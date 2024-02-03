我们有收到同时用两张觉醒卡牌更刺激这样的反馈，但也了解到，有人担忧这一调整会带来平衡性问题。

因此，玩家只有在国王等级达到54级（同时会解锁15级皇家塔）后，才能解锁第二个觉醒栏位。

我们发现，这个等级已有超过66%的玩家拥有两张觉醒卡牌。我们希望，通过后续赠送的觉醒卡牌（完美拍档活动），这一数字可以提升到90%以上。

我们还发现，在22%的对战中，国王塔14级的玩家会对阵15级玩家。因此我们也意识到，可能会有对战出现一方只有1张觉醒卡牌，而另一方有2张的情况。

我们会密切关注对战数据，以确认这一调整对游戏的影响，并评估是否需要进一步调整或进行平衡。