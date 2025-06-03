2025年6月3日
Blog – Clash Royale
新主题季：醒龙高手！
阅读本文，了解即将到来的主题季有哪些精彩内容：
觉醒地狱飞龙
2对2联赛
里程碑活动
游戏模式和挑战
全新觉醒卡牌：
地狱飞龙
有了全新升级的烈焰储罐2.0™加持，
觉醒地狱飞龙即使没有锁定目标也能保持充能状态，丝毫不影响其危险性！不过，即使是最先进的储罐，也有时间限制。
2对2联赛精彩回归！
和好友组队或随机匹配队友，一起攀登天梯。
2对2模式考验的是团队合作、游戏技巧和运气——你的队友是迎难而上，还是躺平等你带他们获胜？
里程碑活动
除了2对2联赛外，这个主题季还将包含两项里程碑活动！各项活动都有丰厚奖励等你赢取，其中包括3块狂暴樵夫觉醒碎片、史诗卡牌之书，还有超赞个性装扮！
集皇冠活动1
奖励：皇室战旗（背景和装饰）+史诗卡牌之书
集皇冠活动2
奖励：皇室战旗（背景和装饰）+3块狂暴樵夫觉醒碎片
竞技场等级达到7阶，即可参加上述里程碑活动。
游戏模式和挑战
觉醒地狱飞龙选卡：6月2日-9日
经典选卡模式搭配觉醒卡牌！使用觉醒卡牌配置卡组，释放超强战力！
⚔️挑战：6月6日-9日
🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情
觉醒大混斗：6月9日-16日
使用最多4张觉醒卡牌配置卡组，制霸竞技场！
⚔️挑战：6月13日-16日
🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情
魔法三人组：6月16日-23日
这支梦想的队伍终于合体登上竞技场，空气中弥漫着魔法的味道！
⚔️挑战：6月20日-23日
🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情
4卡决胜负：6月23日-30日
只有4次选择机会，要好好利用哦！
⚔️挑战：6月27日-30日
🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情
觉醒大狂欢：6月30日-7月7日
使用最多8张觉醒卡牌配置卡组，制霸竞技场！
⚔️挑战：7月4日-7日
🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队