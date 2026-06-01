墓碑女皇已经从沉睡中苏醒，只要受到召唤就会投身对战！激活她的技能，将她召唤到竞技场上，成为你的制胜核心！她只会攻击建筑和皇家塔，并且会沿路召唤骷髅兵。

这位精英可在主题季开始后使用精英币获取，也可以作为亡者集市的终极奖励免费获得。

游戏模式和挑战

觉醒公主选卡：6月1日-8日

有全新精英卡牌助力的经典选卡模式！选卡构建卡组，释放全新觉醒公主之力！

无尽骷髅：6月22日-29日

竞技场上随机出现骷髅墓碑，被摧毁后，骷髅帝王和皇家幽灵等皇室成员将复苏归来！

竞技联赛

公主对弈：6月10日-20日

公主已接管竞技场，而国王却不知去向！

在这个联赛中，你将用40张卡牌组成的轮换卡组参加对战，对战采用突然死亡模式规则。觉醒卡和精英卡无需蓄能，可直接激活。每场对战开始时，你会看到哪些卡牌和形态可以使用。

在这个模式中，你可以使用个人牌库中的卡牌和卡牌等级。