合合奇兵：12月平衡性调整
12月1日
调整🔄
女巫
**骷髅兵数量：**从1/2/4/8调整为1/2/3/6（0%/0%/-25%/-25%）
**充能时间：**从5秒调整为6秒（-20%）
**伤害：**从100提升至120（+20%）
**生命值：**从650提升至750%（+15%）
**骷髅兵生命值和伤害百分比：**从50%调整为20%（-60%）
女巫召唤骷髅兵的能力太过强势，她带着骷髅大军纵横竞技场，触发巨星羁绊后更是强势。我们决定减少她召唤的骷髅兵数量，给对手更多应对机会。
火枪手
**目标数：**从3/3/3/3调整为1/2/3/4（-66%/-33%/0%/+33%）
击退距离：从4格降低至2格（-50%）
伤害：从80提升至120（+50%）
攻击次数：从4/3/2/1调整为5/4/3/2（+25%/+33%/+50%/+100%）
巨星羁绊激活后，即使是1星火枪手也能在群控方面发挥出惊人作用。我们希望通过这次调整，适当削弱低星级火枪手对战局的影响力。
特斯拉电磁塔
攻击范围：从1格提升至2格（+100%）
生命值：从800降低至600（-25%）
特斯拉电磁塔作为一个防守型单位，其表现距离我们预期的还有一定距离。因此，我们将其射程提升了1格，让大家能开发出更多运用方式。
巨星
技能连续释放的次数上限：从无限次调整为4次
我们希望保留巨星的爆发力，但对此也做出了一定限制，避免出现运气爆棚，让对手难以招架的情况。
11月24日
加强⬆️
皇室国王
战败：+4圣水调整为随机+4至+8圣水
尽管我们之前提升了皇室国王的生命值，但他的表现仍然不如其他统帅。现在，如果选择皇室国王作为统帅，战败后你会随机获得4至8点圣水。怎么能让国王被比下去呢？
调整🔄
法师
攻击速度：从1.25秒/1.04秒/0.87秒/0.72秒调整为1.25秒(0%/-20%/-43%/-72%)
攻击伤害：从80/128/205/328调整为80/144/260/467(0%/+12.5%/+27%/+42%)
因为法师现在拥有部落羁绊，他的攻击速度显得有些过强了。我们调整了他的数值以优化其平衡性。太棒啦！
公主
攻击伤害：从160降低至120（-25%）
攻击速度：从2.5秒调整为2秒（+25%）
如今有了火力手羁绊对其伤害的提升，公主一箭就能把敌方送下场。为保持平衡，我们下调了她的攻击伤害，同时提升了她的攻击速度。
统帅就位，奇兵出击！
《皇室战争》游戏团队