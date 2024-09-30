2024年9月30日
Blog – Clash Royale
皇室令牌调整！
黄金皇室令牌将被移除
在准备《皇室战争》10月主题季的同时，我们也对皇室令牌进行了一些令人激动的调整。其中最重大的一项更新就是移除了皇室令牌系统中的黄金令牌，取而代之的是全新钻石令牌以及重做之后的主题季免费奖励。本次更新的所有关键信息如下：
❓为什么要移除黄金令牌？
移除黄金令牌是为了简化皇室令牌系统。从现在起，付费令牌只有一个选项：钻石令牌，它将提供更丰厚的奖励和好处。主题季免费奖励在这两方面也都有提高，从而为所有玩家都带来更好的体验。
📅重要日期和内容：
9月25日：黄金令牌无法再通过Supercell商城购买。
10月2日：全新游戏更新上线，但九月主题季和令牌仍将在短时间内有效。
10月7日：黄金令牌无法在游戏内购买。全新钻石令牌将在十月主题季开始时正式推出。还有一系列超赞奖励，包括装扮、金币、战旗和专属表情。
💎钻石令牌有什么新内容？
钻石令牌提供超赞专属奖励，包括：
专属装扮，如皇家塔皮肤和表情。🎨
更高级的宝箱，如皇室外卡宝箱和传奇国王宝箱，提供珍贵的游戏内奖励。
幸运惊喜已经添加至令牌中，提升获得更高级奖励的几率。
🆓所有玩家都可获取的主题季免费奖励重做
主题季免费奖励显著增加，现在每个里程碑都会提供奖励。奖励的重要优化包括：
觉醒碎片，助力卡牌觉醒。
动画战旗，让您的个人资料更有个性。
幸运惊喜，已经添加至主题季免费奖励中，您只要在主题季期间不断推进进度，就可以获得更赞的奖励。