如果你在合合奇兵2月赛季中跻身前1000名，赛季结束时，你将获得一枚特别勋章，用来展示你的排行榜排名。

这枚勋章将永久保存在你的收藏中，且只有当你在未来赛季获得更高排名时才会更新，确保你的勋章始终展示你的最高排名！

我们很乐意倾听大家对新内容、新功能的反馈！如果你对《皇室战争》的新动向有什么看法，欢迎到我们的Discord或Reddit中发帖分享！

统帅就位，奇兵出击！

《皇室战争》游戏团队