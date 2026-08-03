精英瓦基丽武神完成了黄金圣骑的严格训练，终于出师了！激活技能时，她会旋转冲向附近的敌人，一路挥斩。需要注意的是，旋转攻击期间她仍会受到伤害。

你可以通过升级皇室令牌获取精英瓦基丽武神，也可以在主题季开始时使用精英币解锁她。