2026年2月2日
合合奇兵2月赛季
飞跃棋盘，主宰全局！这个赛季将于2月2日开启——精灵女王回归星章之路、全新升级的随机事件，还有为排名前1000的玩家推出的新版勋章系统。
回归统帅
精灵女王
技能：合成有益
几位新统帅轮番登场之后，精灵女王回归竞技场！她的技能可在每次合成时额外提供1圣水。
皮肤
如果你错过了精灵女王最初登场时的活动，也不必担心！本赛季你也可以获取更多精灵女王统帅卡，在她的升级奖励之路上免费解锁装扮！如果你已获得这些内容，我们还在她的升级奖励中准备了全新皮肤和进攻特效。
青藤女王
绯浪灵漩
玄金女王
繁星强袭✨
地狱女王✨
武士女王（皮肤）和武将赤焰（进攻特效）
为你的统帅换上皮肤，让她骑上精灵飞龙，准备大显身手！
这些内容可在合合奇兵统帅皮肤商店中获取！
2月赛季随机事件
新随机事件
星级压制（青铜3）
高星部队对低星部队造成伤害更高、所受伤害更低。
锋芒毕露（白银1）
3星和4星部队获得额外生命值和增伤。
合成增援（黄金3）
合成单位会额外提供一个刚合成的1星基础单位。
随机事件调整
现在所有建筑随机事件会在对战第5轮提供一个3星建筑，而不是在第3轮开始时提供一个2星建筑。
现在所有地块随机事件会在对战开始时出现两个特殊地块，不再是一个！