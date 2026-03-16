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2026年3月16日
Blog – Clash Royale

3月中旬更新

我们近期推出了各种周年庆活动，希望大家和我们一样乐在其中！现在，是时候把节奏拉满了。我们在这个月月初预告过，三月中旬将迎来重大更新。今天，也就是3月16日，这些调整正式实装！

以下是本次更新的全部内容：

  • 全新精英解锁系统

    • 免费解锁一位精英！

    • 选择你的精英

    • 全新精英可立即解锁

  • 卡组栏位重做：1觉醒+1精英+1魔法

  • 5星魔法幸运宝箱调整

  • 其他调整、优化和问题修复

更多详情，请见下文！

全新精英解锁系统

免费解锁一位精英！

如果你已达到5阶竞技场，更新上线后，你将立即获得200枚精英币，用于选择下一位加入牌库的精英！精英币（原“精英碎片”）可用于解锁你选择的精英！

精英币已经快攒到200了？别担心，这一次的精英币可以突破存储上限，但仅限这次哦！之后，精英币的持有上限将恢复为200枚，所以只要有足够精英币，就立刻召唤下一位精英吧！在你领取重做补偿的200枚免费精英币后，溢出的精英币将转换为宝石，每枚精英币等价于1宝石。

如果你已解锁精英，更新上线后，你将有3个月的时间来领取本次活动赠送的精英币。如果你是新玩家，你将在达到5阶竞技场后获得200枚精英币。

精英币可通过主题季免费奖励获取，每个主题季最多可获得75枚精英币！

选择你的精英

精英将不再随机召唤，你将可以选择你想要解锁的精英！

在获得200枚精英币后，前往魔法物品选项卡，找到精英版块。在这个界面，点击“解锁”并选择要使用精英币解锁哪一位精英。

全新精英可立即解锁

立即获取精英币！今后，新精英上线后会立即加入召唤池，等待大家解锁。只要你攒够200枚精英币，就能立刻解锁闪亮登场的全新卡牌形态！

卡组栏位重做

应玩家社区的强烈要求，我们将特殊卡组栏位的上限从4个调整为3个。此次调整旨在降低复杂性、维持核心玩法体验，同时确保所有玩家在配置卡组时依然拥有足够的灵活性。

天梯、活动和挑战将使用以下栏位：

  • **1个觉醒栏位：**仅适用于觉醒卡

  • **1个精英栏位：**适用于精英卡和英雄卡

  • **1个魔法栏位：**适用于觉醒卡、精英卡和英雄卡

在推进皇室征程的过程中，你将解锁每种栏位！

  • **1个觉醒栏位：**3阶竞技场

  • **1个精英栏位：**5阶竞技场

  • **1个魔法栏位：**10阶竞技场

魔法栏位让你可以自由选择卡牌的任意形态。如果一张卡牌已解锁觉醒形态和精英形态，将其放入魔法栏位后，你可以切换卡牌启用的技能。只需在卡组中选中该卡牌并点击切换按钮！

5星魔法幸运宝箱调整

现在可通过5星魔法幸运宝箱获得更多魔法外卡！

从今天起，通过5星魔法幸运宝箱获得的魔法外卡数量，将至少等同于一次完整升级所需数量（根据宝箱等级计算）。这意味着，根据稀有度和宝箱等级的不同，你最多可获得超过3倍的魔法外卡。为了匹配变得更丰厚的奖励，我们也同步调整了掉落几率。

你可以查看下方表格，了解现在通过5星魔法幸运宝箱可获得的内容。

从每个5星魔法幸运宝箱（11级及以上宝箱）可开出的卡牌数量（调整前和调整后）

调整前的普通魔法外卡调整后的普通魔法外卡调整前的稀有魔法外卡调整后的稀有魔法外卡调整前的史诗魔法外卡调整后的史诗魔法外卡调整前的传奇魔法外卡调整后的传奇魔法外卡调整前的英雄魔法外卡调整后的英雄魔法外卡
11级宝箱12001200240300▲303034▲
12级宝箱14001500▲280400▲3550▲46▲33
13级宝箱16002500▲320550▲4070▲49▲35▲
14级宝箱18003500▲360750▲45100▲512▲48▲
15级宝箱20005500▲4001000▲50130▲614▲411▲
16级宝箱25007500▲4651400▲60180▲720▲515▲

对于11级以下的5星魔法幸运宝箱，开出的奖励卡牌数量将与之前保持一致，因为宝箱中原本就已包含一次完整升级所需的卡牌数量。

5星魔法幸运宝箱（13级及以上宝箱）奖励掉落几率（调整前和调整后）

调整前的掉落几率调整后的掉落几率
随机卡牌59.5%57.5% ▼
普通魔法外卡8%9% ▲
稀有魔法外卡7.5%8% ▲
史诗魔法外卡7%6.5% ▼
传奇魔法外卡6.5%5.5% ▼
英雄魔法外卡6.5%4% ▼
完整觉醒5%9.5% ▲

以上表格所示内容适用于13级及以上的5星魔法幸运宝箱。由于部分稀有度的物品需要达到一定条件才可获取，13级以下的宝箱掉落几率可能会有所不同。

想了解更多关于幸运宝箱及其掉落几率的信息，请查看文章type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh！

其他调整、优化和问题修复

调整和优化

  • 社交选项卡

    • 点击部落图标可查看部落信息。

    • 好友列表将自动排序：优先显示已解锁天梯模式的好友，然后按奖杯数从高到低排序。

  • 皇室令牌

    • 获取了皇室令牌的玩家，点击令牌奖励会显示物品名称。

    • 为5阶竞技场以下的玩家新增提示：现在可选择解锁奖励之路上的精英，但需达到5阶竞技场才可在对战中使用。

    • 奖励之路上的第一级奖励会显示精英名称。

问题修复

  • 军队和对战

    • 精英野蛮人滚桶不再卡在国王塔后方。

    • 万箭齐发的属性页面现在会显示三段伤害。

    • 飞斧屠夫及其觉醒形态现在造成的伤害一致。

    • 觉醒火枪手无法再远程锁定皇家塔。

  • 混沌试炼模式

    • 选择了哥布林爆破手的普通随机事件后，被击倒时不再造成额外伤害，也不会有更大的爆炸范围。

    • 十字连弩的史诗随机事件现在可以攻击最大射程目标。

  • 社交选项卡

    • 有部落战奖励可领取时，部落战按钮将变为金色。

    • 完成部落战对战后，不再自动跳转回社交选项卡主界面。

  • 皇室令牌

    • 在皇室令牌信息界面中，自选奖励里程碑中的奖励将带有星号标记，表示这些奖励受玩家选择和宝箱奖励掉率影响（例如精英解锁、魔法碎片等）。

    • 商店界面和令牌信息界面中的编号及其星号标记将保持一致。

    • 领取了自选奖励后，你选择的奖励将突出显示。

    • 自选奖励里程碑现在会显示所有可选物品的详细信息。

    • 当你有多级奖励未领取时，如果点击较早解锁的一级奖励，奖励之路不会再自动滚动到已解锁的最高一级奖励。

  • 合合奇兵

    • 骷髅飞龙不再分裂出满血骷髅飞龙，且攻击不再出现异常。

    • 女巫召唤的骷髅兵现在拥有正确的生命值与伤害。

    • 现在地狱之塔在切换目标时伤害会重置。

    • 现在十字连弩充能后可以正常攻击。

    • 现在弹跳地块不会在第1轮后消失。

    • 如果点击“再来一场”后又接受了派对邀请，匹配过程中不会再出现“对战”按钮或切换器。

  • 其他

    • 现在可在4卡游戏模式中复制卡组。

    • 现在可以在天梯模式的梯阶左侧查看好友的天梯进度。

    • 多项音效与视觉效果优化。

本次更新还包含一些合合奇兵的平衡性调整，详情请点击type: entry-hyperlink id: 1rXOMGHy8k6rpvekg6BniZ查看。

内容就是这些啦！

感谢大家在过去几个月里与我们分享的一切。你们的每一条反馈和建议都在帮助我们规划后续的更新内容，请继续畅所欲言！希望你们喜欢三月中旬的这次更新，我们也非常期待收到大家的反馈。

别忘了关注我们的社交媒体，随时了解游戏最新动态！

我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队