2026年1月2日
合合奇兵：1月平衡性调整
1月2日
削弱⬇️
部落羁绊
**攻速加成持续时间：**从无时限调整为持续5秒
**为什么？**触发部落羁绊后，法师和弓箭女皇会令对手难以招架。因此，我们需要请这两位稍微冷静一点……就一点。
加强⬆️
刺客羁绊
暴击率和暴击伤害：
2/4：从25%提升至30%（+20%）
4/4：从45%提升至60%（+33%）
**为什么？**刺客们在场上总是疲于奔命。这一次，他们去训练场上突击加练了一番，现在可以对敌方后排单位造成更大的威胁！
皮卡羁绊
**治疗量：**从30%提升至60%（+100%）
**增伤：**从30%提升至40%（+33%）
**为什么？**仅凭一只小蝴蝶，不足以让皮卡在竞技场上发挥出真正的影响力，所以我们要把蝴蝶加倍！
幻影刺客
伤害：从80提升至90（+12.5%）
生命值：从800提升至900（+12.5%）
**为什么？**作为强悍的森林团伙一员，幻影刺客最近的表现显得有些力不从心。我们给她报了林地特训班，让她能更好地跟上节奏。
女巫
伤害：从120提升至150（+25%）
生命值：从750提升至900（+20%）
**为什么？**女巫最近一直在秘密熬制法术药水，用来提升她和手下骷髅兵的身体素质。看来效果还不错！
黄金圣骑
**攻速：**从1.25秒调整为1秒（加快25%）
**为什么？**黄金圣骑在战场上理应受人瞩目，但他最近身手有点迟缓，观众们不怎么买账。上了几节课之后，他又找回了自己的矫健身姿！
统帅就位，奇兵出击！
《皇室战争》游戏团队