皇家野猪飞上了天际！它们振翅飞向皇家塔，在抵达或被击中时掉落地面，并造成范围伤害，然后继续跑着冲向皇家塔。

游戏模式和挑战

觉醒皇家野猪选卡：11月3日-10日

有全新觉醒卡助力的经典选卡模式！选卡构建卡组，用全新觉醒皇家野猪制霸竞技场！