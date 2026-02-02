2026年2月2日
Blog – Clash Royale
全新主题季：午夜恶作剧
准备迎接一个充满恶作剧的神秘主题季！阅读本文，了解即将到来的主题季有哪些精彩内容：
全新精英：精英哥布林和精英重甲亡灵
游戏模式和挑战
集皇冠活动
部落远航
全新精英
精英哥布林
**技能：**战旗小队
成群的哥布林！
最后一名精英哥布林英勇倒地时，会留下一面战旗，使用技能可在原地召唤增援。但战旗不会一直留在那里，请务必把握时机，在战旗消失前召唤第二波哥布林！
精英重甲亡灵
**技能：**趁虚而入
等等，他去哪里了？
立刻传送至竞技场上生命值上限最低的敌人身旁！精英重甲亡灵的传送能力不受距离限制。
精英重甲亡灵的抢先体验将于2月13日在商店中开启，并将于两周后（3月2日）加入召唤卡池。
游戏模式和挑战
精英哥布林选卡：2月2日-9日
有全新卡牌助力的经典选卡模式！选卡配置卡组，用全新精英哥布林制霸竞技场！战败3场，挑战结束！
挑战：2月6日-9日
奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情
四卡大乱斗：2月16日-23日
只有4张卡牌，圣水源源不断。大乱斗一触即发！精心搭配卡组，在乱斗中智取对手。战败3场，挑战结束！
挑战：2月20日-23日
奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情
游戏模式
达阵联赛
2月6日至16日，将任意部队（从骷髅军团到超级骑士）送入达阵区，夺取胜利！所有卡牌的等级上限为11级。
在对战中获胜，赢取达阵 勋章，攀登皇室天梯。进入前10000名即可升级勋章，展示你的实力！