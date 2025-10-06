觉醒皇家幽灵现身时，会召唤两个幽灵士兵作为护卫。幽灵士兵登场时还会造成伤害。停止攻击休息一段时间后，它们也会像皇家幽灵一样隐身。谁会不喜欢有幽灵出没的竞技场呢？

**登场时间：**10月17日

游戏模式和挑战

骷髅军团觉醒选卡：10月6日-13日

有全新觉醒卡助力的经典选卡模式！选卡构建卡组，率领全新觉醒骷髅军团所向披靡！