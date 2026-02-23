合合奇兵第7赛季平衡性调整
2月23日
统帅
哥布林女皇
**哥布林羁绊计数：**从不计入提升为1（+100%）▲
**生成哥布林概率：**从33%降低至25%（-24%）▼
**为什么？**哥布林女皇一段时间以来都显得比较弱势。调整后，她自身也会被计入哥布林羁绊的人数中，这应该能让她更快地组织起一支哥布林大军！
唤影圣者
升级时生命值加成从170%降低至150%（-12%）▼
**为什么？**唤影圣者和圣影的实力相当可观，甚至有些超出预期。在生命值提升幅度降低后，他们在竞技场上的强度应当会更加平衡。
部队
吹箭哥布林
**圣水花费：**从3费降低至2费▲
**生命值：**从550降低至350（-36%）▼
**为什么？**吹箭哥布林的圣水花费降低将显著提升其价值，但我们也不希望他比其余2费输出单位强出太多。
皇家巨人
**圣水花费：**从2费提升至3费▼
**生命值：**从900提升至1000（+11%）▲
伤害：从80提升至100（+25%）▲
攻击速度：从1.66秒调整为2s（减慢20%）▼
**为什么？**圣水花费更高的单位，实力自然就会更强一些——很合理吧！
皮卡超人
**圣水花费：**从3费提升至4费▼
**生命值：**从1200调整为1400（+17%）▲
伤害：从330提升至350（+6%）▲
技能：可造成远距离范围伤害，从而更符合她重剑横扫的动作效果。
**为什么？**皮卡超人拥有技能后会变得格外强大，需要整体进行平衡性调整。
王子
**圣水花费：**从3费提升至4费▼
**生命值：**从800调整为1100（+38%）▲
**攻击速度：**从1.42秒调整为1.66秒（减慢16%）▼
**为什么？**圣水花费越高，能力就越强。
弓箭女皇
**伤害：**从90提升至100（+11%）▲
攻击速度：从1.25秒调整为1.66秒（减慢32%）▼
技能：从单次触发调整为多次触发▲
**为什么？**弓箭女皇重做后可以多次触发隐形并快速开火的技能，因此需要整体进行平衡性调整。
羁绊
王牌
调整前：王牌单位获得增伤和额外攻速
调整后：王牌单位获得增伤
增伤：
2/4：40
4/4：从70提升至100（+43%）▲
每次击倒治疗：
2/4：从40提升至50（+25%）▲
4/4：从70降低至50（-28%）▼
**为什么？**王牌可提供的增益类型非常丰富，因此我们对其进行了精简，以强调角色本身的实力。
部落
调整前：部落单位迅速恢复生命值且攻速提升
调整后：队伍获得额外生命值，部落单位获得双倍效果
**为什么？**部落羁绊成型后的多重增益，总能使他们势如破竹地解决对手。因此，我们也精简了这一羁绊的效果，让它变得更简单直接、更好应对。
泰坦
调整前：泰坦拥有减伤效果
调整后：各个泰坦单位获得不同的强化效果
巨人及其四周友军所受伤害降低
皇家 巨人及其四周友军获得增伤
**为什么？**我们希望泰坦能提供更多策略上的选择，因此为他们设计了不同的增益效果。
火族
调整前：火族击倒敌人会获得可叠加的增伤
调整后：各个火族单位获得不同的强化效果
法师每次攻击附加额外伤害，最多叠加6次
飞龙宝宝及其四周友军获得攻速和移速加成
**为什么？**我们也希望火族能为玩家带来更多样的策略，因此为他们设计了不同的增益效果。
贵族
调整前：前两排贵族所受伤害降低，后两排贵族获得增伤
调整后：相邻贵族单位所受伤害降低并获得增伤
**为什么？**我们希望让这一羁绊的效果更直观易懂，因此对其进行了精简。简洁有力才更高贵！
巨星
填充技能进度条：
2/4：从三分之一提升至50%（+50%）▲
4/4：从三分之二提升至100%（+50%）▲
**为什么？**上限？真正的巨星从来没有上限。这些巨星现在应该可以大展身手啦！
统帅就位，奇兵出击！
《皇室战争》游戏团队