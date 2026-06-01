冰霜墓碑
从深邃的地底到辽阔的冰原，本次主题季将带来丰富多彩的内容和激动人心的活动！阅读本文，了解即将上线的精彩内容：
全新觉醒：公主
全新精英：骷髅墓碑
游戏模式和挑战
竞技联赛
电竞锦标赛
亡者集市
集皇冠活动
部落远航
全新觉醒和精英
觉醒公主
觉醒蓄能：2
现在她的箭袋里有寒冰箭了！
觉醒公主能使敌人减速，将她部署在竞技场上后，她的第一次攻击和之后的每第三次攻击都会射出一支寒冰箭。和冰雪精灵当朋友是有好处的。
精英骷髅墓碑
技能：亡者归来
有没有想过，骷髅墓碑下方可能还藏着其他东西？
墓碑女皇已经从沉睡中苏醒，只要受到召唤就会投身对战！激活她的技能，将她召唤到竞技场上，成为你的制胜核心！她只会攻击建筑和皇家塔，并且会沿路召唤骷髅兵。
这位精英可在主题季开始后使用精英币获取，也可以作为亡者集市的终极奖励免费获得。
游戏模式和挑战
觉醒公主选卡：6月1日-8日
有全新精英卡牌助力的经典选卡模式！选卡构建卡组，释放全新觉醒公主之力！
无尽骷髅：6月22日-29日
竞技场上随机出现骷髅墓碑，被摧毁后，骷髅帝王和皇家幽灵等皇室成员将复苏归来！
竞技联赛
公主对弈：6月10日-20日
公主已接管竞技场，而国王却不知去向！
在这个联赛中，你将用40张卡牌组成的轮换卡组参加对战，对战采用突然死亡模式规则。觉醒卡和精英卡无需蓄能，可直接激活。每场对战开始时，你会看到哪些卡牌和形态可以使用。
在这个模式中，你可以使用个人牌库中的卡牌和卡牌等级。
获胜15场可获得联赛勋章，排名前10000可获得“跻身排行榜”勋章！
全球锦标赛
三倍圣水：6月2日-6日
3倍速玩《皇室战争》！
快速展开对战，每场胜利都可解锁奖励。获得12场胜利即可开启真正的挑战：攀登排行榜！
获得专属勋章，证明你的实力，享受无上荣耀。排名前10000名的玩家还将获得“跻身排行榜”勋章。
亡者集市
亡者崛起，他们的集市也复苏了！
墓碑女皇和她的骷髅兵正在摆摊，用骨头交换商品。资源、卡牌、幸运宝箱，还有一位免费精英……这里应有尽有！
墓碑代币为限时货币（也是身体部位），可通过活动、商店以及赠礼活动获得。
这次集市还将提供不同的奖励等级，你的进度推进得越远，可获得的奖励就越好。要解锁新等级，一定要花费足够的代币，让亡灵们为你敞开大门。
墓碑女皇会在最后一个摊位恭候你的光临，你可以用你收集的所有骨头找她换取精英骷髅墓碑！
集皇冠活动
本季将推出多轮集皇冠活动，可赢取丰厚奖励，其中包括：
精英骷髅墓碑
墓碑代币
觉醒宝箱
酷炫装扮
还有更多奖励！
部落远航
本季还将开启两轮部落远航，和部落一起探索皇室海域！如果你尚未加入部落，一定要记得及时加入一个部落哦！如果不知道要选择哪个部落，可以加入我们的Discord服务器，寻找合适的部落。
我们很乐意倾听大家对新活动、新功能的反馈！如果你对《皇室战争》的新动向有什么看法，欢迎到我们的Reddit中发帖分享！
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队