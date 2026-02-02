立刻传送至竞技场上生命值上限最低的敌人身旁！精英重甲亡灵的传送能力不受距离限制。

精英重甲亡灵的抢先体验将于2月13日在商店中开启，并将于两周后（3月2日）加入召唤卡池。

游戏模式和挑战

精英哥布林选卡：2月2日-9日

有全新卡牌助力的经典选卡模式！选卡配置卡组，用全新精英哥布林制霸竞技场！战败3场，挑战结束！