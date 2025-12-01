全新主题季：精英节日
阅读本文，了解即将到来的主题季有哪些精彩内容：
全新精英登场：迷你皮卡、火枪手、巨人、骑士
节日特别活动：Clash圣诞节12天大狂欢
游戏模式和挑战
集皇冠活动
2对2联赛
部落远航
全新精英
精英迷你皮卡
让他尽情烹饪吧！
精英迷你皮卡的实力足够将敌人一锅端！他会通过吃煎饼来提升自己的等级。等待的时间越长，烹饪出锅的煎饼就越多，提升的等级也就越多。但也要注意别等太久——他最多烹饪5块煎饼，也就是为自己提升5级。
精英火枪手
当心她的炮台！
精英火枪手可在前方召唤一座射程较近的自动炮台，部署落地时可造成范围伤害。齐心协力，守卫荣誉！
精英巨人
新锐明星四分卫！
精英巨人双臂的巨力，绝对不容小觑！精英巨人使用技能时，会将范围内生命值最高的敌方军队扔到竞技场另一路，该军队落地时会被眩晕并受到伤害。
精英骑士
所有人，看这里！
在精英骑士的帅气胡须面前，其他人的胡子都显得黯然失色了。凭借着标志性的帅气胡须，精英骑士可以吸引敌方火力，同时借助手中闪亮又可靠的盾牌保护自己。
游戏模式和挑战
经典焕新：12月1日-8日
在对战中使用你最爱的经典军队，体验三种不同形态！
挑战：12月5日-8日
奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情
野猪欢乐节：12月8日-15日
节日野猪骑士要来啦！在这个充满礼物与荣誉的季节，播撒充满节日气息的奖励！
挑战：12月12日-15日
奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情
集皇冠活动
还想要更多奖励？没问题！本次主题季将推出多轮集皇冠活动，可赢取丰厚奖励，其中包括：
200块精英碎片（相当于一位精英）
3块烈焰熔炉觉醒碎片
姜饼幸运宝箱
酷炫装扮
还有更多超赞奖励！
Clash圣诞节12天大狂欢
具体时间开始时间：12月14日
在Clash圣诞节的第12天，我的挚爱给我送来了……一个5星魔法幸运宝箱！
谁在竞技场上奋战，谁又在家里偷偷睡大觉，国王都一清二楚，所以记得收集足够数量的皇冠，以领取这份Clash圣诞节超级大礼！
2对2联赛
和好友组队，一起攀登天梯，向着竞技联赛发起冲击！做好准备，竞逐最强双人组！