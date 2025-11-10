你不再需要为了那些缺少的卡牌而苦刷每日奖励，更新上线后你可以直接用宝石购买需要的卡牌！

大家可能已经注意到，为了避免在调整前造成混淆，本月的天梯与皇室征程已移除超凡魔法外卡奖励。

这标志着我们朝着更简单、更透明的系统迈出了一大步，在这个系统中，推进进度始终都有意义，并与你所使用的卡牌息息相关。

回归基础

除了移除超凡魔法外卡，我们还在精简一些功能重叠的物品，以简化养成系统的核心。

我们看到很多玩家的魔法之书库存早已堆满，却迟迟找不到合适的使用时机。我们还注意到魔法之书的价值在不同等级间不是很平衡，导致玩家觉得在低等级时使用它们并不划算。这不是我们想要的体验——玩家花了太多时间在牌库管理上，而不是享受收集卡牌的乐趣。

更新后，你的魔法之书（从普通到传奇）将转换为等量的魔法外卡，而魔法金币则会转换为金币。任意之书将转换为宝石，你可以在上面提到的全新宝石经济系统中使用这些宝石。为了让体验更加轻松，我们也将提升整个游戏中获得随机卡牌的数量。

所有转换率都是以你的国王塔等级为基础，根据新版下调后的升级所需卡牌和金币数量等比例转换（后文有详细介绍）。转换率大致相当于你的国王塔等级+1。例如，如果你的国王塔等级为10，你将获得足够的魔法外卡，用于将一张卡牌从10级升至11级。对于国王塔等级低于6级的玩家，我们设定了最低转换率，确保你获得的魔法外卡最低数量足够将一张卡牌升级到7级。

以下是详细的转换率！