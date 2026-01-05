2026年1月5日
Blog – Clash Royale
全新主题季：冰与火
世界既不会焚于烈焰，也不会毁于冰霜。至少，只要有这两位全新精英在，就绝不会让这种事发生！阅读本文，了解即将到来的主题季有哪些精彩内容：
全新精英：法师和戈仑冰人
游戏模式和挑战
集皇冠活动
部落远航
全新精英
精英法师
**技能：**烈焰翱翔
霸气腾空，火力全开！
精英法师挥动着火焰双翼腾空而起，向敌人发射可造成溅射伤害的火焰飓风！
精英戈仑冰人
**技能：**暴风雪
暴风雪究竟是凛冽的寒潮，还是可口的甜点？
精英戈仑冰人会释放一阵阵寒风，使附近的敌人减速并冻结。数秒后，彻骨寒意将令敌人动弹不得。
这位精英将于1月19日上线！
游戏模式和挑战
精英法师选卡：1月5日-12日
有全新卡牌助力的经典选卡模式！选卡构建卡组，用全新精英法师制霸竞技场！战败3场，挑战结束！
挑战：1月9日-12日
奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情
暴风雪：1月19日-26日
暴风雪席卷竞技场，所有军队都被冻住了！施放令人安心的暖暖法术，融化军队身上的冰雪！战败3场，挑战结束。
挑战：1月23日-26日
奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情