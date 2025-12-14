一款全新的美味糖霜宝箱即将出炉🍪

准备好饼干模具、预热好烤箱——姜饼幸运宝箱里塞满了各种甜蜜惊喜，让你的精英节日更加精彩。

你在皇室征程上的杯数越高，获得的奖励就越丰厚。在10阶竞技场之前，你只会获得卡牌奖励；但从10阶竞技场开始，奖励类型会更丰富，包括更高稀有度的卡牌、装扮，还有珍贵的觉醒碎片！