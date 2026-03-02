新主题季：10周年庆典
为庆祝《皇室战争》十周年，我们在竞技场里为大家准备了史诗级活动、集皇冠活动、竞技路线，以及丰厚到让国王自己都加入对战的超赞奖励！
本次周年庆主题季的主要内容包括：
新精英：野蛮人滚桶和神箭游侠
相册活动
玩家社区活动
游戏模式和挑战
经典皇室电竞锦标赛
集皇冠活动
部落远航
其他调整
下面来看看详细信息吧！
全新精英
精英野蛮人滚桶
**技能：**野蛮翻滚
摇滚起来！
做自己热爱的事时，根本不需要那些花里胡哨的东西。精英野蛮人滚桶捡起备用木桶，为自己提供第二次清线机会，并恢复一部分生命值。
精英神箭游侠
**技能：**三重威胁
该出手时就出手，或者……出三箭。
精英神箭游侠在刺客头领那里的训练有回报了！他掌握了战术欺骗的秘诀——向后闪避，并留下替身愚弄敌人。他下一次射击可不会只射一箭、也不只是两箭——而是足足三箭，从而一击扫清多个目标！
完成即将开启的相册活动，即可免费解锁精英神箭游侠。
相册活动
隆重介绍赏心悦目的全新相册活动！国王等级达到8级即可解锁相册活动。
在周年庆主题季期间，收集拼图、完成代表《皇室战争》过去十年间经典画面的9大场景，每完成一个场景，都可赢取一份独特奖励！
拼图具有不同类型和稀有度。有些拼图属于某个特定场景，还有些拼图比其他拼图更难获得。拼图分为普通、稀有、史诗、传奇四种稀有度。
你可以通过每日对战奖励（每天最多4次）、活动或商店获取拼图。
担心获得已拥有的拼图？没关系，它们会转化为重复拼图！你可以使用5块重复拼图兑换一块专属拼图，专属拼图必定是你尚未拥有的拼图。
高稀有度拼图会提供更多重复拼图，助力你更快完成相册活动。
|拼图
|重复拼图数量
|普通
|2
|稀有
|3
|史诗
|4
|传奇
|5
每个场景完成时可解锁超丰厚奖励，其中包括3块皇家野猪觉醒碎片、一个5星幸运宝箱以及一个5星觉醒宝箱！完成整个周年庆相册后将获得终极大奖：精英神箭游侠、一款表情和一款皇家塔皮肤！
完成相册活动中的全部场景后，你获得的任何拼图都会转换为额外奖励。
周年派对社区活动
还记得之前你投票选出的那20支军队吗？现在他们都带着礼物来参加派对啦！接下来大家需要投票决定，谁的礼物能成为《皇室战争》10周年的奖励！
投票开始时间：3月1日
打开礼物时间：3月2日-3月11日
每天你将获得一次投票机会，从20份礼物里选择你最心仪的一份投票，得票最高的礼物将在次日打开。因为这是一次社区活动，所以无论投票时选择的是哪份礼物，参与投票的所有玩家都会收到相同的礼物。
总计10次投票，总共10份礼物！并非每个军队都有机会展示他们独一无二的礼物。所以，投票时要仔细考虑哦！没被选中的10份礼物，将在活动结束时送给飞龙宝宝……也可能会在冰冷的夜里给国王烧掉取暖。
温馨提示：你必须参与当天的投票，才能在次日领取礼物。
**每份礼物里有什么？**嗯……这个本来应该瞒着大家，保留惊喜感，但有些比较心急的军队并不擅长制造惊喜，他们已经在我们的各个社交媒体上留下了一些线索。
游戏模式和挑战
精英选卡：3月2日-9日
有全新精英卡牌助力的经典选卡模式！选卡配置卡组，用全新精英制霸竞技场。
挑战：3月6日-9日
奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情
或许……还有更多内容？
电竞锦标赛
经典皇室锦标赛：3月27日-4月1日
是的，你没看错！在这个主题季，电竞锦标赛就要回归啦！为了庆祝它的回归，我们筹备了周年庆特别版锦标赛——这一次，我们要重回经典！
在这次锦标赛上，你只能使用游戏最初推出的80张卡牌，卡牌的等级上限为11级。没有英雄。没有觉醒。没有精英。只有纯粹、经典的《皇室战争》。
每场胜利都可解锁丰厚奖励，达到12胜后，即可向着排行榜顶峰发起冲击！
集皇冠活动
因为本次主题季是充满欢庆气氛的周年庆版本，所以各种活动都有丰厚奖励！我们为集皇冠活动准备了节日奖励，包括：
拼图
魔法幸运宝箱
周年幸运宝箱
装扮
还有更多超赞奖励！
部落远航
这个主题季，和部落成员一起扬帆远航，穿越皇室海域！
一起完成这次旅途，一路上解锁专属奖励，其中包含一款_摇滚_表情。
没有加入部落？要记得及时加入一个哦！如果你还在犹豫加入哪个部落，可以来我们的Discord频道寻找最适合你的部落。
其他调整
划一下重点，以下为本次主题季的核心调整汇总：
3月2日
我们将精英碎片的获取渠道进行了整合，现在所有精英碎片（共75块）都可通过主题季免费奖励获得！
皇室令牌现在提供更多选择！
3月中旬
自选精英，不再随机，不再重复！
精英金币（之前的精英碎片）
免费解锁一位精英
卡组栏位重做：1觉醒+1精英+1魔法
如需了解这些调整的更多详情，可查看type: entry-hyperlink id: FpK0V6QvmXCLS7yjLJM3T！
我们很乐意倾听大家对新活动、新功能的反馈！如果你对《皇室战争》的新动向有什么看法，欢迎到我们的Reddit中发帖分享！
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队