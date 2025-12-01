集皇冠活动

还想要更多奖励？没问题！本次主题季将推出多轮集皇冠活动，可赢取丰厚奖励，其中包括：

200块精英碎片（相当于一位精英）

3块烈焰熔炉觉醒碎片

姜饼幸运宝箱

酷炫装扮

还有更多超赞奖励！

Clash圣诞节12天大狂欢

具体时间开始时间：12月14日

在Clash圣诞节的第12天，我的挚爱给我送来了……一个5星魔法幸运宝箱！

谁在竞技场上奋战，谁又在家里偷偷睡大觉，国王都一清二楚，所以记得收集足够数量的皇冠，以领取这份Clash圣诞节超级大礼！