在拆了棒球场的看台，撞飞足球场上的所有哥布林后，他和他的巨石终于踏上了篮球场。凭借其技能，精英巨石投手会稳住重心，在竞技场上投出完美的三分球。请记住他的射程，让每次投篮都发挥出最大威力！

精英巨石投手可通过“巨石投手集锦”相册活动免费获得，也可使用200精英币购买。

相册活动

巨石投手集锦

全新相册活动闪亮登场！国王等级达到8级即可解锁相册活动。

这一季，收集拼图可完成6个场景。这些场景的灵感来自精英巨石投手最近对球场的痴迷。每完成一个场景都会解锁对应的奖励。

拼图具有不同类型和稀有度。有些拼图属于某个特定场景，而其他拼图则更难获得。拼图分为普通、稀有、史诗、传奇四种稀有度。

你可以通过每日对战奖励（每天最多4次）、活动或商店获取拼图。

如果你获得的是已拥有的拼图，它将被视为重复拼图！你可以使用6块重复拼图兑换一块专属拼图，专属拼图必定是你尚未拥有的新拼图。

每种稀有度的拼图提供的重复拼图数量也有所不同。

拼图 重复拼图数量 普通 3 稀有 4 史诗 5 传奇 6

完成“巨石投手集锦”相册后，你可解锁终极奖励：精英巨石投手，以及一款特殊皇家塔皮肤和一款表情！

完成相册后，额外收集到的任何拼图都将转换为额外奖励。

游戏模式和挑战

精英选卡：5月4日-11日

有全新精英卡牌助力的经典选卡模式！选卡配置卡组，用全新精英黑暗王子和精英巨石投手制霸竞技场！

金库攻防：5月11日-18日

皇家塔会被一座没有防御能力的保险柜取代，摧毁对方的保险柜就能赢得胜利！