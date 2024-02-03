2024年2月3日
Blog – Clash Royale
15级国王塔玩家将获得第二个觉醒栏位
从二月主题季开始，所有国王塔达到15级的玩家，都将在传奇征途中获得第二个觉醒栏位！
为什么要添加第二个觉醒栏位？
根据我们团队内部的游戏测试，还有去年12月皇室锦标赛的情况，我们一致认为：有两张觉醒卡牌，玩起来超有趣。
用好两张强大的觉醒卡牌，合理利用它们足以改变战局的能力，大家可以打出非常有意思、非常独特的对局！
尚未解锁两张觉醒卡牌的玩家怎么办？
我们有收到同时用两张觉醒卡牌更刺激这样的反馈，但也了解到，有人担忧这一调整会带来平衡性问题。
因此，玩家只有在国王等级达到54级（同时会解锁15级皇家塔）后，才能解锁第二个觉醒栏位。
我们发现，这个等级已有超过66%的玩家拥有两张觉醒卡牌。我们希望，通过后续赠送的觉醒卡牌（完美拍档活动），这一数字可以提升到90%以上。
我们还发现，在22%的对战中，国王塔14级的玩家会对阵15级玩家。因此我们也意识到，可能会有对战出现一方只有1张觉醒卡牌，而另一方有2张的情况。
我们会密切关注对战数据，以确认这一调整对游戏的影响，并评估是否需要进一步调整或进行平衡。