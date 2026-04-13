合合奇兵第8赛季
这将是合合奇兵有史以来最盛大的一个赛季！全新统帅、全新随机事件和回归部队，都将在4月13日上线。一起来看看吧！
新统帅
大守护者
技能：护盾支援
博学多闻的智者，通晓护盾的无穷奥秘。大守护者以无与伦比的力量，赋予友军自信与勇气……还能在对战中提供护盾！
在第5秒和15秒时，大守护者为生命值百分比最低的友军提供一个随机护盾。第二个护盾被打破时会影响3格范围内的部队。
统帅奖励之路
大守护者带来的不仅仅是力量和护盾。他还为自己和圣水神龙变出了新皮肤和进攻特效，这些内容可通过他们的升级奖励之路获取！在星章之路获取他们的统帅卡牌即可解锁他们。
暗黑守护者
鎏金守护者
紫芒闪击（进攻特效）
暗影神龙
螺旋冲击（进攻特效）
泡泡守护者和他的皂泡海啸进攻特效将在赛季开始时加入合合奇兵统帅皮肤商店。
如果你迫不及待，也可以直接购买该全新套装，立即解锁大守护者！
黑白神龙和他的萌拳出击进攻特效将在五月加入合合奇兵统帅皮肤商店。
如果你还没有解锁，则可以直接购买这套经典套装，立即解锁圣水神龙！
部队
这一次，没有部队会离开卡池，但一些熟悉的面孔将回归合合奇兵！
3费部队
飞斧屠夫
王牌和干扰者
向距离最近目标投掷回旋飞斧，可穿透多格范围内的敌人。
皇家幽灵
刺客和亡灵
每过几秒就会隐形，持续3秒。
4费部队
幻影刺客
王牌和刺客
攻击数次后，向3格内距离最远敌人发动突袭，对路径上所有敌人造成伤害并使其眩晕1秒。
公主
贵族和干扰者
向距离最远敌人发射燃烧箭矢，在其2格范围内造成伤害。
其他部队调整
为了支持更大的部队卡池，我们将每轮提供的圣水+1，现在每轮可获得5圣水。这也意味着使用圣水神龙时，他的统帅技能将让你每轮获得6圣水！
更多部队意味着有更高几率凑出更强的羁绊能力！
王牌、刺客和干扰者羁绊现在支持4部队羁绊增益。
贵族和亡灵羁绊在高贵血脉随机事件中支持6部队羁绊增益。
第8赛季部队和羁绊
第8赛季随机事件
新随机事件
全新护盾随机事件类型上线，这可是大守护者的私人收藏！护盾随机事件的机制和地块随机事件类似，但你也可以使用大守护者在对战中获得随机护盾。
每个护盾随机事件都会为站在特定地块上的部队提供一个护盾。除此之外，护盾破碎时还会触发相应效果。
狂暴护盾（青铜3）
该地块上的部队及其四周友军的攻速和移速提升50%，持续8秒。
减速护盾（白银2）
该地块上的部队使四周敌人的攻速和移速降低35%，持续8秒。
升星护盾（黄金2）
该地块上的部队及其四周友军升星。
熔岩护盾（钻石）
该地块上的部队对四周敌人造成8秒的持续伤害（-10%最大生命值/秒）。
不过护盾并不是唯一的新内容！本赛季，还有其他4个随机事件加入轮换池。
赢者恒赢（青铜2）
获胜+2圣水。
3星奇迹（白银1）
3星部队+100%生命值、+50%伤害。
羁绊馈赠（白银2）
每轮战斗结束时：已激活的每个羁绊都会+1圣水。
英雄之势（黄金1）
5费部队+50%生命值、+30%伤害。