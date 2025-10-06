2025年10月6日
全新主题季：摇滚之夜
阅读本文，了解即将到来的主题季有哪些精彩内容：
全新觉醒卡：骷髅军团和皇家幽灵
游戏模式和挑战
集皇冠活动
部落远航
全新觉醒卡
骷髅军团
格里一直以来都被拉里的强势光辉所掩盖，但这次不会了！
骷髅军团出动，生者当心！格里上将在场时，它忠心耿耿的骷髅兵们会进入隐形且无敌的状态。不过，一旦格里上将倒下，军队就会四分五裂，直接消散。
皇家幽灵
还有什么比幽灵士兵更能代表惊悚主题季呢？
觉醒皇家幽灵现身时，会召唤两个幽灵士兵作为护卫。幽灵士兵登场时还会造成伤害。停止攻击休息一段时间后，它们也会像皇家幽灵一样隐身。谁会不喜欢有幽灵出没的竞技场呢？
**登场时间：**10月17日
游戏模式和挑战
骷髅军团觉醒选卡：10月6日-13日
有全新觉醒卡助力的经典选卡模式！选卡构建卡组，率领全新觉醒骷髅军团所向披靡！
挑战：10月10日-13日
奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情
皇家幽灵觉醒选卡：10月17日-24日
有全新觉醒卡助力的经典选卡模式！选卡构建卡组，用全新觉醒皇家幽灵制霸竞技场！
挑战：10月17日-20日
奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情
20胜挑战：10月24日-29日
检验技术、考研策略的终极挑战重磅回归！你能在输掉3场对战之前，取得20场胜利吗？快做好准备，与对手一较高下吧！
奖励包括：
金币箱
幸运宝箱
20胜表情
达成20胜之后，你还能获得一款特别的2025CRL20胜挑战勋章！