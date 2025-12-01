Skip to content
2025年12月1日
Blog – Clash Royale

全新主题季：精英节日

阅读本文，了解即将到来的主题季有哪些精彩内容：

  • 全新精英登场：迷你皮卡、火枪手、巨人、骑士

  • 节日特别活动：Clash圣诞节12天大狂欢

  • 游戏模式和挑战

  • 集皇冠活动

  • 2对2联赛

  • 部落远航

全新精英

精英迷你皮卡

让他尽情烹饪吧！

精英迷你皮卡的实力足够将敌人一锅端！他会通过吃煎饼来提升自己的等级。等待的时间越长，烹饪出锅的煎饼就越多，提升的等级也就越多。但也要注意别等太久——他最多烹饪5块煎饼，也就是为自己提升5级。

精英火枪手

当心她的炮台！

精英火枪手可在前方召唤一座射程较近的自动炮台，部署落地时可造成范围伤害。齐心协力，守卫荣誉！

精英巨人

新锐明星四分卫！

精英巨人双臂的巨力，绝对不容小觑！精英巨人使用技能时，会将范围内生命值最高的敌方军队扔到竞技场另一路，该军队落地时会被眩晕并受到伤害。

精英骑士

所有人，看这里！

在精英骑士的帅气胡须面前，其他人的胡子都显得黯然失色了。凭借着标志性的帅气胡须，精英骑士可以吸引敌方火力，同时借助手中闪亮又可靠的盾牌保护自己。

游戏模式和挑战

经典焕新：12月1日-8日

在对战中使用你最爱的经典军队，体验三种不同形态！

  • 挑战：12月5日-8日

  • 奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情

野猪欢乐节：12月8日-15日

节日野猪骑士要来啦！在这个充满礼物与荣誉的季节，播撒充满节日气息的奖励！

  • 挑战：12月12日-15日

  • 奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情

集皇冠活动

还想要更多奖励？没问题！本次主题季将推出多轮集皇冠活动，可赢取丰厚奖励，其中包括：

  • 200块精英碎片（相当于一位精英）

  • 3块烈焰熔炉觉醒碎片

  • 姜饼幸运宝箱

  • 酷炫装扮

  • 还有更多超赞奖励！

Clash圣诞节12天大狂欢

具体时间开始时间：12月14日

在Clash圣诞节的第12天，我的挚爱给我送来了……一个5星魔法幸运宝箱！

谁在竞技场上奋战，谁又在家里偷偷睡大觉，国王都一清二楚，所以记得收集足够数量的皇冠，以领取这份Clash圣诞节超级大礼！

2对2联赛

和好友组队，一起攀登天梯，向着竞技联赛发起冲击！做好准备，竞逐最强双人组！

部落远航

本季将开启两轮远航，和部落一起探索皇室海域！如果你尚未加入部落，一定要记得及时加入一个部落哦！你可以加入我们的Discord服务器，寻找合适的部落。

我们很乐意倾听大家对新活动、新功能的反馈！如果你对《皇室战争》的新动向有什么看法，欢迎到我们的Reddit中发帖分享！

我们竞技场上见！

《皇室战争》游戏团队