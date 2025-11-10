即将到来的更新……
接下来的几个月，《皇室战争》将推出一系列激动人心的新内容：
2对2联赛闪亮回归！
全新觉醒卡牌宝箱——获取觉醒卡牌的全新方式！
新主题季将带来节日氛围浓厚的新内容，包括全新的主题季幸运宝箱，以及奖励丰厚的Clash圣诞节活动。
皇室征程将迎来重做。
这次更新中最重磅的内容：某个“精英级”内容即将登场！它将把游戏体验提升到全新高度……具体内容将后续另行介绍！
首先，我们来聊聊与每位玩家息息相关的一件事……
来聊聊养成系统吧！
随着时间推移，《皇室战争》的养成系统变得越来越庞大。从金币、魔法金币、魔法之书到超凡魔法外卡，升级卡牌的途径变得相当复杂。有的玩家会囤积资源等待“最佳时机”，而另一些玩家则不知道该如何使用或获取超凡魔法外卡和魔法之书这类物品。
在11月24日的更新中，我们将让养成系统变得更简单、更统一，回报更丰厚。
再见，超凡魔法外卡！
我们在推出超凡等级时，原本希望超凡魔法外卡成为一种被动获取的养成资源——它的获取节奏更慢，但仍然能给玩家带来足够的兴奋感和回报。我们后来发现玩家的实际体验并非如此，而且该系统本身有些令人困惑，不如直接收集和升级卡牌那样令人满意。
因此，我们决定移除超凡魔法外卡。
大家库存中剩余的所有超凡魔法外卡将自动转换为宝石。通过即将上线的全新宝石经济系统，你可以用宝石购买 任意想要的卡牌。
你不再需要为了那些缺少的卡牌而苦刷每日奖励，更新上线后你可以直接用宝石购买需要的卡牌！
大家可能已经注意到，为了避免在调整前造成混淆，本月的天梯与皇室征程已移除超凡魔法外卡奖励。
这标志着我们朝着更简单、更透明的系统迈出了一大步，在这个系统中，推进进度始终都有意义，并与你所使用的卡牌息息相关。
回归基础
除了移除超凡魔法外卡，我们还在精简一些功能重叠的物品，以简化养成系统的核心。
我们看到很多玩家的魔法之书库存早已堆满，却迟迟找不到合适的使用时机。我们还注意到魔法之书的价值在不同等级间不是很平衡，导致玩家觉得在低等级时使用它们并不划算。这不是我们想要的体验——玩家花了太多时间在牌库管理上，而不是享受收集卡牌的乐趣。
更新后，你的魔法之书（从普通到传奇）将转换为等量的魔法外卡，而魔法金币则会转换为金币。任意之书将转换为宝石，你可以在上面提到的全新宝石经济系统中使用这些宝石。为了让体验更加轻松，我们也将提升整个游戏中获得随机卡牌的数量。
所有转换率都是以你的国王塔等级为基础，根据新版下调后的升级所需卡牌和金币数量等比例转换（后文有详细介绍）。转换率大致相当于你的国王塔等级+1。例如，如果你的国王塔等级为10，你将获得足够的魔法外卡，用于将一张卡牌从10级升至11级。对于国王塔等级低于6级的玩家，我们设定了最低转换率，确保你获得的魔法外卡最低数量足够将一张卡牌升级到7级。
以下是详细的转换率！
魔法之书转换率
|国王塔等级
|每本普通魔法之书对应的普通魔法外卡
|每本稀有魔法之书对应的稀有魔法外卡
|每本史诗魔法之书对应的史诗魔法外卡
|每本传奇魔法之书对应的传奇魔法外卡
|每本任意之书对应的宝石
|1
|100
|20
|10
|4
|400
|2
|100
|20
|10
|4
|400
|3
|100
|20
|10
|4
|400
|4
|100
|20
|10
|4
|400
|5
|100
|20
|10
|4
|400
|6
|100
|20
|10
|4
|400
|7
|200
|50
|10
|4
|400
|8
|400
|100
|10
|4
|400
|9
|800
|200
|20
|4
|400
|10
|1000
|300
|30
|4
|400
|11
|1500
|400
|50
|6
|800
|12
|2500
|550
|70
|9
|2000
|13
|3500
|750
|100
|12
|3200
|14
|5500
|1000
|130
|14
|4400
|15
|7500
|1400
|180
|20
|6000
魔法金币转换率
|国王塔等级
|每枚魔法金币对应的金币
|1
|8,000
|2
|8,000
|3
|8,000
|4
|8,000
|5
|8,000
|6
|8,000
|7
|8,000
|8
|8,000
|9
|8,000
|10
|15,000
|11
|25,000
|12
|40,000
|13
|60,000
|14
|90,000
|15
|120,000
全新卡牌等级和升级
在添加了超凡等级后，我们发现养成体验远不如预期那样直观。超凡魔法外卡系统让一些玩家感觉升级变得更困难了，许多玩家在达到满级后感到停滞不前。
这个系统也与我们的升级理念与目标相冲突——我们希望将《皇室战争》打造成一款充满活力、历久弥新，能让玩家长期享受乐趣的游戏。
现在系统更简单了，我们准备好进行下一步了！
在我们的下一次更新中，我们将推出16级。这是一个新的里程碑，也是为那些卡组已经满级并寻找新目标的玩家提供持续的成长体验，同时使前期升级更轻松，确保整个升级过程仍然感觉流畅自然。
我们还降低了中期等级的卡牌升级所需的卡牌和金币数量，使养成进度平稳连贯。这种仅使用卡牌和金币就能升级的感觉，应该就和之前升到14级一样。
大家可以通过点击下方的下拉菜单比较新旧数值。
卡牌等级 x 升级所需卡牌数量
当前所需卡牌数量
|卡牌等级
|普通卡
|稀有卡
|史诗卡
|传奇卡
|英雄卡
|1
|1
|2
|2
|3
|4
|1
|4
|10
|2
|5
|20
|4
|6
|50
|10
|1
|7
|100
|20
|2
|8
|200
|50
|4
|9
|400
|100
|10
|1
|10
|800
|200
|20
|2
|11
|1000
|400
|40
|4
|1
|12
|1500
|500
|50
|6
|2
|13
|3,000
|750
|100
|10
|8
|14
|5000
|1250
|200
|20
|20
|15
|50000张超凡魔法外卡
|50000张超凡魔法外卡
|50000张超凡魔法外卡
|50000张超凡魔法外卡
|50000张超凡魔法外卡
新版所需卡牌数量
|卡牌等级
|普通卡
|稀有卡
|史诗卡
|传奇卡
|英雄卡
|1
|1
|2
|2
|3
|4
|1
|4
|10
|2
|5
|20
|4
|6
|50
|10
|1
|7
|100
|20
|2
|8
|200
|50
|4
|9
|400
|100
|10
|1
|10
|800
|200
|20
|2
|11
|1000
|300 ▼
|30 ▼
|4
|1
|12
|1500
|400 ▼
|50
|6
|2
|13
|2500 ▼
|550 ▼
|70 ▼
|9 ▼
|5 ▼
|14
|3500 ▼
|750 ▼
|100 ▼
|12 ▼
|8 ▼
|15
|5500
|1000
|130
|14
|11
|16
|7500
|1400
|180
|20
|15
当前所需金币数量
|卡牌等级
|普通卡
|稀有卡
|史诗卡
|传奇卡
|英雄卡
|解锁
|2
|5
|3
|20
|4
|50
|50
|5
|150
|150
|6
|400
|400
|7
|1000
|1000
|400
|8
|2000
|2000
|2000
|9
|4000
|4000
|4000
|10
|8000
|8000
|8000
|5000
|11
|15000
|15000
|15000
|15000
|12
|35000
|35000
|35000
|35000
|35000
|13
|75000
|75000
|75000
|75000
|75000
|14
|100000
|100000
|100000
|100000
|100000
|15
|0
|0
|0
|0
|0
新版所需金币数量
|卡牌等级
|普通卡
|稀有卡
|史诗卡
|传奇卡
|英雄卡
|解锁
|2
|5
|3
|20
|4
|50
|50
|5
|150
|150
|6
|400
|400
|7
|1000
|1000
|8
|2000
|2000
|2000
|9
|4000
|4000
|4000
|10
|8000
|8000
|8000
|5000
|11
|15000
|15000
|15000
|15000
|12
|25000 ▼
|25000 ▼
|25000 ▼
|25000 ▼
|25000 ▼
|13
|40000 ▼
|40000 ▼
|40000 ▼
|40000 ▼
|40000 ▼
|14
|60000 ▼
|60000 ▼
|60000 ▼
|60000 ▼
|60000 ▼
|15
|90000
|90000
|90000
|90000
|90000
|16
|120000
|120000
|120000
|120000
|120000
常见问题解答
如果我已经开始升级一张14级卡牌了怎么办？
如果你已经为某张卡牌投入了一部分超凡魔法外卡，这些超凡魔法外卡将转换为该卡牌，确保你当前的升级进度会被完整保留并用于升至下一等级。例如，你的国王塔是14级，并且你已经在一张普通卡（比如14级骑士）上投入了25000张超凡魔法外卡，那么当更新上线时，你将获得2750张骑士，直接应用到下一等级的升级进度中。
我的魔法外卡库存已满怎么办？
通过魔法之书获得的、超出你库存上限的魔法外卡将处于溢出状态，你仍然可以使用它们来将卡牌升级到新等级。
天梯中的卡牌最高等级还是15级吗？
没错！根据我们在15级发布时收到的反馈，在16级**发布后的前6个月内（直到2026年5月主题季）**，天梯中的卡牌等级上限仍会维持在15级，以便给大家时间将卡牌升至16级。
在新系统中，16级卡牌的溢出卡牌会怎样？
满级卡牌的溢出卡牌现在将转换为**水晶**！水晶是一种新货币，可在商店中兑换装扮，第一批可以兑换的装扮是一系列专属表情。我们将在临近更新时分享更多相关信息！
皇室征程延长和天梯调整
更新上线后，皇室征程将延长至12000杯，在10000至12000杯之间将推出四个全新竞技场。此次更新为高阶玩家带来了新的里程碑和更多奖励！
全新皇室征程竞技场
| | 最低奖杯要求 | |
| ------------ | ----- |
| 25阶竞技场 | 10000 |
| 26阶竞技场 | 10500 |
| 27阶竞技场 | 11000 |
| 28阶竞技场 | 11500 |
玩家在解锁每个新竞技场时可以继续获得奖励。
添加这些新竞技场时，赛季竞技场将暂停，让高阶玩家有机会解锁28阶竞技场，而无需担心错过赛季内容。
天梯门槛更新
你不再需要完成整个皇室征程才能进入天梯！
现在，当你达到该赛季所需的奖杯里程碑时即可解锁天梯：
|赛季
|解锁天梯所需奖杯数
|11月
|10000
|12月
|10500
|1月
|11000
|2月
|11500
此外，在天梯中进入冠军联赛的玩家在下个赛季还是会直接解锁天梯模式，这和之前一样。
别忘了，更新发布时，天梯中的卡牌将限制在15级，直到2026年5月赛季。
精简版
11月24日更新内容：
卡牌升级现在主要依赖于卡牌、金币和魔法外卡这几种核心资源，而宝石将作为可选捷径。
现有资源将自动转换：
魔法之书→魔法外卡/宝石
魔法金币→金币
超凡魔法外卡→宝石
为卡牌已经满级的玩家添加了16级。
天梯对战中卡牌将保持15级的上限，直至2026年5月。
升级成本已调整，使等级提升更平滑。
别忘了
养成系统调整，包括推出16级，并非《皇室战争》今年最后一次更新带来的全部内容。12月还将有一种全新形态的精英级内容登场，敬请期待！更新预告将从下周开始。
我们一直在寻找更好的方式服务玩家社区，尤其是在游戏发生重大变化时。请在Reddit和Discord上与我们分享你对这些更新内容的看法！
**请注意，以上所有转换内容后续可能有调整。
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队