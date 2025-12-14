Skip to content
Supercell logo
Back to Clash Royale News
2025年12月14日
Blog – Clash Royale

姜饼幸运宝箱！

一款全新的美味糖霜宝箱即将出炉🍪

准备好饼干模具、预热好烤箱——姜饼幸运宝箱里塞满了各种甜蜜惊喜，让你的精英节日更加精彩。

你在皇室征程上的杯数越高，获得的奖励就越丰厚。在10阶竞技场之前，你只会获得卡牌奖励；但从10阶竞技场开始，奖励类型会更丰富，包括更高稀有度的卡牌、装扮，还有珍贵的觉醒碎片！

你将有机会通过宝箱获得以下卡牌与觉醒：

普通卡稀有卡史诗卡传奇卡英雄卡觉醒卡
蝙蝠巨人飞龙宝宝骷髅召唤弓箭女皇骑士觉醒碎片
加农炮哥布林小屋哥布林飞桶地狱飞龙科学怪哥布林骑士完整觉醒
烟花炮手迷你皮卡伤害药水法术电磁炮威猛矿工
骑士火枪手骷髅军团
皇家速递电击车小队女巫

在装扮方面，你将有机会获得两款战旗背景和两款战旗装饰，以及一款闪亮的新表情。

从12月14日起，姜饼幸运宝箱将在多个节日活动中开放获取，直至精英节日主题季结束。

你可以通过以下活动累计获得19个姜饼幸运宝箱：

  • Clash圣诞节12天大狂欢

  • 新年新烈焰

  • 部落远航

“开宝箱活动”的最后一个宝箱可在商店中免费领取。此外，你还可能通过赠礼活动获得更多宝箱，或直接在商店中用宝石购买它。请做好准备，追随甜蜜奖励的香气出发吧！

如需详细了解宝箱内容，请查看我们的介绍文章type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh。

我们竞技场上见！

《皇室战争》游戏团队