2025年11月26日
Blog – Clash Royale
全新主题季：野猪也能飞
阅读本文，了解即将到来的主题季有哪些精彩内容：
重新设计：三个火枪手
全新觉醒卡牌：皇家野猪
游戏模式和挑战
集皇冠活动
部落远航
系统维护
11月26日
溢出的觉醒碎片已被转换
觉醒大雪球现在可对皇家塔造成伤害
16级皇家塔公主现在攻击2次就能消灭迷你熔岩犬
骷髅召唤现在会播放部署音效
其他问题修复
11月17日
修复了导致部分玩家游戏闪退的问题。
重新设计
三个火枪手
挥砍。射击。横扫一切。
三个火枪手终于组成了一支小队！装备上全新刺刀后，她们既能够进行远程射击，也能在近战中造成额外伤害，子弹与尖刀齐上，撕裂敌军阵线。
全新觉醒卡牌
皇家野猪
它们现在能飞了？
皇家野猪飞上了天际！它们振翅飞向皇家塔，在抵达或被击中时掉落地面，并造成范围伤害，然后继续跑着冲向皇家塔。
游戏模式和挑战
觉醒皇家野猪选卡：11月3日-10日
有全新觉醒卡助力的经典选卡模式！选卡构建卡组，用全新觉醒皇家野猪制霸竞技场！
挑战：11月7日-10日
奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情
火枪手狂欢：11月17日-24日
圣水源源不断！在七倍圣水的加持下，对战节奏加快、局势更加混乱，彻底陷入疯狂。无间断下牌，使用三个火枪手力压对手！
挑战：11月21日-24日
奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情