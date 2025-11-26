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2025年11月26日
Blog – Clash Royale

全新主题季：野猪也能飞

阅读本文，了解即将到来的主题季有哪些精彩内容：

  • 重新设计：三个火枪手

  • 全新觉醒卡牌：皇家野猪

  • 游戏模式和挑战

  • 集皇冠活动

  • 部落远航

系统维护

11月26日

  • 溢出的觉醒碎片已被转换

  • 觉醒大雪球现在可对皇家塔造成伤害

  • 16级皇家塔公主现在攻击2次就能消灭迷你熔岩犬

  • 骷髅召唤现在会播放部署音效

  • 其他问题修复

11月17日

  • 修复了导致部分玩家游戏闪退的问题。

重新设计

三个火枪手

挥砍。射击。横扫一切。

三个火枪手终于组成了一支小队！装备上全新刺刀后，她们既能够进行远程射击，也能在近战中造成额外伤害，子弹与尖刀齐上，撕裂敌军阵线。

全新觉醒卡牌

皇家野猪

它们现在能飞了？

皇家野猪飞上了天际！它们振翅飞向皇家塔，在抵达或被击中时掉落地面，并造成范围伤害，然后继续跑着冲向皇家塔。

游戏模式和挑战

觉醒皇家野猪选卡：11月3日-10日

有全新觉醒卡助力的经典选卡模式！选卡构建卡组，用全新觉醒皇家野猪制霸竞技场！

  • 挑战：11月7日-10日

  • 奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情

火枪手狂欢：11月17日-24日

圣水源源不断！在七倍圣水的加持下，对战节奏加快、局势更加混乱，彻底陷入疯狂。无间断下牌，使用三个火枪手力压对手！

  • 挑战：11月21日-24日

  • 奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情

集皇冠活动

还想要更多奖励？没问题！本次主题季将推出最多5轮集皇冠活动，具有丰厚奖励，其中包括：

  • 3块骷髅气球觉醒碎片

  • 史诗卡牌之书

  • 三重威胁幸运宝箱

  • 酷炫装扮

  • 还有更多超赞奖励！

记得留意我们的社交媒体账号，第一时间获取这一季活动的更多资讯。

部落远航

本季将开启两轮远航，和部落一起探索皇室海域！如果你尚未加入部落，一定要记得及时加入一个部落哦！你可以加入我们的Discord服务器，寻找合适的部落。

我们很乐意倾听大家对新活动、新功能的反馈！如果你对《皇室战争》的新动向有什么看法，欢迎到我们的Reddit中发帖分享！

我们竞技场上见！

《皇室战争》游戏团队