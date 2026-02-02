Skip to content
2026年2月2日
全新主题季：午夜恶作剧

准备迎接一个充满恶作剧的神秘主题季！阅读本文，了解即将到来的主题季有哪些精彩内容：

  • 全新精英：精英哥布林和精英重甲亡灵

  • 游戏模式和挑战

  • 集皇冠活动

  • 部落远航

全新精英

精英哥布林

**技能：**战旗小队

成群的哥布林！

最后一名精英哥布林英勇倒地时，会留下一面战旗，使用技能可在原地召唤增援。但战旗不会一直留在那里，请务必把握时机，在战旗消失前召唤第二波哥布林！

精英重甲亡灵

**技能：**趁虚而入

等等，他去哪里了？

立刻传送至竞技场上生命值上限最低的敌人身旁！精英重甲亡灵的传送能力不受距离限制。

精英重甲亡灵的抢先体验将于2月13日在商店中开启，并将于两周后（3月2日）加入召唤卡池。

游戏模式和挑战

精英哥布林选卡：2月2日-9日

有全新卡牌助力的经典选卡模式！选卡配置卡组，用全新精英哥布林制霸竞技场！战败3场，挑战结束！

  • 挑战：2月6日-9日

  • 奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情

四卡大乱斗：2月16日-23日

只有4张卡牌，圣水源源不断。大乱斗一触即发！精心搭配卡组，在乱斗中智取对手。战败3场，挑战结束！

  • 挑战：2月20日-23日

奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情

游戏模式

达阵联赛

2月6日至16日，将任意部队（从骷髅军团到超级骑士）送入达阵区，夺取胜利！所有卡牌的等级上限为11级。

在对战中获胜，赢取达阵 勋章，攀登皇室天梯。进入前10000名即可升级勋章，展示你的实力！

集皇冠活动

本次主题季将推出集皇冠活动，可赢取丰厚奖励，其中包括：

  • 3块骷髅军团觉醒碎片

  • 精英宝箱

  • 魔法幸运宝箱

  • 限时装扮

  • 还有更多超赞奖励！

部落远航

召集部落成员，一起扬帆开启海上冒险吧！如果你尚未加入部落，一定要记得及时加入一个部落哦！如果不知道要选择哪个部落，可以加入我们的Discord服务器，寻找合适的部落。

我们很乐意倾听大家对新活动、新功能的反馈！如果你对《皇室战争》的新动向有什么看法，欢迎到我们的Reddit中发帖分享！

如果你看过《皇室TV》，就会知道电竞锦标赛将在三月回归！如需了解详情，请留意我们即将发布的下一次更新。

我们竞技场上见！

《皇室战争》游戏团队