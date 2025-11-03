Skip to content
Supercell logo
Back to Clash Royale News
2025年11月3日
Blog – Clash Royale

合合奇兵：11月平衡性调整

11月3日

削弱⬇️

哥布林

生命值：从420降低至350（-16.7%）
攻速：从0.67秒调整为0.76秒（减慢13%）

哥布林的每秒伤害值过高，整体太过强势了。我们削弱了他的属性，使其实力保持平衡。

飞斧屠夫

伤害：从120降低至110（-8%）

王牌羁绊最近一次加强让飞斧屠夫变得横行无忌。因此，我们小幅削弱了他的伤害。

坦克

护盾持续时间：从11秒缩短至10秒（-9%）
2/2 护盾：从30%最大生命值降低至20%最大生命值（-33%）
4/4 护盾：从50%最大生命值降低至40%最大生命值（-20%）

坦克羁绊提供的增益过强，而对手又缺乏反制手段。我们降低了护盾的数值，让其他肉盾单位也有机会大显身手。

加强⬆️

骷髅飞龙

生命值：从288提升至350（+22%）
**伤害：**从67提升至80（+19%）

骷髅飞龙对战局的影响力比我们预期的要小一些。我们加强了他的属性，让他能在场上表现得更可靠。

雷电巨人

生命值：从1000提升至1200（+20%）

雷电巨人在场上存活的时间往往不够长，很难成为合格的承伤单位。加强后，他的整体生存能力应当会得到提升，能更好地承担自己的坦克职责。

幻影刺客

突袭所需攻击次数：从5/4/3/2次降低至4/3/2/1次

作为4费部队，幻影刺客的表现还不够好。我们降低了她触发突袭所需的攻击次数，让她能更频繁地发动攻击，为战局带来更大影响。

女巫

伤害：从80提升至100（+25%）

女巫需要更强的魔法！她的伤害有所加强，让她和骷髅兵都能在场上造成更高伤害。

调整🔄

哥布林机甲

眩晕持续时间：从1秒缩短至0秒（-100%）
火箭额外伤害：从50%提升至100%（+100%）

哥布林机甲发射的火箭可以使目标眩晕，这个机制在目前环境下显得不太合理。我们移除了火箭的眩晕效果，但大幅提升了它的伤害，使其仍然能对后排部队造成威胁。

问题修复：

  • 我们已了解到黄金圣骑可能会多次触发冲锋技能的问题，正在着手修复。

统帅就位，奇兵出击！

《皇室战争》游戏团队