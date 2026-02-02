Skip to content
Supercell logo
Back to Clash Royale News
2026年2月2日
Blog – Clash Royale

合合奇兵2月赛季

飞跃棋盘，主宰全局！这个赛季将于2月2日开启——精灵女王回归星章之路、全新升级的随机事件，还有为排名前1000的玩家推出的新版勋章系统。

回归统帅

精灵女王

技能合成有益

几位新统帅轮番登场之后，精灵女王回归竞技场！她的技能可在每次合成时额外提供1圣水。

皮肤

如果你错过了精灵女王最初登场时的活动，也不必担心！本赛季你也可以获取更多精灵女王统帅卡，在她的升级奖励之路上免费解锁装扮！如果你已获得这些内容，我们还在她的升级奖励中准备了全新皮肤和进攻特效。

  • 青藤女王

  • 绯浪灵漩

  • 玄金女王

  • 繁星强袭✨

  • 地狱女王✨

武士女王（皮肤）和武将赤焰（进攻特效）

为你的统帅换上皮肤，让她骑上精灵飞龙，准备大显身手！

这些内容可在合合奇兵统帅皮肤商店中获取！

2月赛季随机事件

新随机事件

星级压制（青铜3）

高星部队对低星部队造成伤害更高、所受伤害更低。

锋芒毕露（白银1）

3星和4星部队获得额外生命值和增伤。

合成增援（黄金3）

合成单位会额外提供一个刚合成的1星基础单位。

随机事件调整

现在所有建筑随机事件会在对战第5轮提供一个3星建筑，而不是在第3轮开始时提供一个2星建筑。

现在所有地块随机事件会在对战开始时出现两个特殊地块，不再是一个！

全新勋章系统

如果你在合合奇兵2月赛季中跻身前1000名，赛季结束时，你将获得一枚特别勋章，用来展示你的排行榜排名。

这枚勋章将永久保存在你的收藏中，且只有当你在未来赛季获得更高排名时才会更新，确保你的勋章始终展示你的最高排名！

我们很乐意倾听大家对新内容、新功能的反馈！如果你对《皇室战争》的新动向有什么看法，欢迎到我们的DiscordReddit中发帖分享！

统帅就位，奇兵出击！

《皇室战争》游戏团队