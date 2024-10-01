从10月2日的更新开始，iOS 12及以下版本，以及Android 6.0及以下版本的设备将无法继续运行游戏。我们做出这一决定是因为旧设备的性能问题和技术限制。因此，如果玩家使用的是以上操作系统的设备，则无法继续在这些设备上运行_《皇室战争》_，除非他们将设备系统升级至更高版本。

iOS

：不再支持iOS 12和iOS 13将导致iPhone 5s、iPhone 6和iPhone 6 Plus等设备无法继续运行游戏。

安卓

：运行Android 5.0（棒棒糖）和Android 6.0（棉花糖）的设备将无法继续运行游戏。

您需要做什么

如果您的设备运行的是受影响的操作系统版本之一，我们建议您更新到较新的版本。

您可以在苹果支持网站上找到更新iOS版本的说明，安卓更新可参考谷歌支持网站。

要了解如何将游戏转移到新设备或为您的游戏账号绑定Supercell ID，请查看我们的常见问题解答。

感谢您的理解和一如既往的支持！

—_《皇室战争》_游戏团队