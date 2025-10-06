Skip to content
2025年10月6日
Blog – Clash Royale

全新主题季：摇滚之夜

阅读本文，了解即将到来的主题季有哪些精彩内容：

  • 全新觉醒卡：骷髅军团和皇家幽灵

  • 游戏模式和挑战

  • 集皇冠活动

  • 部落远航

全新觉醒卡

骷髅军团

格里一直以来都被拉里的强势光辉所掩盖，但这次不会了！

骷髅军团出动，生者当心！格里上将在场时，它忠心耿耿的骷髅兵们会进入隐形且无敌的状态。不过，一旦格里上将倒下，军队就会四分五裂，直接消散。

皇家幽灵

还有什么比幽灵士兵更能代表惊悚主题季呢？

觉醒皇家幽灵现身时，会召唤两个幽灵士兵作为护卫。幽灵士兵登场时还会造成伤害。停止攻击休息一段时间后，它们也会像皇家幽灵一样隐身。谁会不喜欢有幽灵出没的竞技场呢？

**登场时间：**10月17日

游戏模式和挑战

骷髅军团觉醒选卡：10月6日-13日

有全新觉醒卡助力的经典选卡模式！选卡构建卡组，率领全新觉醒骷髅军团所向披靡！

  • 挑战：10月10日-13日

  • 奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情

皇家幽灵觉醒选卡：10月17日-24日

有全新觉醒卡助力的经典选卡模式！选卡构建卡组，用全新觉醒皇家幽灵制霸竞技场！

  • 挑战：10月17日-20日

  • 奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情

20胜挑战：10月24日-29日

检验技术、考研策略的终极挑战重磅回归！你能在输掉3场对战之前，取得20场胜利吗？快做好准备，与对手一较高下吧！

奖励包括：

  • 金币箱

  • 幸运宝箱

  • 20胜表情

达成20胜之后，你还能获得一款特别的2025CRL20胜挑战勋章！

集皇冠活动

觉得自己的皇冠已经够多了？再想想！本次主题季将推出最多5轮集皇冠活动，具有丰厚奖励，其中包括：

  • 3个女巫觉醒碎片

  • 1本普通卡牌之书

  • 惊魂幸运宝箱和魅影幸运宝箱

  • 酷炫装扮

  • 还有更多精彩奖励！

记得留意我们的社交媒体账号，第一时间获取这一季活动的更多资讯。

部落远航

在皇室海域与部落成员一起扬帆启航，开启两场竞赛，获取皇冠和战利品。别忘了在活动开始前加入一个部落哦！你可以加入我们的Discord服务器，寻找合适的部落。

我们很乐意倾听大家对新活动、新功能的反馈！如果你对《皇室战争》的新动向有什么看法，欢迎到我们的Reddit中发帖分享！

我们竞技场上见！

《皇室战争》游戏团队