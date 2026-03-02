精英神箭游侠在刺客头领那里的训练有回报了！他掌握了战术欺骗的秘诀——向后闪避，并留下替身愚弄敌人。他下一次射击可不会只射一箭、也不只是两箭——而是足足三箭，从而一击扫清多个目标！

完成即将开启的相册活动，即可免费解锁精英神箭游侠。

相册活动

隆重介绍赏心悦目的全新相册活动！国王等级达到8级即可解锁相册活动。

在周年庆主题季期间，收集拼图、完成代表《皇室战争》过去十年间经典画面的9大场景，每完成一个场景，都可赢取一份独特奖励！

拼图具有不同类型和稀有度。有些拼图属于某个特定场景，还有些拼图比其他拼图更难获得。拼图分为普通、稀有、史诗、传奇四种稀有度。

你可以通过每日对战奖励（每天最多4次）、活动或商店获取拼图。

担心获得已拥有的拼图？没关系，它们会转化为重复拼图！你可以使用5块重复拼图兑换一块专属拼图，专属拼图必定是你尚未拥有的拼图。

高稀有度拼图会提供更多重复拼图，助力你更快完成相册活动。

拼图 重复拼图数量 普通 2 稀有 3 史诗 4 传奇 5

每个场景完成时可解锁超丰厚奖励，其中包括3块皇家野猪觉醒碎片、一个5星幸运宝箱以及一个5星觉醒宝箱！完成整个周年庆相册后将获得终极大奖：精英神箭游侠、一款表情和一款皇家塔皮肤！

完成相册活动中的全部场景后，你获得的任何拼图都会转换为额外奖励。

周年派对社区活动

还记得之前你投票选出的那20支军队吗？现在他们都带着礼物来参加派对啦！接下来大家需要投票决定，谁的礼物能成为《皇室战争》10周年的奖励！

投票开始时间 ：3月1日

打开礼物时间：3月2日-3月11日

每天你将获得一次投票机会，从20份礼物里选择你最心仪的一份投票，得票最高的礼物将在次日打开。因为这是一次社区活动，所以无论投票时选择的是哪份礼物，参与投票的所有玩家都会收到相同的礼物。

总计10次投票，总共10份礼物！并非每个军队都有机会展示他们独一无二的礼物。所以，投票时要仔细考虑哦！没被选中的10份礼物，将在活动结束时送给飞龙宝宝……也可能会在冰冷的夜里给国王烧掉取暖。

温馨提示：你必须参与当天的投票，才能在次日领取礼物。

**每份礼物里有什么？**嗯……这个本来应该瞒着大家，保留惊喜感，但有些比较心急的军队并不擅长制造惊喜，他们已经在我们的各个社交媒体上留下了一些线索。

游戏模式和挑战

精英选卡：3月2日-9日

有全新精英卡牌助力的经典选卡模式！选卡配置卡组，用全新精英制霸竞技场。