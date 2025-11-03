哥布林机甲发射的火箭可以使目标眩晕，这个机制在目前环境下显得不太合理。我们移除了火箭的眩晕效果，但大幅提升了它的伤害，使其仍然能对后排部队造成威胁。

问题修复：

我们已了解到黄金圣骑可能会多次触发冲锋技能的问题，正在着手修复。

统帅就位，奇兵出击！

《皇室战争》游戏团队