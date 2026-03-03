在过去几个月里，我们收到了大家的许多反馈，涉及游戏进度、精英、奖励和整体平衡性等方面。其中一些调整需要时间才能完全实现，但我们一直都在倾听所有玩家的想法，并致力于让《皇室战争》变得更好。

在下一次更新中，我们将推出一系列为2026年精心准备的调整。部分调整已经打磨了一段时间，而其他调整则是我们根据大家的反馈做出的直接回应。

在2月23日的更新中，我们实装了一部分调整并同步推出了精彩的全新功能。大家可以查看更新详情，了解完整更新内容。

现在来看看具体介绍吧！

2月23日上线

不会重复获得满级卡牌

水晶系统让许多玩家感受到压力，尤其是收到重复的16级卡牌时。

为了改善这种情况，我们首先从幸运宝箱入手，减少重复卡牌出现的几率，直到你的牌库中有更多满级卡牌。

从2月23日开始：

如果你的 满级卡牌少于60张 ，你不会再获得重复的满级卡牌。

如果你的满级卡牌多于60张，满级卡牌的掉落权重将降低90%。

更早解锁精英 - 5阶竞技场

我们注意到，在游戏初期，尤其是对新玩家而言，解锁精英往往显得遥不可及。

现在精英栏位将在5阶竞技场解锁，让玩家在游戏初期能更早体验这个功能。

我们会持续关注这一调整对上手难度和整体进度的影响。

从三月开始

卡组栏位精简（从4个栏位变为3个）

我们将特殊栏位的总数从4个减少为3个。

新的标准卡组将包含：

1个觉醒栏位

1个精英栏位

1个魔法栏位（既可以放精英卡，也可以放觉醒卡）

这一调整适用于：

皇室征程

天梯

挑战

目的在于保持卡组配置的灵活性，但要减少现有4栏位模式带来的干扰。

移除精英解锁的随机性

精英解锁将不再随机。

玩家现在可以自主选择要用碎片解锁哪位精英。

由于这一调整，我们将更新随机精英免费解锁活动的内容，让玩家可以选择想解锁的精英。

作为这次更新的一部分，从三月开始，每个主题季的免费主题季奖励必定会包含75块精英碎片。

免费解锁一位精英！

为了帮助大家更好地从随机获得精英过渡到自主选择精英：

对于所有达到5阶竞技场后完成精英解锁步骤的玩家，我们将赠送200块精英碎片。

从三月中旬开始，有3个月的时间可以领取。

全新觉醒卡！

四月将推出一张新的觉醒卡。

五月不会推出觉醒卡。

从六月开始，我们将进行以下循环：

精英

觉醒

新卡牌

5星幸运宝箱优化

我们了解到，目前5星幸运宝箱在奖励力度和开箱惊喜感上，还没能达到大家预期的水平。

我们很快将分享详细的优化方案。

未来的发展规划

这只是我们今年计划的一部分。敬请关注我们的社媒频道，第一时间了解最新动态！还有更多激动人心的内容即将上线！

感谢大家成为《皇室战争》玩家社区的一份子。

让我们并肩迈向新的篇章！

我们竞技场上见！

《皇室战争》游戏团队