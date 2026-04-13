博学多闻的智者，通晓护盾的无穷奥秘。大守护者以无与伦比的力量，赋予友军自信与勇气……还能在对战中提供护盾！

在第5秒和15秒时，大守护者为生命值百分比最低的友军提供一个随机护盾。第二个护盾被打破时会影响3格范围内的部队。

统帅奖励之路

大守护者带来的不仅仅是力量和护盾。他还为自己和圣水神龙变出了新皮肤和进攻特效，这些内容可通过他们的升级奖励之路获取！在星章之路获取他们的统帅卡牌即可解锁他们。