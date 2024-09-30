在准备《皇室战争》10月主题季的同时，我们也对皇室令牌进行了一些令人激动的调整。其中最重大的一项更新就是移除了皇室令牌系统中的黄金令牌，取而代之的是全新钻石令牌以及重做之后的主题季免费奖励。本次更新的所有关键信息如下：

❓为什么要移除黄金令牌？

移除黄金令牌是为了简化皇室令牌系统。从现在起，付费令牌只有一个选项：钻石令牌，它将提供更丰厚的奖励和好处。主题季免费奖励在这两方面也都有提高，从而为所有玩家都带来更好的体验。

📅重要日期和内容：

9月25日：黄金令牌无法再通过Supercell商城购买。

10月2日：全新游戏更新上线，但九月主题季和令牌仍将在短时间内有效。

10月7日：黄金令牌无法在游戏内购买。全新钻石令牌将在十月主题季开始时正式推出。还有一系列超赞奖励，包括装扮、金币、战旗和专属表情。

💎钻石令牌有什么新内容？

钻石令牌提供超赞专属奖励，包括：

专属装扮 ，如皇家塔皮肤和表情。🎨

更高级的宝箱 ，如 皇室外卡宝箱 和 传奇国王宝箱 ，提供珍贵的游戏内奖励。

幸运惊喜已经添加至令牌中，提升获得更高级奖励的几率。

🆓所有玩家都可获取的主题季免费奖励重做

主题季免费奖励显著增加，现在每个里程碑都会提供奖励。奖励的重要优化包括：