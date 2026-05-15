目前，玩家的整体进度是通过“国王之旅”追踪的，玩家可以在其中获得奖励、提升国王塔等级，并在达到特定里程碑时解锁新功能。推进国王之旅依赖经验值，但是重要里程碑的进度很难被清晰感知。除非你频繁地查看自己的进度，否则像国王塔升级这类重要奖励节点往往会感觉很遥远，而且常常像是突然冒出来的惊喜，而不是自己努力达成的目标。

除了奖励感觉遥不可及之外，不同稀有度的卡牌给的经验值也不同。开宝箱开出不打算升级的卡牌时，这个过程也会变得索然无味。越往后，国王之旅的节奏越慢，慢到即使玩家觉得自己攒了不少经验值，实际却远远不够提升等级。

这对奖励具体有什么影响，后文会再谈到。

为了让养成系统更简单、每一步都更有成就感，我们决定：移除国王之旅，并推出……

卡牌收藏等级！

卡牌收藏等级是一个清晰、直观的养成系统，让你能更好地追踪、掌控自己的游戏进度。不再有复杂的经验值计算，只需要看一样东西：你的牌库。

具体规则如下：把你拥有的每张卡牌的等级相加，每张觉醒卡牌或精英卡牌额外加5级，得出的总和就是你的卡牌收藏等级！

需要注意的是，目前游戏中共有125张卡牌，再加上觉醒卡牌和精英卡牌，所有这些都会计入你的卡牌收藏等级。

**就这样？**没错，就是这么简单！温馨提示：不同稀有度的卡牌加入你的牌库时，提供的卡牌收藏等级是不同的。稀有度越高的卡牌，首次解锁时提供的卡牌收藏等级就越多。

虽然解锁较高稀有度卡牌时获得的收藏等级更多，但后续的每一次升级都固定增加1级，无论稀有度高低。

示例：

解锁瓦基丽武神：收藏等级+3

将瓦基丽武神从11级升到12级：收藏等级+1

解锁觉醒瓦基丽武神：收藏等级+5

每张卡牌、每一次升级都变得有意义，哪怕是你这些年来一直放在备战席上的卡牌！

里程碑

在新系统中，可提升的等级非常多，一路上还有大量里程碑，每当你解锁或升级卡牌时，每个里程碑都会提供相应的奖励。

不是每个等级都会触发里程碑，但你会根据卡牌收藏等级定期获得奖励。

玩家可以在卡牌收藏等级达到20级时领取第一份奖励。此后，每提升10级就会获得一份奖励。你的卡牌收藏等级达到1500级后，获得奖励的节奏还会进一步加快：每提升5级就能拿一份奖励。

卡牌收藏等级越接近满级，你获得奖励的频率就越高。