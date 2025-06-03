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2025年6月3日
Blog – Clash Royale

新主题季：醒龙高手！

阅读本文，了解即将到来的主题季有哪些精彩内容：

  • 觉醒地狱飞龙

  • 2对2联赛

  • 里程碑活动

  • 游戏模式和挑战

全新觉醒卡牌：

地狱飞龙

有了全新升级的烈焰储罐2.0™加持，

觉醒地狱飞龙即使没有锁定目标也能保持充能状态，丝毫不影响其危险性！不过，即使是最先进的储罐，也有时间限制。

2对2联赛精彩回归！

和好友组队或随机匹配队友，一起攀登天梯。

2对2模式考验的是团队合作、游戏技巧和运气——你的队友是迎难而上，还是躺平等你带他们获胜？

里程碑活动

除了2对2联赛外，这个主题季还将包含两项里程碑活动！各项活动都有丰厚奖励等你赢取，其中包括3块狂暴樵夫觉醒碎片、史诗卡牌之书，还有超赞个性装扮！

集皇冠活动1

奖励：皇室战旗（背景和装饰）+史诗卡牌之书

集皇冠活动2

奖励：皇室战旗（背景和装饰）+3块狂暴樵夫觉醒碎片

竞技场等级达到7阶，即可参加上述里程碑活动。

游戏模式和挑战

觉醒地狱飞龙选卡：6月2日-9日

经典选卡模式搭配觉醒卡牌！使用觉醒卡牌配置卡组，释放超强战力！

  • ⚔️挑战：6月6日-9日

  • 🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情

觉醒大混斗：6月9日-16日

使用最多4张觉醒卡牌配置卡组，制霸竞技场！

  • ⚔️挑战：6月13日-16日

  • 🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情

魔法三人组：6月16日-23日

这支梦想的队伍终于合体登上竞技场，空气中弥漫着魔法的味道！

  • ⚔️挑战：6月20日-23日

  • 🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情

4卡决胜负：6月23日-30日

只有4次选择机会，要好好利用哦！

  • ⚔️挑战：6月27日-30日

  • 🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情

觉醒大狂欢：6月30日-7月7日

使用最多8张觉醒卡牌配置卡组，制霸竞技场！

  • ⚔️挑战：7月4日-7日

  • 🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情

我们竞技场上见！

《皇室战争》游戏团队