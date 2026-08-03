全新主题季：混沌K试炼
维京人、猛兽，还有超多的混沌试炼……能出什么乱子呢？本次更新的所有关键信息如下：
全新精英：瓦基丽武神和狂战士
全新觉醒：野蛮人精锐
游戏模式和挑战
竞技联赛
电竞锦标赛
Ken的商店
全新精英
精英瓦基丽武神
技能：狂野旋风
旋风冲刺，勇武过人！
精英瓦基丽武神完成了黄金圣骑的严格训练，终于出师了！激活技能时，她会旋转冲向附近的敌人，一路挥斩。需要注意的是，旋转攻击期间她仍会受到伤害。
你可以通过升级皇室令牌获取精英瓦基丽武神，也可以在主题季开始时使用精英币解锁她。
精英狂战士
技能：野性爆发
释放内心的猛兽！
最好离这孩子远一点。激活精英狂战士的技能时，她会进入暴走状态，提升攻击速度，在几秒内无法被击倒，也让对手难以招架。
随着Ken的选卡混沌试炼联赛上线，精英狂战士的解锁活动“猛兽降临”也会同步开启！
全新觉醒
觉醒野蛮人精锐
想不想狂暴一下？
每过几秒，觉醒野蛮人精锐就会向远处的敌人扔出带有狂暴之力的长矛，为友军打造一条狂暴之路。
你可以通过Ken的商店免费获得觉醒野蛮人精锐……但你能做到吗？
游戏模式
各种混沌试炼
每周都有新的混沌试炼类型等你体验！还是那个大家熟悉和喜爱的模式，但这次我们带来了更多玩法变化，让这一季更精彩！
卡牌三选一混沌试炼：8月17日-9月7日
仅限史诗卡混沌试炼：8月17日-24日
突然死亡混沌试炼：8月24日-31日
无限圣水混沌试炼：8月31日-9月7日
你还可以自己举办自定义混沌试炼选卡锦标赛！
想要变得更混沌吗？没问题！
竞技联赛
Ken的选卡混沌试炼联赛：8月3日-17日
你扛得住这么多混沌吗？来看看这位创作者给这个人气模式带来了哪些变化吧……
获胜15场，可获得联赛勋章！
电竞锦标赛
Ken的超级选卡混沌试炼：8月24日-29日
认为自己实力过人？来试试Ken在本次锦标赛中的的狂野设计，看看你能不能让他眼前一亮吧！
获得专属勋章，证明你的实力，享受无上荣耀。排名前10000名的玩家还将获得“跻身排行榜”勋章。
Ken的商店
Ken带来的不只有帅气外表和趣味模式——隆重推出“混沌K币”和“Ken的商店”！
混沌K币是一种“又狂又矿”的限时货币，可通过活动、商店以及赠礼活动获得。
觉得Ken的商店有问题？先别急着下结论。一切都在按计划运行。
别忘了！合合奇兵第11赛季将在9月1日开启。关注我们的社媒账号，了解更多最新动态！
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我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队