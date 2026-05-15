全新卡牌收藏等级与卡牌大师系统调整
下次更新的上线日期为5月26日，这次更新绝对精彩，包含全新游戏模式、觉醒、精英等激动人心的新内容。此外，七月份即将迎来一张全新卡牌，以及混沌试炼模式的回归！
今天我们将深入介绍即将到来的养成系统调整。在下一次更新中，我们将让追踪国王塔等级和卡牌等级变得更加轻松，同时重做卡牌大师系统，让大家推进游戏进度的每一步都更顺畅、更有回报感。
在过去的几年里，《皇室战争》的养成系统变得越来越复杂，玩家的实际成长速度并没有因为“国王之旅”等系统而变得更清晰或易于追踪。除此之外，游戏提供的奖励也与大家在意的内容脱节了，对达成个人目标（比如升级主力卡组中的卡牌）帮助不大。
我们要在此次更新中解决这个问题！
我们希望养成系统变得更简单、更清晰且回报丰厚。让每一次升级都会有意义，牌库中的每张卡牌都应该有用武之地，并让玩家随时都能清楚自己距离下一个目标还有多远。
国王之旅走到了终点
目前，玩家的整体进度是通过“国王之旅”追踪的，玩家可以在其中获得奖励、提升国王塔等级，并在达到特定里程碑时解锁新功能。推进国王之旅依赖经验值，但是重要里程碑的进度很难被清晰感知。除非你频繁地查看自己的进度，否则像国王塔升级这类重要奖励节点往往会感觉很遥远，而且常常像是突然冒出来的惊喜，而不是自己努力达成的目标。
除了奖励感觉遥不可及之外，不同稀有度的卡牌给的经验值也不同。开宝箱开出不打算升级的卡牌时，这个过程也会变得索然无味。越往后，国王之旅的节奏越慢，慢到即使玩家觉得自己攒了不少经验值，实际却远远不够提升等级。
这对奖励具体有什么影响，后文会再谈到。
为了让养成系统更简单、每一步都更有成就感，我们决定：移除国王之旅，并推出……
卡牌收藏等级！
卡牌收藏等级是一个清晰、直观的养成系统，让你能更好地追踪、掌控自己的游戏进度。不再有复杂的经验值计算，只需要看一样东西：你的牌库。
具体规则如下：把你拥有的每张卡牌的等级相加，每张觉醒卡牌或精英卡牌额外加5级，得出的总和就是你的卡牌收藏等级！
需要注意的是，目前游戏中共有125张卡牌，再加上觉醒卡牌和精英卡牌，所有这些都会计入你的卡牌收藏等级。
**就这样？**没错，就是这么简单！温馨提示：不同稀有度的卡牌加入你的牌库时，提供的卡牌收藏等级是不同的。稀有度越高的卡牌，首次解锁时提供的卡牌收藏等级就越多。
虽然解锁较高稀有度卡牌时获得的收藏等级更多，但后续的每一次升级都固定增加1级，无论稀有度高低。
示例：
解锁瓦基丽武神：收藏等级+3
将瓦基丽武神从11级升到12级：收藏等级+1
解锁觉醒瓦基丽武神：收藏等级+5
每张卡牌、每一次升级都变得有意义，哪怕是你这些年来一直放在备战席上的卡牌！
里程碑
在新系统中，可提升的等级非常多，一路上还有大量里程碑，每当你解锁或升级卡牌时，每个里程碑都会提供相应的奖励。
不是每个等级都会触发里程碑，但你会根据卡牌收藏等级定期获得奖励。
玩家可以在卡牌收藏等级达到20级时领取第一份奖励。此后，每提升10级就会获得一份奖励。你的卡牌收藏等级达到1500级后，获得奖励的节奏还会进一步加快：每提升5级就能拿一份奖励。
卡牌收藏等级越接近满级，你获得奖励的频率就越高。
卡牌收藏等级奖励总览
|数量
|宝石
|14955
|普通魔法外卡
|28920
|稀有魔法外卡
|7850
|史诗魔法外卡
|1327
|传奇魔法外卡
|58
|英雄魔法外卡
|19
|4星魔法幸运宝箱
|1
|5星魔法幸运宝箱
|28
|觉醒宝箱
|13
|专属战旗
|6
|专属皇家塔皮肤
|1
从国王之旅到卡牌收藏等级的过渡
从旧系统过渡到新系统时，会有一些庆祝性质的奖励吗？没错，有的！在新版本上线当天，每位玩家都将根据自身的卡牌收藏等级获得相应奖励。奖励详情如下！
新系统上线庆祝奖励
|卡牌收藏等级
|宝石
|5星魔法幸运宝箱
|战旗
|皇家塔皮肤
|20 - 200
|500
|1
|201 - 400
|750
|1
|401 - 600
|1000
|1
|601 - 800
|1500
|1
|801 - 1000
|2000
|1
|1
|1001 - 1200
|2500
|1
|2
|1201 - 1400
|3000
|1
|3
|1401 - 1600
|3500
|2
|4
|1601 - 1800
|4000
|2
|5
|1801 - 2000
|4500
|3
|6
|2001 - 2200
|5000
|3
|6
|1
你更新后首次登录游戏时，系统会自动根据你当前的牌库计算出你的卡牌收藏等级。
想要知道自己在卡牌收藏等级上线后处于哪个档位，只需把所有卡牌等级相加，每张觉醒卡牌和精英卡牌再额外加5级即可。
虽然这套系统以及庆祝奖励的设计初衷是覆盖所有玩家并简化养成流程，但新系统（包含卡牌收藏等级与更简单的卡牌大师系统）对前期和中期的玩家帮助最大，能为这些玩家提供更顺畅、更有回报的养成体验，助他们一路向顶峰攀登。
国王塔等级
现在，提升国王塔等级不再取决于经验值，而是取决于你已经将多少张卡牌升级到了特定等级。不过请放心，你的国王塔等级不会因为这次改动而受到负面影响。它只会保持不变或提升！国王的行为也和以前完全一样：被攻击就会出来守塔，并且决定皇家塔部队的等级上限。
下表对比了在旧系统中通过国王之旅解锁国王塔等级的方式，以及在新系统中提升国王塔等级需要升级的卡牌数量。
旧版vs.新版国王塔升级要求
|国王塔等级
|国王之旅（旧）
|总升级卡牌数（新）
|1
|1级
|-
|2
|2级
|9张1级以上卡牌
|3
|3级
|9张2级以上卡牌
|4
|5级
|10张3级以上的卡牌
|5
|7级
|10张4级以上的卡牌
|6
|10级
|10张5级以上卡牌
|7
|14级
|10张6级以上卡牌
|8
|18级
|10张7级以上卡牌
|9
|22级
|10张8级以上卡牌
|10
|26级
|10张9级以上卡牌
|11
|30级
|10张10级以上卡牌
|12
|34级
|11张11级以上卡牌
|13
|38级
|11张12级以上卡牌
|14
|42级
|12张13级以上卡牌
|15
|54级
|13张14级以上卡牌
|16
|75级
|14张15级以上卡牌
**请注意：**皇家塔部队不计入国王塔等级的升级要求。当你的国王塔等级提升时，系统会自动发放足够升到下一级的皇家塔公主卡牌和金币。
这些改动相当大，但更新后国王之旅和经验值会怎样呢？
功能解锁方面的调整
国王之旅将从游戏中完全移除。不过别担心，如果你有任何未领取的奖励，它们会在你更新后登录时，通过弹窗自动发放给你。
经验值也将从游戏中移除。卡牌升级、卡牌大师奖励和部落捐卡将不再提供经验值。在部落中捐赠满级卡牌，你将获得金币和星级点数。
此外，之前基于国王塔等级解锁的功能（如皇室令牌和部落）现在将根据竞技场等级解锁（比之前更早）。
旧版vs.新版功能解锁
|调整前
|调整后
|部落
|1级国王
|1阶竞技场
|卡组栏位
|2级国王
|1阶竞技场
|部落捐卡
|3级国王
|2阶竞技场
|皇室令牌
|7级国王
|2阶竞技场
|部落战
|10级国王
|3阶竞技场
|部落交换卡牌
|16级国王
|3阶竞技场
|卡牌大师
|14级国王
|4阶竞技场
|星级点数
|9级国王
|5阶竞技场
常见问题解答
所有卡牌都计入我的卡牌收藏等级吗？
除合合奇兵统帅外，所有卡牌及其不同形态都会计入卡牌收藏等级。
国王塔等级会因为这个改动而下降吗？
不会，你的国王塔等级只会保持不变或提升。
星级点数和皇室星级也会被取消吗？
不会！你的星级点数不会消失，你可以在原来的位置找到它们。皇室星级也同样保持不变，让你的部队一如既往地闪亮。
卡牌大师调整
由于部分奖励转移到了卡牌收藏等级里程碑，而其他系统也有所简化，我们也对卡牌大师系统进行了相应的更新。各项任务的整体完成难度大幅降低，部分卡牌的任务目标数量更是显著减少。
让我们以野猪骑士为例，来看看所有卡牌大师中的任务改动情况。
野猪骑士卡牌大师调整前vs.调整后
|任务组
|任务
|调整前
|调整后
|火力全开
|1
|85000
|37000
|2
|250000
|100000
|3
|420000
|170000
|皇家塔克星
|1
|560
|225
|2
|1600
|600
|3
|2800
|1000
|攻塔利器
|1
|80
|60
|2
|240
|120
|3
|480
|180
更新上线后，如果你正在完成某个卡牌大师任务，且进度已经达到了调整后的要求，该任务会被标记为已完成，你可以直接领取奖励。如果尚未达到调整后的要求，你的进度也会被保留，并且相比更新前，你会离完成目标更近一步。
那奖励方面呢？
随着部分奖励转移到收藏等级，以及任务目标数量减少，卡牌大师的奖励也会相应调整。宝石和魔法外卡将从卡牌大师奖励中移除，但它们并没有消失！你现在可以在收藏等级里程碑中获取它们。在魔法外卡方面，你获得的数量会比以前更多。
更新前后卡牌大师奖励对比
|调整前
|调整后
|任务组1
|卡牌、金币、宝石
|每个任务4000金币
|任务组2
|金币、魔法外卡、宝石
|每个任务6000金币
|任务组3
|6000/8000/10000金币
|每个任务15000金币
每组任务包含3个任务，现在无论卡牌稀有度如何，每个任务都会奖励相同数量的金币。请注意，并非所有卡牌都拥有3组任务。
为什么同时改动两个系统？
我们希望通过新的养成系统，帮助你更快地提升卡牌收藏等级，尤其是在游戏前期。卡牌大师任务将成为稳定的金币来源，为你升级卡牌提供支持。
更多的卡牌升级带来更高的卡牌收藏等级，从而解锁更多里程碑，赢取宝石以及其他丰厚奖励。
因此，虽然卡牌大师系统有所调整，奖励也重新分布，但现在所有内容都串联成了一个更清晰、更统一的成长循环。
那么玩家可能会问，整体上的奖励分布到底是什么样的？
全新整体奖励分布
随着新的养成系统及卡牌大师调整的推出，奖励已经过重新调整，让你拥有更多自主权，也为你升级卡牌创造更多机会。
绝大多数奖励都有所增加，只有少数几项奖励有所下调。
旧系统vs.新系统奖励分布
|旧系统*
|新系统*
|金币
|4470949
|5165625▲
|宝石
|14330
|14945▲
|普通魔法外卡
|6431
|37169▲
|稀有魔法外卡
|3073
|9275▲
|史诗魔法外卡
|667
|1473▲
|传奇魔法外卡
|3
|71▲
|英雄魔法外卡
|3
|26▲
|随机普通卡牌
|17783
|44641▲
|随机稀有卡牌
|4382
|3828▼
|随机史诗卡牌
|1182
|416▼
|随机传奇卡牌
|42
|23▼
|随机英雄卡牌
|8
|5▼
|觉醒碎片（觉醒宝箱掉落）
|11
|16▲
*根据宝箱的获取几率，你获得的奖励可能会更多或更少。详情请查阅介绍文章_type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh。_
*旧系统：旧版卡牌大师 + 国王之旅
*新系统：新版卡牌大师 + 卡牌收藏等级
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