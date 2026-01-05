Skip to content
2026年1月5日
全新主题季：冰与火

世界既不会焚于烈焰，也不会毁于冰霜。至少，只要有这两位全新精英在，就绝不会让这种事发生！阅读本文，了解即将到来的主题季有哪些精彩内容：

  • 全新精英：法师和戈仑冰人

  • 游戏模式和挑战

  • 集皇冠活动

  • 部落远航

全新精英

精英法师

**技能：**烈焰翱翔

霸气腾空，火力全开！

精英法师挥动着火焰双翼腾空而起，向敌人发射可造成溅射伤害的火焰飓风！

精英戈仑冰人

**技能：**暴风雪

暴风雪究竟是凛冽的寒潮，还是可口的甜点？

精英戈仑冰人会释放一阵阵寒风，使附近的敌人减速并冻结。数秒后，彻骨寒意将令敌人动弹不得。

这位精英将于1月19日上线！

游戏模式和挑战

精英法师选卡：1月5日-12日

有全新卡牌助力的经典选卡模式！选卡构建卡组，用全新精英法师制霸竞技场！战败3场，挑战结束！

  • 挑战：1月9日-12日

  • 奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情

暴风雪：1月19日-26日

暴风雪席卷竞技场，所有军队都被冻住了！施放令人安心的暖暖法术，融化军队身上的冰雪！战败3场，挑战结束。

  • 挑战：1月23日-26日

  • 奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情

集皇冠活动

还想要更多奖励？没问题！本次主题季将推出多轮集皇冠活动，可赢取丰厚奖励，其中包括：

  • 3块飞龙宝宝觉醒碎片

  • 精英宝箱

  • 霜火幸运宝箱

  • 酷炫装扮

  • 还有更多超赞奖励！

部落远航

在皇室海域与部落成员一起扬帆启航，开启两次史诗远航！如果你尚未加入部落，一定要记得及时加入一个部落哦！如果不知道要选择哪个部落，可以加入我们的Discord服务器，寻找合适的部落。

我们很乐意倾听大家对新活动、新功能的反馈！如果你对《皇室战争》的新动向有什么看法，欢迎到我们的Reddit中发帖分享！

我们竞技场上见！

《皇室战争》游戏团队