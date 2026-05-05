全新主题季：围城掠影
这个主题季，国王的宫廷变成了巨石投手的篮球场，还有一位新盟友已准备好冲锋陷阵，对敌方皇家塔造成巨大打击！以下是你需要了解的所有信息：
全新精英：黑暗王子和巨石投手
相册活动
游戏模式和挑战
超级选卡电竞锦标赛
突然死亡联赛
集皇冠活动
部落远航
全新精英
精英黑暗王子
技能：暴力下马
什么比冲锋的战马更强？当然是冲锋的犀牛！
这只犀牛和它的主人一样，身经百战。如今它与精英黑暗王子强强联手，无论是皇家塔还是骷髅兵，都无法阻挡他们前进的步伐。
冷知识：黑暗王子曾尝试独自发起冲锋。真是个大胆的举动，可惜结果却不尽如人意……
精英巨石投手
技能：巨石旋风
从利落的一击全中到完美三分球，他是不折不扣的竞技场传奇。
在拆了棒球场的看台，撞飞足球场上的所有哥布林后，他和他的巨石终于踏上了篮球场。凭借其技能，精英巨石投手会稳住重心，在竞技场上投出完美的三分球。请记住他的射程，让每次投篮都发挥出最大威力！
精英巨石投手可通过“巨石投手集锦”相册活动免费获得，也可使用200精英币购买。
相册活动
巨石投手集锦
全新相册活动闪亮登场！国王等级达到8级即可解锁相册活动。
这一季，收集拼图可完成6个场景。这些场景的灵感来自精英巨石投手最近对球场的痴迷。每完成一个场景都会解锁对应的奖励。
拼图具有不同类型和稀有度。有些拼图属于某个特定场景，而其他拼图则更难获得。拼图分为普通、稀有、史诗、传奇四种稀有度。
你可以通过每日对战奖励（每天最多4次）、活动或商店获取拼图。
如果你获得的是已拥有的拼图，它将被视为重复拼图！你可以使用6块重复拼图兑换一块专属拼图，专属拼图必定是你尚未拥有的新拼图。
每种稀有度的拼图提供的重复拼图数量也有所不同。
|拼图
|重复拼图数量
|普通
|3
|稀有
|4
|史诗
|5
|传奇
|6
完成“巨石投手集锦”相册后，你可解锁终极奖励：精英巨石投手，以及一款特殊皇家塔皮肤和一款表情！
完成相册后，额外收集到的任何拼图都将转换为额外奖励。
游戏模式和挑战
精英选卡：5月4日-11日
有全新精英卡牌助力的经典选卡模式！选卡配置卡组，用全新精英黑暗王子和精英巨石投手制霸竞技场！
金库攻防：5月11日-18日
皇家塔会被一座没有防御能力的保险柜取代，摧毁对方的保险柜就能赢得胜利！
挑战：5月15日-18日
奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情
电竞锦标赛
超级选卡：5月5日-10日
在这次电竞锦标赛中，你和对手将从包含36张卡牌的共享卡池中轮流挑选卡牌。该模式没有皇家塔部队、觉醒卡和精英卡，且所有卡牌的等级上限为11级。
此外，我们还将选卡时间从15秒缩短为10秒，请务必看准你需要的卡牌，否则就要错失良机了！
赢得对战，不断解锁奖励！胜场累积到12场时，真正的挑战才刚刚开始——冲击排行榜，证明你的超强实力。
此外，还有皇室锦标赛勋章等你获取，如果排名进入前10000名，还可获得“跻身排行榜”勋章！
竞技联赛
突然死亡：5月18日-28日
突然死亡模式可不是给胆小鬼准备的。一座皇家塔被摧毁，胜负既定。
一路攀升至竞技联赛排行榜，在这里，每个皇冠都很重要，你需要和各路顶尖玩家间一较高下。
赢得15场对战可获得联赛勋章，排名进入前10000名可获得“跻身突然死亡联赛排行榜”勋章！
集皇冠活动
本季将推出多轮集皇冠活动，可赢取丰厚奖励，其中包括：
巨石投手和黑暗王子卡牌
觉醒宝箱
拼图
战旗
还有更多奖励！
部落远航
与部落成员一同远航，横跨皇室海洋去寻找深海宝藏，齐心协力赢取精英黑暗王子表情！