足时的爆发伤害也过高了。现在，她攻击敌方单位的速度会变慢，并且补充飞刀所需的时间也更久了。