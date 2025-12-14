2025年12月14日
姜饼幸运宝箱！
一款全新的美味糖霜宝箱即将出炉🍪
准备好饼干模具、预热好烤箱——姜饼幸运宝箱里塞满了各种甜蜜惊喜，让你的精英节日更加精彩。
你在皇室征程上的杯数越高，获得的奖励就越丰厚。在10阶竞技场之前，你只会获得卡牌奖励；但从10阶竞技场开始，奖励类型会更丰富，包括更高稀有度的卡牌、装扮，还有珍贵的觉醒碎片！
你将有机会通过宝箱获得以下卡牌与觉醒：
|普通卡
|稀有卡
|史诗卡
|传奇卡
|英雄卡
|觉醒卡
|蝙蝠
|巨人
|飞龙宝宝
|骷髅召唤
|弓箭女皇
|骑士觉醒碎片
|加农炮
|哥布林小屋
|哥布林飞桶
|地狱飞龙
|科学怪哥布林
|骑士完整觉醒
|烟花炮手
|迷你皮卡
|伤害药水法术
|电磁炮
|威猛矿工
|骑士
|火枪手
|骷髅军团
|皇家速递
|电击车小队
|女巫
在装扮方面，你将有机会获得两款战旗背景和两款战旗装饰，以及一款闪亮的新表情。
从12月14日起，姜饼幸运宝箱将在多个节日活动中开放获取，直至精英节日主题季结束。
你可以通过以下活动累计获得19个姜饼幸运宝箱：
Clash圣诞节12天大狂欢
新年新烈焰
部落远航
“开宝箱活动”的最后一个宝箱可在商店中免费领取。此外，你还可能通过赠礼活动获得更多宝箱，或直接在商店中用宝石购买它。请做好准备，追随甜蜜奖励的香气出发吧！
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队