全新主题季：气球狂欢节！
本次主题季，我们将飞向天空！阅读本文，了解即将到来的主题季有哪些精彩内容：
全新觉醒：亡灵大军
全新精英：气球兵
社区活动：气球竞速
游戏模式和挑战
卡牌三选一联赛
电竞锦标赛
节日市场
集皇冠活动
部落远航
全新觉醒和精英
觉醒亡灵大军
依旧顽皮，现在还能隐形了。
亡灵大军现已觉醒！它们不再只是依靠数量优势，现在每个亡灵在受到伤害后都会进入隐形且无敌的状态，持续数秒。但变强的代价是……隐形后，它们的攻击和移动速度都会降低。
觉醒亡灵大军将在主题季开始时作为皇室令牌的自选奖励上线，你也可以使用6块魔法碎片解锁它。
精英气球兵
**技能：**棺中奇才
天上在下……骨头吗？
已经见怪不怪了？先别急着下结论。现在气球兵会发射骷髅兵，砸向距离最近的目标并在落地时造成伤害，随后继续在地面上战斗。
这不是气功，这叫空气动力学。
和觉醒亡灵大军一样，精英气球兵也是皇室令牌的自选奖励，你选择它就可以立即解锁；你也可以第一天就在精英商店中使用200精英币获取它！
玩家社区活动
气球竞速：4月20日-27日
起飞，起飞！出发咯！和玩家社区齐心协力，一起帮助蓝气球抢在红气球之前冲过终点线。
你赢得的对战越多，你的气球就前进得越远！此外，为你的队伍加油打气还能获得额外积分。
后续将公布活动详情及奖励信息，敬请关注！
游戏模式和挑战
精英选卡模式：4月6日-13日
有全新精英卡牌助力的经典选卡模式！选卡配置卡组，用全新精英气球兵制霸竞技场！
水淹竞技场选卡：4月27日-5月4日
竞技场被洪水淹没了，但对战仍在继续！用法术和空中部队配置卡组，击落对手。
**挑战：**5月1日-4日
奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情
竞技联赛
卡牌三选一联赛：4月17日-26日
卡牌三选一回归，现在还有奖励与全服排行榜！
每次从三张卡牌中挑选一张，一步步配置你的卡组。同时，你也会看到对手选择的卡牌，因此要有策略地选卡，赢在起跑线上。
赢得15场对战可获得联赛勋章，排名进入前10000名可获得“跻身卡牌三选一联赛排行榜”勋章！
电竞锦标赛
皇室锦标赛：4月8日-13日
在这次电竞锦标赛中，你将体验到没有限制、原汁原味的《皇室战争》，也就是说，所有卡牌、觉醒和精英都会解锁，但卡牌上限为11级。
赢得对战，不断解锁奖励！胜场累积到12场时，真正的挑战才刚刚开始——冲击排行榜，证明你的超强实力。
此外，还有皇室锦标赛勋章等你获取，如果排名进入前10000名，还可获得“跻身排行榜”勋章！
节日市场
本季竞技场将迎来全新市场！
从满是酷炫奖励的奖励池中选择你的奖励。所有人都能在这里找到适合自己的奖励：资源、卡牌、幸运宝箱和装扮。
节日代币为限时货币，可通过活动、商店以及赠礼活动获得。记得合理使用！
和任何盛大的狂欢节一样，这里有多个“摊位”等你探索。在节日市场中花费节日代币，不断推进进度，解锁更高等级的奖励。每一页的奖励都比上一页更好，所以记得规划好路线，直奔你最心仪的大奖。
到达节日市场最后一页可解锁终极奖励：一个5星魔法幸运宝箱。你有一整季的时间来解锁这项奖励，快快行动吧！
集皇冠活动
本季将推出多轮集皇冠活动，可赢取丰厚奖励，其中包括：
觉醒宝箱
节日代币
魔法幸运宝箱
装扮
还有更多超赞奖励！
部落远航
本季将开启两轮史诗远航，和部落一起探索皇室海域！如果你尚未加入部落，一定要记得及时加入一个部落哦！如果不知道要选择哪个部落，可以加入我们的Discord服务器，寻找合适的部落。
我们很乐意倾听大家对新活动、新功能的反馈！如果你对《皇室战争》的新动向有什么看法，欢迎到我们的Reddit中发帖分享！
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队