2026年3月3日
Blog – Clash Royale

《皇室战争》即将推出的调整

在过去几个月里，我们收到了大家的许多反馈，涉及游戏进度、精英、奖励和整体平衡性等方面。其中一些调整需要时间才能完全实现，但我们一直都在倾听所有玩家的想法，并致力于让《皇室战争》变得更好。

在下一次更新中，我们将推出一系列为2026年精心准备的调整。部分调整已经打磨了一段时间，而其他调整则是我们根据大家的反馈做出的直接回应。

在2月23日的更新中，我们实装了一部分调整并同步推出了精彩的全新功能。大家可以查看更新详情，了解完整更新内容。

现在来看看具体介绍吧！

2月23日上线

不会重复获得满级卡牌

水晶系统让许多玩家感受到压力，尤其是收到重复的16级卡牌时。

为了改善这种情况，我们首先从幸运宝箱入手，减少重复卡牌出现的几率，直到你的牌库中有更多满级卡牌。

从2月23日开始：

  • 如果你的满级卡牌少于60张，你不会再获得重复的满级卡牌。

  • 如果你的满级卡牌多于60张，满级卡牌的掉落权重将降低90%

更早解锁精英 - 5阶竞技场

我们注意到，在游戏初期，尤其是对新玩家而言，解锁精英往往显得遥不可及。

现在精英栏位将在5阶竞技场解锁，让玩家在游戏初期能更早体验这个功能。

我们会持续关注这一调整对上手难度和整体进度的影响。

从三月开始

卡组栏位精简（从4个栏位变为3个）

我们将特殊栏位的总数从4个减少为3个。

新的标准卡组将包含：

  • 1个觉醒栏位

  • 1个精英栏位

  • 1个魔法栏位（既可以放精英卡，也可以放觉醒卡）

这一调整适用于：

  • 皇室征程

  • 天梯

  • 挑战

目的在于保持卡组配置的灵活性，但要减少现有4栏位模式带来的干扰。

移除精英解锁的随机性

精英解锁将不再随机。

玩家现在可以自主选择要用碎片解锁哪位精英。

由于这一调整，我们将更新随机精英免费解锁活动的内容，让玩家可以选择想解锁的精英。

作为这次更新的一部分，从三月开始，每个主题季的免费主题季奖励必定会包含75块精英碎片。

免费解锁一位精英！

为了帮助大家更好地从随机获得精英过渡到自主选择精英：

对于所有达到5阶竞技场后完成精英解锁步骤的玩家，我们将赠送200块精英碎片

从三月中旬开始，有3个月的时间可以领取。

全新觉醒卡！

四月将推出一张新的觉醒卡。

五月不会推出觉醒卡。

从六月开始，我们将进行以下循环：

  • 精英

  • 觉醒

  • 新卡牌

5星幸运宝箱优化

我们了解到，目前5星幸运宝箱在奖励力度和开箱惊喜感上，还没能达到大家预期的水平。

我们很快将分享详细的优化方案。

未来的发展规划

这只是我们今年计划的一部分。敬请关注我们的社媒频道，第一时间了解最新动态！还有更多激动人心的内容即将上线！

感谢大家成为《皇室战争》玩家社区的一份子。

让我们并肩迈向新的篇章！

我们竞技场上见！

《皇室战争》游戏团队