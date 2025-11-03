合合奇兵：11月平衡性调整
11月3日
削弱⬇️
哥布林
生命值：从420降低至350（-16.7%）
攻速：从0.67秒调整为0.76秒（减慢13%）
哥布林的每秒伤害值过高，整体太过强势了。我们削弱了他的属性，使其实力保持平衡。
飞斧屠夫
伤害：从120降低至110（-8%）
王牌羁绊最近一次加强让飞斧屠夫变得横行无忌。因此，我们小幅削弱了他的伤害。
坦克
护盾持续时间：从11秒缩短至10秒（-9%）
2/2 护盾：从30%最大生命值降低至20%最大生命值（-33%）
4/4 护盾：从50%最大生命值降低至40%最大生命值（-20%）
坦克羁绊提供的增益过强，而对手又缺乏反制手段。我们降低了护盾的数值，让其他肉盾单位也有机会大显身手。
加强⬆️
骷髅飞龙
生命值：从288提升至350（+22%）
**伤害：**从67提升至80（+19%）
骷髅飞龙对战局的影响力比我们预期的要小一些。我们加强了他的属性，让他能在场上表现得更可靠。
雷电巨人
生命值：从1000提升至1200（+20%）
雷电巨人在场上存活的时间往往不够长，很难成为合格的承伤单位。加强后，他的整体生存能力应当会得到提升，能更好地承担自己的坦克职责。
幻影刺客
突袭所需攻击次数：从5/4/3/2次降低至4/3/2/1次
作为4费部队，幻影刺客的表现还不够好。我们降低了她触发突袭所需的攻击次数，让她能更频繁地发动攻击，为战局带来更大影响。
女巫
伤害：从80提升至100（+25%）
女巫需要更强的魔法！她的伤害有所加强，让她和骷髅兵都能在场上造成更高伤害。
调整🔄
哥布林机甲
眩晕持续时间：从1秒缩短至0秒（-100%）
火箭额外伤害：从50%提升至100%（+100%）
哥布林机甲发射的火箭可以使目标眩晕，这个机制在目前环境下显得不太合理。我们移除了火箭的眩晕效果，但大幅提升了它的伤害，使其仍然能对后排部队造成威胁。
问题修复：
我们已了解到黄金圣骑可能会多次触发冲锋技能的问题，正在着手修复。
统帅就位，奇兵出击！
《皇室战争》游戏团队