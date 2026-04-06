已经见怪不怪了？先别急着下结论。现在气球兵会发射骷髅兵，砸向距离最近的目标并在落地时造成伤害，随后继续在地面上战斗。

这不是气功，这叫空气动力学。

和觉醒亡灵大军一样，精英气球兵也是皇室令牌的自选奖励，你选择它就可以立即解锁；你也可以第一天就在精英商店中使用200精英币获取它！

玩家社区活动

气球竞速：4月20日-27日

起飞，起飞！出发咯！和玩家社区齐心协力，一起帮助蓝气球抢在红气球之前冲过终点线。

你赢得的对战越多，你的气球就前进得越远！此外，为你的队伍加油打气还能获得额外积分。

后续将公布活动详情及奖励信息，敬请关注！

游戏模式和挑战

精英选卡模式：4月6日-13日

有全新精英卡牌助力的经典选卡模式！选卡配置卡组，用全新精英气球兵制霸竞技场！

水淹竞技场选卡：4月27日-5月4日

竞技场被洪水淹没了，但对战仍在继续！用法术和空中部队配置卡组，击落对手。